Tử vi chi tiết của người sinh năm Dần-Thân-Tỵ-Hợi trong tháng 3 Âm lịch

Thời gian trôi đi chẳng chờ đợi ai, thoắt cái chúng ta đã bước sang tháng 3 Âm lịch - tháng Nhâm Thìn mang theo vượng khí của mùa xuân đang độ chuyển mình. Với những người phụ nữ mang con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi, khoảng thời gian sắp tới giống như một trạm dừng chân tĩnh lặng để nhìn lại chặng đường đầu năm và chuẩn bị bước tiếp. Giữa bộn bề lo toan của gia đình, vòng xoáy cơm áo gạo tiền và những áp lực vô hình nơi công sở, chắc hẳn chị em đang tự hỏi liệu tháng này vũ trụ có gửi gắm chút bình yên hay may mắn nào không.

Tuổi Dần: Chậm lại một nhịp để yêu thương trọn vẹn

Bước vào những ngày đầu của tháng 3 Âm lịch, những cô nàng tuổi Dần dường như vẫn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và sự xông xáo thường thấy. Trên con đường công việc, sự nhạy bén giúp bạn ghi điểm với cấp trên, nhưng đôi khi sự nóng vội lại dễ làm hỏng những kế hoạch dài hơi. Bước sang khoảng giữa tháng, khối lượng công việc có thể tăng lên một chút, đòi hỏi ở bạn sự kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn là những quyết định bộc phát nhất thời. Về mặt tiền bạc, tháng này tài lộc duy trì ở mức bình ổn, những khoản thu chính vẫn đều đặn đổ về ví giúp bạn xua tan nỗi lo chi tiêu thường nhật.

Tuy nhiên, vào những ngày cuối tháng, bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi xuất tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết để bảo toàn ngân sách. Chuyện tình duyên gia đạo trong tháng Nhâm Thìn khuyên người tuổi Dần nên thu mình lại mềm mỏng hơn một chút. Đôi khi giữa những lo toan bề bộn của cuộc sống, một lời hỏi han ân cần hay một bữa cơm nhà ấm nóng do chính tay bạn chuẩn bị sẽ giúp gắn kết tình cảm vợ chồng, hóa giải nhẹ nhàng những mâu thuẫn vụn vặt thường ngày.

Tuổi Thân: Nắm bắt cơ hội, tài lộc vượng phát

Tháng mới mở ra với người tuổi Thân bằng những tín hiệu vô cùng tích cực trên con đường sự nghiệp. Trong những ngày sắp tới, bạn có vô vàn cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, những dự án đang dang dở từ tháng trước sẽ dần đi vào quỹ đạo trơn tru và mang lại kết quả tốt. Những nỗ lực không ngừng nghỉ thức khuya dậy sớm của bạn cuối cùng cũng được ghi nhận xứng đáng. Kéo theo đó, bức tranh tài chính của tuổi Thân cũng bừng sáng rực rỡ.

Những khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ việc đầu tư nhỏ giọt trước đây bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cho bạn một nguồn thu rủng rỉnh để thoải mái vun vén cho tổ ấm và lo toan nội ngoại đôi bên. Về phần tình cảm, những ngày tháng 3 Âm lịch mang đến sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc giữa hai người. Những buổi tối quây quần bên mâm cơm gia đình, nghe tiếng cười đùa ríu rít của con trẻ sẽ là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất, xua tan mọi mỏi mệt sau những giờ làm việc căng thẳng bên ngoài.

Tuổi Tỵ: Vượt qua thử thách, giữ gìn bình yên

Người tuổi Tỵ bước vào tháng Nhâm Thìn với một tâm thế cẩn trọng và điềm đạm vốn có. Công việc trong những tuần đầu tháng có thể xuất hiện một vài thử thách nhỏ hoặc sự cạnh tranh nơi công sở, đòi hỏi bạn phải vận dụng tối đa sự khéo léo và trí tuệ tinh tế của mình để giải quyết êm thấm. Bạn đừng quá lo lắng hay tạo áp lực cho bản thân, bởi quý nhân luôn âm thầm dõi theo và hỗ trợ bạn vào những thời khắc mang tính quyết định. Về phương diện tài chính, đây là khoảng thời gian bạn cần thắt chặt chi tiêu, ưu tiên cho những khoản dự phòng tương lai thay vì vung tay quá trán cho những sở thích nhất thời.

Những ngày giữa tháng có thể phát sinh một vài khoản chi ngoài dự kiến cho sức khỏe hoặc việc gia đình, hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để không bị bị động. Bù lại, điểm sáng rực rỡ nhất của tuổi Tỵ trong tháng này chính là nếp nhà êm ấm. Sự quan tâm thầm lặng, bờ vai vững chãi từ người bạn đời chính là chỗ dựa tinh thần to lớn giúp bạn đi qua mọi sóng gió. Hãy dành trọn vẹn những ngày nghỉ để vun đắp tình cảm, nạp lại năng lượng bình yên.

Tuổi Hợi: Tháng của sự an yên và những khởi đầu mới

Khép lại bộ tứ, người tuổi Hợi đón nhận tháng 3 Âm lịch với một nguồn năng lượng vô cùng êm ái, thanh bình. Khía cạnh công việc diễn ra suôn sẻ nhẹ nhàng, các mối quan hệ đồng nghiệp trở nên hài hòa và thấu hiểu hơn giúp môi trường làm việc bớt đi phần nào sự ngột ngạt. Nếu bạn đang ấp ủ một dự định mới mẻ nào đó cho bản thân, những ngày giữa tháng chính là thời điểm "thiên thời địa lợi" để mạnh dạn bước những bước đầu tiên. Về mặt tài lộc, dòng tiền chảy vào túi bạn tuy không ồ ạt như thác đổ nhưng lại vô cùng bền vững và mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối.

Bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân và gia đình một chuyến đi chơi dã ngoại ngắn ngày hoặc một bữa tiệc nhỏ đầm ấm vào dịp cuối tuần. Chuyện tình cảm của tuổi Hợi trong tháng này thăng hoa, những dỗi hờn hay nút thắt trong lòng dần được tháo gỡ tự nhiên, nhường chỗ cho sự bao dung và gắn bó sâu đậm. Cuộc sống hôn nhân viên mãn, vợ chồng đồng lòng san sẻ niềm vui nỗi buồn chính là món quà vô giá mà thời gian này mang lại cho bạn.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm