Bước vào tháng 3 Âm lịch, hay còn gọi là tháng Nhâm Thìn, vạn vật bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ, mang theo những luồng sinh khí mới mẻ nhưng cũng không kém phần thách thức. Đối với những người cầm tinh Tý, Ngọ, Mão, Dậu - bộ tứ hành xung vốn mang trong mình cá tính mạnh mẽ và cuộc đời nhiều biến động, tháng Nhâm Thìn này tựa như một trạm dừng chân mang tính bước ngoặt.

Không chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền tất bật ngược xuôi, mà những ngóc ngách sâu thẳm trong tình cảm gia đình, sự nghiệp cá nhân cũng sẽ có những xáo trộn nhất định. Cùng bóc tách bức tranh tử vi chi tiết của bốn con giáp này để xem trong những ngày tháng 3 Âm lịch tới đây, đâu là cơ hội cần nắm bắt và đâu là giông bão cần khéo léo vượt qua, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày trọn vẹn và an yên.

Tuổi Tý - Tiền bạc khởi sắc, tình duyên cần sự lắng nghe

Bước vào những ngày đầu của tháng 3 Âm lịch, người tuổi Tý sẽ cảm nhận rõ guồng quay hối hả của công việc đang cuốn mình đi. Khía cạnh sự nghiệp đòi hỏi bạn phải bung hết sức lực, có những ngày làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt nhưng bù lại, thành quả thu về vào giai đoạn giữa tháng sẽ khiến bạn mỉm cười mãn nguyện. Tài lộc cũng theo đà công việc mà khởi sắc rực rỡ, những khoản đầu tư trước đây tưởng chừng như nằm im nay bỗng nảy mầm mang lại nguồn thu thụ động đáng kể, giúp túi tiền của người tuổi Tý luôn rủng rỉnh trong suốt những ngày cuối tháng.

Tuy nhiên, mải mê kiếm tiền lại khiến khía cạnh tình duyên gia đạo có chút chùng xuống. Những mâu thuẫn vụn vặt có thể bùng phát vào những ngày rằm nếu bạn không chịu dành thời gian lắng nghe người bạn đời của mình, hãy nhớ rằng một bữa cơm nhà ấm áp đôi khi còn giá trị hơn mọi món quà đắt tiền.

Tuổi Ngọ - Cẩn trọng lời ăn tiếng nói, mưu sự chờ thời

Đối với người tuổi Ngọ, tháng Nhâm Thìn là khoảng thời gian cần đặc biệt rèn luyện chữ "nhẫn" trong mọi hành động. Ngay từ những ngày mùng một, mùng hai, áp lực công việc đã bắt đầu đè nặng lên vai khiến tâm trạng của bạn dễ rơi vào trạng thái bực dọc, cáu gắt với đồng nghiệp xung quanh. Đường công danh sự nghiệp trong tháng này không có nhiều đột phá, tốt nhất là bạn nên duy trì sự ổn định, tránh đưa ra những quyết định nhảy việc hay đầu tư mạo hiểm vào khoảng thời gian giữa tháng để bảo toàn lực lượng.

Tiền bạc kiếm được nhưng cũng dễ đội nón ra đi vì những khoản chi tiêu không tên, đòi hỏi bạn phải quản lý tài chính thật chặt chẽ qua từng ngày. Về phần gia đạo, những áp lực vô hình từ ngoài xã hội rất dễ bị bạn mang về trút lên đầu người thân, do đó trong những ngày cuối tuần, hãy cố gắng gác lại âu lo sau cánh cửa để giữ cho ngọn lửa gia đình luôn êm ấm, thuận hòa.

Tuổi Mão - Sự nghiệp có quý nhân, gia đạo êm ấm

Người tuổi Mão đón chào tháng 3 Âm lịch với một tâm thế khá bình lặng và có phần ung dung hơn so với những con giáp khác. Về mặt công việc, những ngày đầu tháng trôi qua nhẹ nhàng, bạn có cơ hội nhìn nhận lại chặng đường đã qua và lên kế hoạch cho những dự định sắp tới, đặc biệt sẽ có quý nhân là nữ giới xuất hiện hỗ trợ bạn vượt qua những khúc mắc nhỏ vào khoảng giữa tháng.

Đường tài lộc duy trì ở mức bình ổn, không có quá nhiều khoản thu bất ngờ nhưng bạn cũng không phải đau đầu vì chuyện thiếu trước hụt sau, đủ ăn đủ tiêu và có dư một khoản tiết kiệm nhỏ vào cuối tháng. Điểm sáng lớn nhất của tuổi Mão trong tháng Nhâm Thìn chính là tình duyên và gia đạo, những hiểu lầm cũ được tháo gỡ vào những ngày giữa tháng giúp tình cảm vợ chồng thêm phần gắn kết, người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ mối lương duyên thông qua những buổi tụ tập bạn bè vào dịp cuối tuần.

Tuổi Dậu - Bứt phá ngoạn mục, tình tiền viên mãn

Có thể nói tháng Nhâm Thìn là thời điểm vàng để người tuổi Dậu bứt phá ngoạn mục trên mọi mặt trận của cuộc sống. Sự nghiệp của bạn như được trải hoa hồng trong suốt ba mươi ngày của tháng, những nỗ lực bền bỉ bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên ghi nhận và đền đáp xứng đáng bằng một vị trí mới hoặc một khoản thưởng hậu hĩnh vào những ngày cuối tháng.

Tiền bạc theo đó cũng ồ ạt chảy vào túi, những dự án kinh doanh tay trái bắt đầu sinh lời mạnh mẽ giúp bạn thoải mái chi tiêu, chăm lo cho gia đình mà không cần quá đắn đo suy nghĩ. Không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp và tài lộc, gia đạo của người tuổi Dậu cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc, những ngày rằm trăng sáng là thời điểm tuyệt vời để hâm nóng tình cảm lứa đôi hoặc tổ chức những chuyến dã ngoại ngắn ngày để thắt chặt thêm tình thân gia đình.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm