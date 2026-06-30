Hôm nay, TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10, bầu không khí trên mạng xã hội và trong từng con ngõ nhỏ bỗng chốc chia làm hai nửa đối lập rõ rệt. Giữa những tiếng reo hò chúc mừng của các gia đình có con đỗ đạt, là những khoảng lặng đến thắt lòng của các bậc cha mẹ nhận về kết quả cay đắng: con trượt cả ba nguyện vọng.

"Ăn rồi la cho nó học, cũng giám sát, cho đi học thêm rồi cuối cùng vậy! Giờ thật sự không biết phải làm như thế nào?", dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả một bầu trời bế tắc, bất lực của một người mẹ mới đây như nói hộ nỗi lòng bao nhiêu người khác.

Ngay lập tức, bài đăng trở thành một "bãi chiến trường" với hàng trăm luồng ý kiến trái chiều.

Cha mẹ thất vọng, nhưng đừng quên, con cũng bế tắc không kém

Nỗi bế tắc của người mẹ trong câu chuyện không phải là cá biệt. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại các thành phố lớn từ lâu đã không còn là một kỳ thi bình thường, nó là một cuộc chiến cân não mà cả gia đình cùng tham gia. Khi con trượt hết tất cả các nguyện vọng, phản ứng đầu tiên của cha mẹ thường là tức giận, thất vọng và sau đó là đổ lỗi. Đổ lỗi cho con lười biếng, đổ lỗi cho bản thân đã không đủ nghiêm khắc, hoặc tự trách vì sao tiền bạc, công sức đổ vào các trung tâm học thêm lại như "nước đổ lá khoai".

Nhiều người đứng ngoài cuộc vội vã đóng vai những "cha mẹ tân tiến", buông lời phán xét: “Tại vì ép quá nên con mới không học vào”, “Đặt kỳ vọng quá sức là một tội ác”. Thế nhưng, có làm cha mẹ mới hiểu, lách qua ranh giới giữa "đồng hành" và "áp lực" khó đến nhường nào. Nếu con có ý thức, tự giác học giỏi, làm cha mẹ nhẹ gánh biết bao. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh một đứa trẻ ham chơi, học yếu, liệu có người mẹ nào đủ dũng cảm để hoàn toàn "thả lỏng", mặc kệ tương lai của con? Sự la mắng, giám sát ấy, xét đến cùng, cũng bắt nguồn từ một nỗi sợ hãi nguyên bản: sợ con mình bị bỏ lại phía sau.

Chúng ta thường trách cha mẹ dùng bạo lực tinh thần khi con thất bại, nhưng chúng ta lại quên mất rằng chính cha mẹ cũng đang phải chịu một thứ áp lực vô hình từ định kiến xã hội. Khi con trượt, họ không chỉ đau lòng cho con mà còn cảm thấy mình là những người làm cha, làm mẹ thất bại.

Dù thấu hiểu cho nỗi lòng của phụ huynh như thế, nhưng nhiều người vẫn chỉ ra, cha mẹ cần phải nhìn thẳng vào một sự thật đau lòng: Đứa trẻ lúc này mới là người tổn thương và sợ hãi nhất.

Trong phần bình luận của bài viết, dòng chia sẻ của một tài khoản khiến nhiều người phải giật mình suy ngẫm. Bạn kể rằng mình từng trượt hệ công lập từ năm 2003 và suốt cả tháng trời sau đó là chuỗi ngày bị bố giày vò, mắng nhiếc. Đến tận bây giờ, khi đã có công việc ổn định, thu nhập tốt và người cha cũng đã qua đời, vết thương lòng của mùa hè năm ấy vẫn vẹn nguyên, chưa một ngày nguôi ngoai.

Khi nhận kết quả trượt cả 3 nguyện vọng, thế giới của một đứa trẻ 15 tuổi như sụp đổ. Chúng phải đối diện với cảm giác thất bại đầu đời, với sự xấu hổ trước bạn bè và trên hết là nỗi sợ hãi bị cha mẹ quay lưng.

Nếu lúc này, ngôi nhà không còn là nơi để về, nếu vòng tay của cha mẹ không mở ra để che chở mà lại biến thành nơi đay nghiến, trút giận, đứa trẻ sẽ hoàn toàn đơn độc. Áp lực quá tải có thể đẩy những tâm hồn non nớt ấy vào những suy nghĩ tiêu cực không thể cứu vãn.

Đường vòng vẫn có thể đến đích

Lớp 10 công lập là một cánh cửa đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là cánh cửa duy nhất để bước vào đời. Hệ thống giáo dục hiện đại mở ra rất nhiều ngã rẽ mà ở đó, cơ hội thành công của các em vẫn vẹn nguyên:

Trường dân lập/ tư thục: Môi trường năng động, giảm áp lực thi cử nặng nề, tập trung nhiều vào kỹ năng mềm và ngoại ngữ.

Hệ giáo dục thường xuyên (GDTX): Thời gian học linh hoạt, chương trình tinh giản, các em vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và lấy bằng Đại học như học sinh trường công.

Trường nghề hệ 9+ (Vừa học chữ, vừa học nghề): Sau 3 năm, các em có cả bằng tốt nghiệp cấp 3 lẫn bằng nghề, có thể đi làm kiếm tiền sớm hoặc tiếp tục liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

Thực tế đã chứng minh, có rất nhiều người đi đường vòng nhưng lại về đích sớm hơn nhờ chọn đúng thế mạnh của bản thân.

Đêm nay, sau khi điểm chuẩn được công bố, sẽ có rất nhiều ngôi nhà sáng đèn tươi vui và cả những không gian đầy tiếng thở dài.

Gửi đến những người cha, người mẹ đang cảm thấy bế tắc ngoài kia: Xin hãy hít một hơi thật sâu và tạm gác lại những lời trách móc.

Con trượt lớp 10, đó là một thất bại trong học tập, nhưng chưa phải là thất bại của một đời người. Lúc này, điều con cần nhất không phải là một người giám sát nghiêm khắc, mà là một người đồng hành bao dung. Hãy ôm lấy con, cho con một điểm tựa bình yên để chữa lành tổn thương, rồi hai thế hệ cùng ngồi lại, bình tĩnh vạch ra một con đường mới. Bởi vì suy cho cùng, con cái khỏe mạnh, kiên cường và hạnh phúc mới là đích đến cuối cùng của hành trình làm cha mẹ.