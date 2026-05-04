Một đoạn clip đã lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sự tự tin thái quá có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vài phút nếu không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và quy trình đúng đắn. Trong clip, người đàn ông đến bắt một con rắn ở khu dân cư đã phải trả giá bằng mạng sống của mình sau khi từ chối tuân thủ đúng quy trình.

Người đàn ông, có lẽ là người bắt rắn địa phương, được nhìn thấy đang mang một con rắn hổ mang chúa ra khỏi tòa nhà. Con rắn có thể đã vào trong nhà để tìm kiếm thức ăn hoặc nơi trú ẩn. Một đám đông tụ tập xung quanh để xem người bắt rắn xử lý tình huống như thế nào. Sau khi thực hiện các bước ban đầu, người bắt rắn đã thành công trong việc bắt con rắn và đưa nó ra ngoài.

Người bắt rắn tử vong sau khi bị rắn hổ mang chúa cắn. Ảnh: X @gharkekalesh

Tuy nhiên, thay vì đặt con rắn vào một chiếc túi an toàn, anh ta lại đặt nó xuống đất. Cảm nhận được nguy hiểm, con rắn cố gắng thoát khỏi tay người bắt. Thay vì bắt giữ nó, người đàn ông bắt đầu chơi đùa với con rắn và thậm chí còn vỗ nhẹ vào đầu nó.

Con rắn hổ mang chúa sau đó cắn vào chân người đàn ông. Vì cực kỳ độc, con rắn đã tiêm nọc độc vào cơ thể anh ta.

Ban đầu, người đàn ông có vẻ không hề nao núng và tiếp tục cầm con rắn, dường như đang diễn trò cho đám đông xem. Anh ta liên tục khiêu khích nó và con rắn đáp lại bằng tiếng rít và cố gắng cắn.

Con rắn cố gắng trườn đi, nhưng người bắt giữ nó lại và tiếp tục trêu chọc nó. Ngay sau đó, người đàn ông bị cắn lần nữa, lần này là vào ngón tay. Anh ta được nhìn thấy đang kiểm tra vết thương và cho người quay clip xem. Sau đó, người đàn ông tháo nhẫn ra và cố gắng hút máu từ vết cắn, một hành động có thể làm tăng tốc độ lan truyền nọc độc trong cơ thể.

Đâm vào nắp cống khi đang vượt ô tô, người phụ nữ văng khỏi xe máy

Đi cướp trên phố, người đàn ông bị dân vây bắt rồi trói vào gốc cây

Cuối cùng, một chiếc hộp nhỏ được mang đến để bắt con rắn, nhưng lúc đó đã quá muộn. Nọc độc bắt đầu phát huy tác dụng và tình trạng của người đàn ông nhanh chóng xấu đi. Chính sự tự tin thái quá mà người đàn ông dùng để xử lý con rắn cuối cùng đã dẫn đến cái chết của anh ta.

Người đàn ông gục xuống đất và tử vong, trong khi con rắn cuối cùng được đưa đến nơi an toàn. Toàn bộ sự việc đã được ghi lại và là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự nguy hiểm của việc bỏ qua các quy tắc an toàn và đánh giá thấp động vật hoang dã.