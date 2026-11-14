Bước sang tuần mới từ ngày 16/11 đến 22/11/2026, bên cạnh việc lên kế hoạch công việc hay sắp xếp những mục tiêu cuối năm, nhiều người cũng quan tâm đến việc lựa chọn màu sắc trang phục để khởi đầu tuần mới thật thuận lợi. Theo quan niệm phong thủy phương Đông, màu sắc không chỉ thể hiện cá tính mà còn gắn với ngũ hành và những ý nghĩa tượng trưng về tài lộc, sức khỏe, tình cảm. Dù không có màu sắc nào bảo đảm mang đến may mắn, việc lựa chọn gam màu mình yêu thích và cảm thấy tự tin vẫn có thể giúp mỗi ngày trở nên dễ chịu hơn. Vậy trong tuần 16/11-22/11, 12 con giáp nên ưu tiên màu gì?

Tuổi Tý: Xanh dương và trắng - Giữ đầu óc tỉnh táo, mở đường cho tài lộc

Tuần mới, người tuổi Tý được khuyến khích ưu tiên hai gam màu xanh dương và trắng. Theo ngũ hành, tuổi Tý thuộc hành Thủy, trong khi màu trắng tượng trưng cho hành Kim, yếu tố tương sinh với Thủy. Sự kết hợp này mang ý nghĩa hỗ trợ, cân bằng và tạo cảm giác hanh thông.

Xanh dương đặc biệt phù hợp với những người tuổi Tý đang phải xử lý nhiều công việc hoặc đưa ra quyết định quan trọng. Gam màu này gợi cảm giác điềm tĩnh, giúp bộ trang phục trông chuyên nghiệp và dễ tạo thiện cảm. Trong khi đó, màu trắng tượng trưng cho sự sáng rõ và những khởi đầu mới. Người tuổi Tý có thể chọn sơ mi trắng, áo len xanh navy hoặc kết hợp quần âu trắng kem với phụ kiện xanh dương.

Màu thu hút tài lộc: Trắng bạc.

Màu hỗ trợ công việc: Xanh navy.

Màu nên tiết chế: Vàng đất, nâu đậm nếu muốn ưu tiên bảng màu tương sinh theo ngũ hành.

Điều quan trọng nhất với tuổi Tý trong tuần này là giữ được sự tỉnh táo trước những lựa chọn liên quan đến tiền bạc, tránh đưa ra quyết định chỉ vì cảm xúc nhất thời.





Tuổi Sửu: Vàng kem và đỏ gạch - Tăng sự ổn định, đón cơ hội mới

Với người tuổi Sửu, vàng kem và đỏ gạch là hai gam màu đáng cân nhắc trong tuần 16/11-22/11.

Tuổi Sửu thuộc hành Thổ, có mối quan hệ tương sinh với Hỏa. Vì vậy, những tông màu đỏ ấm, cam đất và vàng thường được xem là biểu tượng của sự hỗ trợ và nguồn năng lượng tích cực.

Vàng kem mang đến cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với những ngày cần tập trung giải quyết công việc và duy trì sự ổn định. Đỏ gạch lại tạo điểm nhấn ấm áp, tượng trưng cho tinh thần chủ động và quyết tâm. Nếu không thích trang phục quá nổi bật, tuổi Sửu có thể chọn áo len màu kem phối quần nâu nhạt, sau đó thêm khăn quàng hoặc túi xách đỏ gạch.

Màu thu hút tài lộc: Vàng ánh kim, vàng kem.

Màu hỗ trợ công việc: Đỏ gạch.

Màu nên tiết chế: Xanh lá đậm khi muốn phối đồ theo hướng cân bằng ngũ hành.

Trong tuần mới, tuổi Sửu nên tiếp tục phát huy sự chăm chỉ nhưng cũng cần cởi mở hơn với những phương án mới. Đôi khi, một thay đổi nhỏ trong cách làm việc có thể mang đến kết quả tích cực.

Tuổi Dần: Xanh lá và xanh ngọc - Thêm động lực, dễ gặp người giúp đỡ

Người tuổi Dần nên ưu tiên xanh lá cây và xanh ngọc trong tuần mới. Theo ngũ hành, tuổi Dần thuộc hành Mộc. Những gam xanh lá tượng trưng cho chính hành Mộc, trong khi xanh ngọc mang sắc thái gần với Thủy, yếu tố nuôi dưỡng Mộc. Đây là nhóm màu gợi liên tưởng đến sự phát triển, đổi mới và sức sống. Với tuổi Dần, những gam màu này có thể trở thành lựa chọn thú vị khi bản mệnh cần lấy lại tinh thần sau những ngày bận rộn.

Người làm công việc sáng tạo, kinh doanh hoặc đang tìm kiếm cơ hội mới có thể thử sơ mi xanh olive, áo khoác xanh rêu hoặc váy xanh ngọc phối cùng phụ kiện màu trung tính. Đặc biệt, xanh lá trầm khá dễ mặc trong thời tiết cuối thu đầu đông, vừa tạo cảm giác hiện đại vừa không quá nổi bật.

Màu thu hút tài lộc: Xanh lá ngọc.

Màu hỗ trợ công việc: Xanh rêu.

Màu nên tiết chế: Trắng bạc khi ưu tiên bảng màu tương sinh theo ngũ hành.

Tuổi Dần cũng được nhắc nhở nên tận dụng những mối quan hệ tích cực. Sự chủ động kết nối và trao đổi có thể mang đến nhiều giá trị hơn việc chỉ cố gắng một mình.

Tuổi Mão: Xanh bạc hà và đen - Giữ sự bình tĩnh, tình duyên thêm hài hòa

Tuổi Mão có thể lựa chọn xanh bạc hà và đen làm hai gam màu chủ đạo trong tuần 16/11-22/11. Tuổi Mão thuộc hành Mộc, được hành Thủy tương sinh. Vì vậy, bên cạnh màu xanh lá quen thuộc, những tông đen hoặc xanh đen cũng thường được xem là lựa chọn mang ý nghĩa hỗ trợ.

Xanh bạc hà gợi cảm giác tươi mới, nhẹ nhàng, đặc biệt phù hợp với người muốn thay đổi phong cách mà không cần sử dụng màu sắc quá rực rỡ. Trong khi đó, màu đen mang vẻ ngoài chỉn chu và dễ ứng dụng, phù hợp với những buổi họp, gặp đối tác hoặc các dịp cần tạo ấn tượng chuyên nghiệp. Tuổi Mão có thể thử áo cardigan xanh bạc hà kết hợp chân váy đen, hoặc áo sơ mi xanh nhạt đi cùng quần jeans tối màu.

Màu thu hút tài lộc: Xanh lá nhạt.

Màu hỗ trợ công việc: Đen.

Màu hỗ trợ tình duyên: Xanh bạc hà.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Mão nên ưu tiên sự chân thành và lắng nghe. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng có thể giúp hai người hiểu nhau hơn, nhất là khi trước đó từng có hiểu lầm.





Tuổi Thìn: Cam đất và vàng - Khơi dậy sự tự tin, tài chính có thêm điểm sáng

Với người tuổi Thìn, cam đất và vàng là những gam màu mang ý nghĩa tích cực trong tuần mới. Tuổi Thìn thuộc hành Thổ, được Hỏa tương sinh. Vì vậy, những sắc màu ấm như cam, đỏ và vàng thường được liên hệ với năng lượng chủ động, sự ổn định và khả năng phát triển.

Cam đất là lựa chọn khá phù hợp với những ai muốn tạo điểm nhấn nhưng không thích trang phục quá chói. Trong khi đó, màu vàng tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc và niềm vui. Trong tuần này, tuổi Thìn có thể thử áo len màu cam đất, blazer vàng bơ hoặc những món phụ kiện nhỏ mang sắc vàng nhạt. Với môi trường công sở, việc kết hợp màu cam đất với trắng kem hoặc nâu nhạt sẽ giúp bộ trang phục hài hòa hơn.

Màu thu hút tài lộc: Vàng mật ong.

Màu hỗ trợ công việc: Cam đất.

Màu nên tiết chế: Xanh lá đậm nếu muốn lựa chọn theo quan hệ ngũ hành.

Tuổi Thìn được khuyến khích chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc, nhưng không nên vì quá tự tin mà bỏ qua những rủi ro có thể phát sinh.

Tuổi Tỵ: Đỏ rượu vang và xanh lá - Thu hút cơ hội, tăng sức hút cá nhân

Trong tuần 16/11-22/11, tuổi Tỵ có thể ưu tiên đỏ rượu vang và xanh lá.

Theo ngũ hành, tuổi Tỵ thuộc hành Hỏa, được Mộc tương sinh. Vì vậy, màu xanh lá tượng trưng cho sự hỗ trợ, trong khi đỏ là gam màu đại diện cho năng lượng của chính hành Hỏa. Đỏ rượu vang đặc biệt phù hợp với thời tiết giao mùa. Đây là gam màu vừa nổi bật vừa có chiều sâu, dễ kết hợp với đen, xám hoặc màu kem.

Với người tuổi Tỵ muốn tạo ấn tượng trong các cuộc gặp gỡ, một chiếc áo len đỏ burgundy hoặc túi xách cùng tông có thể là lựa chọn thú vị. Trong khi đó, xanh olive và xanh rêu mang đến cảm giác trầm ổn, phù hợp với những ngày cần tập trung giải quyết công việc.

Màu thu hút tài lộc: Xanh lá đậm.

Màu hỗ trợ công việc: Đỏ rượu vang.

Màu hỗ trợ tình duyên: Đỏ hồng trầm.

Tuổi Tỵ nên tận dụng khả năng quan sát và sự tinh tế của mình, đặc biệt trong các mối quan hệ hợp tác. Một thái độ mềm mỏng đôi khi sẽ giúp công việc thuận lợi hơn.

Tuổi Ngọ: Đỏ cam và xanh rêu - Tăng động lực, sẵn sàng đón bước tiến mới

Người tuổi Ngọ được gợi ý ưu tiên đỏ cam và xanh rêu trong tuần mới.

Tuổi Ngọ thuộc hành Hỏa, có mối liên hệ tương sinh với Mộc. Những màu sắc này tượng trưng cho tinh thần nhiệt huyết, sự phát triển và khả năng chủ động. Đỏ cam mang đến vẻ ngoài tươi tắn, phù hợp với những ngày tuổi Ngọ cần thêm động lực để thực hiện kế hoạch quan trọng. Tuy nhiên, không nhất thiết phải diện cả bộ trang phục đỏ rực. Một chiếc áo len cam đất, khăn quàng đỏ hoặc đôi giày mang sắc đỏ trầm cũng có thể tạo điểm nhấn. Xanh rêu lại là lựa chọn cân bằng hơn, phù hợp với những người thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn có chút khác biệt.

Màu thu hút tài lộc: Xanh rêu.

Màu hỗ trợ công việc: Đỏ cam.

Màu nên tiết chế: Đen và xanh nước biển đậm nếu muốn ưu tiên màu tương sinh theo ngũ hành.

Tuần này, tuổi Ngọ nên giữ tinh thần nhiệt tình nhưng tránh ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ. Biết phân bổ sức lực sẽ giúp bản mệnh duy trì hiệu quả lâu dài.





Tuổi Mùi: Hồng đất và vàng nhạt - Đón nhân duyên tốt, cuộc sống thêm dễ chịu

Với tuổi Mùi, hồng đất và vàng nhạt là hai gam màu đáng thử trong tuần 16/11-22/11.

Theo ngũ hành, tuổi Mùi thuộc hành Thổ và được Hỏa tương sinh. Những sắc màu ấm như hồng, đỏ trầm, cam và vàng thường được xem là biểu tượng của sự hỗ trợ và ổn định. Hồng đất không quá nổi bật nhưng có khả năng tạo cảm giác mềm mại, ấm áp. Trong khi đó, vàng nhạt mang đến vẻ ngoài tươi sáng và dễ kết hợp với trang phục công sở. Tuổi Mùi có thể lựa chọn áo cardigan hồng đất, sơ mi vàng bơ hoặc chân váy màu be kết hợp phụ kiện đỏ nâu. Đây cũng là những gam màu khá phù hợp với người yêu thích phong cách nữ tính, nhẹ nhàng.

Màu thu hút tài lộc: Vàng kem.

Màu hỗ trợ công việc: Cam đất.

Màu hỗ trợ tình duyên: Hồng đất.

Trong tuần mới, tuổi Mùi được khuyến khích quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ. Sự chân thành và thái độ cởi mở có thể giúp bản mệnh nhận được những lời khuyên hoặc cơ hội đáng quý.

Tuổi Thân: Trắng và vàng champagne - Tài lộc có cơ hội khởi sắc, làm việc thêm hiệu quả

Tuổi Thân có thể ưu tiên trắng và vàng champagne trong tuần mới. Theo ngũ hành, tuổi Thân thuộc hành Kim, được Thổ tương sinh. Vì vậy, những gam màu trắng, bạc, vàng nhạt và nâu đất thường được xem là lựa chọn hài hòa.

Màu trắng tượng trưng cho sự rõ ràng, gọn gàng và những khởi đầu tích cực. Đây là gam màu phù hợp với tuổi Thân khi cần tập trung vào công việc, xử lý thông tin hoặc đưa ra quyết định quan trọng. Trong khi đó, vàng champagne mang đến cảm giác ấm áp nhưng không quá phô trương. Một chiếc áo len màu kem ánh vàng hoặc túi xách vàng nhạt có thể giúp trang phục trông nổi bật hơn.

Màu thu hút tài lộc: Vàng champagne.

Màu hỗ trợ công việc: Trắng bạc.

Màu nên tiết chế: Đỏ tươi khi muốn phối đồ theo hướng tương sinh ngũ hành.

Tuổi Thân nên phát huy sự linh hoạt trong công việc nhưng cũng cần chú ý tính nhất quán. Đừng thay đổi kế hoạch quá nhanh chỉ vì xuất hiện một ý tưởng mới hấp dẫn hơn.

Tuổi Dậu: Trắng ngà và nâu caramel - Củng cố tài chính, tăng sự tự tin

Với tuổi Dậu, trắng ngà và nâu caramel là những gam màu mang ý nghĩa tích cực trong tuần 16/11-22/11. Tuổi Dậu thuộc hành Kim, được Thổ tương sinh. Những sắc trắng, nâu và vàng thường được liên hệ với sự ổn định và tính thực tế.

Trắng ngà mang đến cảm giác thanh thoát, dễ kết hợp trong những bộ trang phục công sở. Trong khi đó, nâu caramel tạo vẻ ngoài ấm áp, đặc biệt phù hợp với mùa thu đông. Tuổi Dậu có thể thử sơ mi trắng ngà kết hợp quần âu nâu, hoặc áo khoác màu caramel đi cùng váy màu kem. Về mặt biểu tượng, nhóm màu này phù hợp với mong muốn củng cố tài chính, duy trì sự ổn định và sắp xếp lại những kế hoạch còn dang dở.

Màu thu hút tài lộc: Nâu caramel.

Màu hỗ trợ công việc: Trắng ngà.

Màu hỗ trợ tình duyên: Vàng kem.

Trong tuần mới, tuổi Dậu nên chú ý cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Một kế hoạch tài chính hợp lý và thời gian nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có ích hơn nhiều so với việc liên tục tạo áp lực cho bản thân.





