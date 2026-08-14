Tử vi tuần mới (17/8 - 23/8): 12 con giáp nên mặc màu gì để hút may mắn, tài lộc và gặp nhiều thuận lợi?

Mỗi sáng đứng trước tủ quần áo và phân vân "hôm nay mặc gì" đôi khi không chỉ là chuyện đẹp hay xấu. Với nhiều người, màu sắc còn mang ý nghĩa tinh thần khá thú vị, nhất là khi kết hợp với quan niệm ngũ hành và tử vi. Một bộ đồ có màu mình thích, vừa vặn và khiến bản thân thấy tự tin có thể giúp tâm trạng tốt hơn, từ đó cũng dễ chủ động trong giao tiếp và công việc. Trong tuần từ 17/8 đến 23/8, 12 con giáp có thể tham khảo những gam màu dưới đây nếu muốn tìm một lựa chọn vừa dễ mặc vừa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc.

Tuổi Tý: Xanh dương giúp tinh thần ổn định, công việc thuận hơn

Người tuổi Tý trong tuần mới có thể ưu tiên màu xanh dương, đặc biệt là xanh navy hoặc xanh denim. Đây là gam màu dễ ứng dụng trong trang phục đi làm, vừa tạo cảm giác chỉn chu vừa không quá cứng nhắc. Với những người đang phải xử lý nhiều công việc cùng lúc, màu xanh dương cũng gợi cảm giác bình tĩnh, giúp bạn tránh đưa ra quyết định quá vội vàng. Nếu có cuộc họp quan trọng, gặp khách hàng hoặc cần thuyết phục người khác, một chiếc áo sơ mi, blazer hoặc phụ kiện màu xanh sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuổi Sửu: Vàng kem mang đến cảm giác sáng sủa và hanh thông

Tuổi Sửu có thể chọn vàng kem, vàng nhạt hoặc be ấm trong tuần này. Không cần diện nguyên cây màu vàng, bạn chỉ cần đưa gam màu này vào một món đồ như áo, túi xách, giày hoặc phụ kiện là đủ. Đây cũng là màu khá dễ phối, đặc biệt với những người thích phong cách tối giản. Về mặt biểu tượng, sắc vàng thường gắn với sự sung túc và cảm giác đủ đầy, vì vậy tuổi Sửu có thể dùng gam màu này trong những ngày cần tạo thêm năng lượng tích cực cho chuyện công việc và tiền bạc.

Tuổi Dần: Xanh lá giúp tăng cảm giác tươi mới

Nếu đang cảm thấy công việc có phần trì trệ hoặc muốn thay đổi không khí, tuổi Dần có thể thử xanh lá trong tuần mới. Xanh lá không nhất thiết phải là sắc xanh quá nổi bật, những gam như xanh olive, xanh sage hay xanh rêu đều dễ mặc và hợp với phong cách đời thường. Đây là lựa chọn khá phù hợp khi tuổi Dần cần bắt đầu một kế hoạch mới, gặp gỡ người mới hoặc muốn tạo cảm giác cởi mở hơn trong giao tiếp. Một chiếc áo xanh lá kết hợp quần trắng, be hoặc denim là đủ để tạo điểm nhấn mà không khiến tổng thể quá "lòe loẹt".

Tuổi Mão: Hồng nhạt giúp tăng vận đào hoa lẫn quan hệ xã hội

Tuổi Mão có thể ưu tiên hồng phấn, hồng đào hoặc các sắc pastel nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn đặc biệt phù hợp với những ngày cần gặp gỡ, giao tiếp hoặc xây dựng mối quan hệ mới. Nếu độc thân, bạn cũng có thể chọn một món đồ màu hồng khi đi hẹn hò hoặc tham gia các buổi tụ tập bạn bè. Không cần biến mình thành một "cục kẹo hồng", chỉ một chiếc áo, khăn, túi hoặc đôi giày mang sắc hồng là đã đủ tạo điểm nhấn. Với tuổi Mão, điều quan trọng trong tuần này là sự mềm mại trong cách giao tiếp, bởi một thái độ dễ gần đôi khi còn hữu ích hơn việc cố gắng gây ấn tượng.

Tuổi Thìn: Đỏ đô giúp tăng sự tự tin và quyết đoán

Tuổi Thìn có thể thử đỏ đô, đỏ rượu vang hoặc đỏ gạch trong những ngày quan trọng. Đây là gam màu có sức hút nhưng không quá chói, rất hợp với người muốn tạo cảm giác tự tin và có chủ kiến. Nếu trong tuần phải thuyết trình, thương lượng hoặc đưa ra quyết định quan trọng, một chút sắc đỏ trong trang phục có thể giúp tổng thể nổi bật hơn. Với những người không quen mặc đỏ, hãy bắt đầu từ phụ kiện như túi xách, giày hoặc son môi thay vì thay đổi cả bộ trang phục.

Tuổi Tỵ: Cam đất giúp tăng năng lượng tích cực

Tuổi Tỵ có thể chọn cam đất, cam cháy hoặc terracotta trong tuần mới. Đây là những màu vừa ấm áp vừa có cá tính, phù hợp với người muốn tạo sự khác biệt nhưng không thích quá nổi bật. Gam màu này đặc biệt hợp với những ngày cần sáng tạo, gặp gỡ đối tác hoặc bắt đầu một công việc mới. Nếu muốn mặc đi làm, tuổi Tỵ có thể phối cam đất với trắng, kem hoặc nâu để tổng thể trông hiện đại và dễ chịu hơn.

Tuổi Ngọ: Tím giúp cân bằng sự nóng vội

Người tuổi Ngọ có thể thử tím nhạt, tím mận hoặc tím khói trong tuần này. Với tính cách thường khá nhanh và quyết đoán, một gam màu trầm hơn có thể giúp tổng thể trở nên cân bằng. Tím cũng không nhất thiết phải mang vẻ "bánh bèo", đặc biệt khi chọn sắc tím khói hoặc tím mận kết hợp với đen và trắng. Nếu có chuyện tài chính cần cân nhắc, tuổi Ngọ càng nên tránh quyết định theo cảm hứng nhất thời và ưu tiên sự tỉnh táo.

Tuổi Mùi: Be và nâu giúp giữ sự ổn định

Tuổi Mùi nên ưu tiên be, nâu nhạt hoặc màu caramel trong tuần mới. Đây là nhóm màu mang cảm giác ổn định, nhẹ nhàng và rất dễ phối đồ. Với những người đang muốn tập trung vào công việc, tiết kiệm tiền hoặc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đây là lựa chọn khá phù hợp. Một bộ đồ màu be, nâu kết hợp với phụ kiện vàng hoặc trắng sẽ tạo cảm giác thanh lịch mà không cần quá nhiều chi tiết.

Tuổi Thân: Trắng giúp mở ra cảm giác nhẹ nhàng và rõ ràng

Tuổi Thân có thể chọn trắng, trắng ngà hoặc trắng kem trong tuần này. Đây là gam màu đặc biệt dễ ứng dụng và phù hợp với những người cần xử lý nhiều việc cùng lúc. Màu trắng tạo cảm giác gọn gàng, sáng sủa, đồng thời giúp bạn dễ kết hợp với các màu khác. Nếu đang có một cuộc gặp quan trọng, hãy thử chọn một món đồ màu trắng làm điểm nhấn. Đôi khi một diện mạo đơn giản, sạch sẽ lại tạo thiện cảm tốt hơn việc cố gắng mặc quá cầu kỳ.

Tuổi Dậu: Vàng ánh kim giúp tăng điểm nhấn tài lộc

Tuổi Dậu có thể ưu tiên vàng ánh kim hoặc champagne trong tuần mới, nhưng nên sử dụng vừa phải. Một chiếc đồng hồ, vòng tay, khuyên tai hoặc túi có chi tiết ánh vàng là đủ. Đây là gam màu gắn với sự sung túc và thành quả, khá phù hợp khi tuổi Dậu cần xuất hiện trong những dịp quan trọng. Nếu muốn tạo cảm giác sang hơn khi đi làm hoặc gặp khách hàng, hãy phối vàng champagne với trắng, đen hoặc nâu thay vì sử dụng quá nhiều màu kim loại cùng lúc.





Tuổi Tuất: Xanh navy giúp công việc chắc chắn hơn

Tuổi Tuất có thể chọn xanh navy hoặc xanh than làm màu chủ đạo trong tuần. Đây là gam màu phù hợp với những người cần sự tập trung và muốn tạo cảm giác đáng tin cậy. Nếu đang đàm phán công việc, ký kết hợp đồng hoặc giải quyết chuyện tiền bạc, một bộ trang phục xanh navy có thể giúp diện mạo trở nên chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là màu rất dễ mặc, từ áo sơ mi, blazer đến quần dài đều có thể sử dụng.

Tuổi Hợi: Xanh ngọc giúp tăng sự thoải mái và may mắn

Cuối cùng là tuổi Hợi với xanh ngọc, xanh mint hoặc xanh turquoise. Những sắc xanh này tạo cảm giác tươi mới và khá phù hợp với người đang muốn thay đổi tâm trạng, bắt đầu một kế hoạch hoặc mở rộng các mối quan hệ. Nếu không muốn mặc quá nổi bật, tuổi Hợi có thể đưa màu xanh ngọc vào phụ kiện như túi, giày hoặc trang sức. Trong tuần mới, thay vì tự tạo áp lực phải đạt được một kết quả thật lớn, bạn nên tập trung làm tốt từng việc nhỏ, bởi sự ổn định mới là thứ giúp vận trình đi lên lâu dài.

Từ 17/8 đến 23/8, 12 con giáp có thể thử thay đổi một chút cách lựa chọn trang phục theo những gam màu trên. Tuy nhiên, không cần quá phụ thuộc vào màu sắc hay nghĩ rằng mặc đúng màu thì mọi chuyện tự nhiên sẽ thuận lợi. Một bộ đồ đẹp nhất vẫn là bộ khiến bạn thấy thoải mái, tự tin và phù hợp với hoàn cảnh. Nếu muốn dùng màu sắc như một "mẹo" tinh thần để bắt đầu tuần mới tích cực hơn, hãy xem đây là một cách tạo tâm trạng chứ không phải công thức quyết định vận may.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm