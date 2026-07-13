Tự tin "ít nhất cũng đỗ 1 trường chuyên", nam sinh Hà Nội phải trả giá đắt vì 2 CHỮ: Đúc kết 8 bài học "xương máu"

Dù kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội đã khép lại và điểm chuẩn cũng được công bố, nhưng dư âm của mùa thi vẫn chưa lắng xuống. Bên cạnh niềm vui của những học sinh trúng tuyển là không ít tâm sự tiếc nuối của các sĩ tử chưa đạt được nguyện vọng. Trong đó, bài chia sẻ của một nam sinh trượt cả hai trường THPT chuyên đã thu hút sự chú ý khi thẳng thắn nhìn lại những sai lầm của bản thân.

Theo đó, nam sinh đã đạt 25,5 điểm ba môn đại trà và 5,25 điểm môn chuyên, với tổng điểm xét tuyển là 36. Kết quả này không đủ để em bước vào ngôi trường chuyên mà mình đặt nhiều kỳ vọng.

Điều khiến em day dứt là mình đã tự mãn quá mức, trước kỳ thi, em từng khá tự tin "không đỗ chuyên này cũng đỗ chuyên kia". Chính tâm lý chủ quan ấy khiến em không nhìn nhận đúng năng lực thực tế của bản thân trước một kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao.

Sai lầm nối tiếp vì hai chữ TỰ MÃN

Nhìn lại hành trình ôn tập, nam sinh cho rằng mình đã mắc nhiều sai sót cả trong quá trình chuẩn bị lẫn khi bước vào phòng thi.

Ở môn Toán, môn học được xem là thế mạnh, em chỉ đạt 8,75 điểm. Một trong những lỗi khiến em tiếc nuối nhất là nhầm lẫn khi biến đổi căn thức, dẫn đến mất 0,25 điểm.

Không chỉ vậy, trong một câu khác, em liên tục phân vân giữa hai cách giải được hai giáo viên hướng dẫn khác nhau. Sự chần chừ khiến em gạch xóa nhiều lần, mất khá nhiều thời gian và cuối cùng lại sử dụng đúng phương pháp ban đầu. Khi thi xong mới biết cách mình làm từ đầu hoàn toàn đúng.

Theo em, việc quá tập trung vào một chi tiết đã khiến bản thân không còn đủ thời gian rà soát toàn bộ bài thi, dẫn đến những lỗi đáng tiếc. Tâm lý ấy tiếp tục ảnh hưởng đến môn chuyên.

Nam sinh kể rằng trong lúc giám thị ký giấy thi, em vô tình bỏ sót một ý nhỏ trong đề. Đến những phút cuối giờ, dù vẫn còn thời gian kiểm tra lại nhưng vì tâm trạng căng thẳng nên em không phát hiện ra phần còn thiếu. Ý nhỏ ấy tương đương 0,5 điểm môn chuyên, là số điểm mà theo em có thể tạo ra khác biệt trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Không chỉ nhìn lại những sai sót trong phòng thi, thí sinh này cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân đã quá tự mãn sau khi đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Em cho rằng vì quá tự tin vào nền tảng của mình nên đã dành nhiều thời gian học nâng cao mà bỏ qua những kiến thức cơ bản. Kết quả là em lại đánh mất 0,75 điểm ở những câu hỏi nhận biết vốn không quá khó.

Một điều khiến em tiếc nuối khác là phương pháp học.

Theo chia sẻ, phần lớn thời gian ôn thi, em lựa chọn tự học. Tuy nhiên, việc thiếu người định hướng khiến quá trình ôn tập nhiều lúc trở nên mông lung, không biết nên ưu tiên nội dung nào trước. Chỉ khoảng một tháng trước kỳ thi, em mới quyết định đăng ký học thêm lớp ôn chuyên. Theo em, thời điểm ấy đã khá muộn để có thể thay đổi nhiều về kiến thức và kỹ năng làm bài.

Ngoài ra, em cũng bỏ qua hai kỳ thi đánh giá năng lực của một số trường chuyên để tham gia các hoạt động khác cùng bạn bè. Nhìn lại, nam sinh cho rằng nếu thực sự xác định theo đuổi mục tiêu vào trường chuyên thì cần chấp nhận đánh đổi và ưu tiên cho mục tiêu quan trọng nhất.