Tuổi Tuất: Nâu đất và cam đào - Giữ vận trình ổn định, thêm niềm vui trong các mối quan hệ

Tuổi Tuất có thể lựa chọn nâu đất và cam đào làm hai gam màu chủ đạo trong tuần mới.

Theo ngũ hành, tuổi Tuất thuộc hành Thổ và được Hỏa tương sinh. Vì vậy, các tông màu nâu, vàng, cam và đỏ ấm thường mang ý nghĩa hỗ trợ. Nâu đất tượng trưng cho sự vững vàng, phù hợp với những ngày tuổi Tuất cần tập trung xử lý công việc hoặc lên kế hoạch tài chính.

Trong khi đó, cam đào tạo cảm giác trẻ trung, vui vẻ và dễ gần, đặc biệt thích hợp cho các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc những buổi hẹn hò. Người tuổi Tuất có thể kết hợp áo màu cam đào với quần jeans xanh đậm, hoặc lựa chọn blazer nâu cùng áo trắng kem để tạo phong cách chỉn chu.

Màu thu hút tài lộc: Nâu đất.

Màu hỗ trợ công việc: Vàng nhạt.

Màu hỗ trợ tình duyên: Cam đào.

Tuần này, tuổi Tuất nên học cách linh hoạt hơn trước những thay đổi bất ngờ. Không phải kế hoạch nào cũng diễn ra đúng dự kiến, nhưng một thái độ tích cực có thể giúp bản mệnh tìm thấy phương án phù hợp.

Tuổi Hợi: Xanh biển và trắng bạc - Thu hút cơ hội, thêm may mắn trong tài chính

Con giáp cuối cùng, tuổi Hợi, được gợi ý ưu tiên xanh biển và trắng bạc trong tuần 16/11-22/11. Tuổi Hợi thuộc hành Thủy, được Kim tương sinh. Vì vậy, xanh dương, đen và trắng bạc thường được xem là những màu sắc phù hợp với bản mệnh.

Xanh biển tượng trưng cho sự bình tĩnh và khả năng thích nghi. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc trong những ngày tuổi Hợi phải giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính hoặc công việc. Màu trắng bạc mang ý nghĩa sáng rõ, nhẹ nhàng, phù hợp với mong muốn đón nhận cơ hội mới và cải thiện các mối quan hệ. Về trang phục, tuổi Hợi có thể chọn áo sơ mi xanh nhạt, áo len xanh navy hoặc kết hợp áo khoác trắng kem với quần jeans xanh.

Màu thu hút tài lộc: Trắng bạc.

Màu hỗ trợ công việc: Xanh navy.

Màu hỗ trợ tình duyên: Xanh da trời nhạt.

Tuần mới, tuổi Hợi có thể dành thời gian rà soát lại những mục tiêu cuối năm. Khi biết mình muốn gì và cần chuẩn bị những gì, bản mệnh sẽ dễ tận dụng các cơ hội thực tế hơn.

Theo quan niệm phong thủy, việc lựa chọn màu sắc phù hợp có thể được xem như một cách gửi gắm mong muốn về tài lộc, may mắn và sự thuận lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên, những gợi ý trên dựa vào ngũ hành tượng trưng của 12 địa chi, không phải phân tích bản mệnh riêng theo năm, tháng, ngày và giờ sinh của từng người.

Vì vậy, không cần quá cứng nhắc trong việc lựa chọn trang phục. Nếu màu sắc được gợi ý không phù hợp với sở thích, chị em hoàn toàn có thể sử dụng chúng ở những chi tiết nhỏ như túi xách, khăn quàng, giày dép hoặc phụ kiện.

Sau cùng, một bộ trang phục đẹp, phù hợp hoàn cảnh và khiến người mặc cảm thấy tự tin vẫn là lựa chọn đáng giá nhất để bắt đầu tuần mới với tinh thần tích cực.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.