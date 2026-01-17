Tử vi tuần mới (19/1 - 25/1): 3 chòm sao được trời thương, tiền về chật ví, tình duyên nở rộ như hoa mùa xuân

Chúng ta đang bước vào tuần cuối cùng của tháng 1, cũng là thời điểm Mặt Trời chuẩn bị rời khỏi Ma Kết nghiêm nghị để bước sang vùng đất tự do, phóng khoáng của Bảo Bình. Sự chuyển dịch của các vì sao mang đến một làn gió mới, thổi bay những áp lực nặng nề, thay vào đó là sự tươi mới và những cơ hội bất ngờ.

Trong khi nhiều người đang quay cuồng với deadline và những lo toan cơm áo gạo tiền ngày cận Tết, thì có 3 chòm sao lại đón nhận một tuần mới với tâm thế vô cùng viên mãn. Không chỉ rủng rỉnh về tài chính, họ còn tìm thấy sự an yên trong tâm hồn và sự thăng hoa trong tình cảm. Hãy cùng xem, liệu bạn có nằm trong danh sách những người may mắn được vũ trụ "gọi tên" tuần này không nhé!

1. Bảo Bình

Có thể nói, tuần này chính là sân khấu dành riêng cho Bảo Bình. Khi Mặt Trời bắt đầu tiến vào cung hoàng đạo của bạn, mọi ánh đèn sân khấu dường như đều chiếu rọi vào bạn, đánh thức những tiềm năng đã ngủ quên bấy lâu nay. Nếu những tuần trước, bạn cảm thấy mình như đang bơi ngược dòng, mệt mỏi và có chút lạc lối, thì tuần này, mọi thứ sẽ thay đổi 180 độ. Bạn sẽ cảm thấy một nguồn năng lượng dồi dào chảy trong huyết quản, sự tự tin quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm vàng để Bảo Bình thực hiện những dự định táo bạo mà bạn ấp ủ cho năm mới.

Trong công việc, những ý tưởng độc đáo, thậm chí có phần "kỳ quặc" của bạn bỗng nhiên được sếp và đồng nghiệp đón nhận nhiệt liệt. Đừng ngại lên tiếng, bởi tiếng nói của bạn lúc này có trọng lượng rất lớn. Về mặt tình cảm, sức hút của Bảo Bình tỏa ra một cách tự nhiên như hương hoa, khiến những người xung quanh không thể rời mắt. Người độc thân có thể bất ngờ trúng "tiếng sét ái tình" trong một buổi tất niên hay gặp gỡ bạn bè. Với những ai đã có đôi, sự thấu hiểu và sẻ chia khiến mối quan hệ trở nên ngọt ngào, sâu sắc hơn. Tuần này, Bảo Bình cứ vô tư mà sống, bởi may mắn đang tự tìm đến gõ cửa nhà bạn rồi.





2. Kim Ngưu

Nếu Bảo Bình thăng hoa về cảm xúc và vị thế, thì Kim Ngưu lại là chòm sao viên mãn nhất về mặt vật chất trong tuần này. Những nỗ lực bền bỉ, "cày cuốc" không biết mệt mỏi của bạn trong suốt một năm qua giờ đây đã đến ngày hái quả ngọt. Tuần mới dự báo những tin vui dồn dập về tài chính: có thể là một khoản thưởng Tết hậu hĩnh, một món nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả, hay lợi nhuận từ các khoản đầu tư bắt đầu đổ về tài khoản "ting ting" liên tục. Cảm giác an tâm về tiền bạc khiến tâm trạng của Kim Ngưu trở nên phơi phới, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Không chỉ đỏ vận tiền bạc, cuộc sống cá nhân của Kim Ngưu tuần này cũng trôi qua trong êm đềm và hưởng thụ đúng với phong cách mà bạn yêu thích. Bạn có thời gian để chăm chút cho bản thân, tự thưởng cho mình những món ăn ngon, những món đồ decor nhà cửa chuẩn bị đón Tết mà không phải quá lăn tăn về giá cả. Trong các mối quan hệ, sự điềm đạm, vững chãi của bạn trở thành chỗ dựa tinh thần cho người thân. Tuần này, Kim Ngưu chẳng cần phải bon chen hay tranh giành, cứ "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" thì lộc lá tự khắc chảy vào túi, bình an tự khắc ở lại trong tim.









3. Cự Giải

Giữa những ngày tháng 1 bận rộn, điều mà Cự Giải trân quý nhất không phải là danh vọng cao sang mà chính là hơi ấm gia đình. Và vũ trụ đã lắng nghe được ước nguyện đó, mang đến cho bạn một tuần lễ ngập tràn yêu thương và sự kết nối. Tuần này, Cự Giải sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi được bao bọc bởi sự quan tâm của người thân. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước kia bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự cảm thông và tha thứ. Có thể bạn sẽ nhận được tin vui từ họ hàng xa, hoặc đơn giản là những bữa cơm sum họp đầm ấm, tiếng cười nói rộn ràng của con trẻ khiến mọi mệt mỏi tan biến.

Về công việc, trực giác nhạy bén tuyệt vời của Cự Giải sẽ phát huy tác dụng tối đa trong tuần này. Bạn giải quyết các vấn đề phát sinh một cách khéo léo, thấu tình đạt lý khiến ai nấy đều nể phục. Đặc biệt, "quý nhân" của Cự Giải tuần này không ai xa lạ, chính là những người phụ nữ bên cạnh bạn (mẹ, chị gái, hoặc nữ đồng nghiệp). Hãy lắng nghe lời khuyên của họ, bạn sẽ tìm thấy chìa khóa cho những cánh cửa đang đóng kín. Nhìn chung, đây là một tuần nhẹ nhàng, êm đềm như một bản nhạc du dương, giúp Cự Giải nạp đầy năng lượng để chuẩn bị cho một cái Tết rực rỡ sắp tới.

Vũ trụ luôn công bằng, sau những ngày mưa dầm dề chắc chắn sẽ là những ngày nắng đẹp. Dù bạn có thuộc top 3 chòm sao may mắn trên hay không, thì hãy cứ tin rằng: Thái độ sống của chúng ta sẽ quyết định vận mệnh của tuần mới. Hãy cứ mỉm cười, làm việc chăm chỉ và yêu thương chân thành, rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ tự tìm đường đến với bạn vào những ngày cuối năm này.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)