Trước kỳ thi, điểm khảo sát của em lúc nào cũng toàn 9,5+ Toán với 8+ Văn. Chính những con số ấy đã làm lu mờ lý trí, khiến em bằng lòng và buông bỏ việc đào sâu học tập. Đi thi thật mới biết, phòng thi là một chiến trường hoàn toàn khác. Nam sinh đã làm đơn phúc khảo cả môn Văn và môn chuyên với một chút hy vọng mong manh, nhưng kết quả trả về không thay đổi. Năm nay lượng thí sinh quá đông, các trường cũng không hề hạ điểm chuẩn.

8 bài học "xương máu"

Từ kinh nghiệm của mình, nam sinh đúc kết 8 bài học để tự răn đe bản thân, sau là hy vọng các em khóa sau không dẫm vào vết xe đổ của mình:

Phải có người dẫn đường và lộ trình rõ ràng: Tự học là cực kỳ tốt nhưng đừng mông lung. Việc học ngày học đêm mà không có người chỉ dẫn sẽ rất dễ dẫn đến lạc hướng và mất động lực. Tốt nhất là nên có ít nhất 1 hoặc 2 thầy cô có kinh nghiệm kèm cặp, định hướng lộ trình cho mình ngay từ đầu, đừng để sát nút mới đi tìm lớp chuyên như mình.

Chuẩn bị tâm lý vững vàng: Đi thi đừng để bị áp lực xung quanh chi phối. Thấy bạn làm nhanh kệ bạn, mình cứ tập trung vào tờ giấy thi của mình.

Tuyệt đối không check đáp án khi chưa thi xong hết: Thi xong môn nào, bỏ qua môn đó. Việc kiểm tra đáp án sẽ làm ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến tâm trạng và phong độ của các môn thi tiếp theo.

Quyết đoán với bài làm của mình: Đã làm là tin tưởng, không chần chừ, không gạch xóa đi làm lại nhiều lần một ý để rồi mất thời gian tổng thể.

Học chắc nền tảng rồi mới nâng cao: Đừng chủ quan, kiêu ngạo về bản thân. Học là mãi mãi, chưa tài đâu mà dừng lại. Đừng nhìn vào điểm khảo sát cao mà thỏa mãn rồi buông lỏng. Phải học đến mức chắc chắn đạt điểm tối đa ở phần nhận biết.

Soát bài kỹ càng, tuyệt đối không bỏ lỡ câu hỏi: Hãy dành ít nhất 10 phút cuối giờ để kiểm tra lại bài ít nhất 3 lần, chú ý những câu hỏi viết liền nhau để tránh sót ý.

Chọn nguyện vọng biết mình biết ta: Hãy lắng nghe lời khuyên của anh chị đi trước hoặc các bậc phụ huynh. Đừng để sự ham muốn, cái tôi của bản thân lấn át lý trí. Phải biết rõ năng lực thực sự của mình ở đâu để đặt nguyện vọng phù hợp.

Nên tham gia các kỳ thi thử ĐGNL: Hãy đăng ký thi thử ở Chuyên KHTN, Chuyên Sư phạm để cọ xát thực tế, nhận biết rõ vị trí của mình đang ở đâu mà sửa đổi kịp thời.

Khép lại bài chia sẻ, nam sinh cho biết việc trượt cả hai nguyện vọng là cú sốc lớn nhưng cũng là bài học giúp em trưởng thành hơn. Thất bại ở kỳ thi vào 10 này là một cái tát đau đớn, nhưng nó cần thiết để em nhận ra mình đang đứng ở đâu. Học là hành trình cả đời, ngã ở đây không có nghĩa là hết.

Những dòng tâm sự ấy không chỉ là lời tự nhắc nhở dành cho chính người viết mà còn trở thành kinh nghiệm được nhiều học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 năm tới lưu lại. Bởi sau mỗi kỳ tuyển sinh căng thẳng, điều đọng lại không chỉ là điểm số hay kết quả đỗ, trượt, mà còn là những bài học về sự chuẩn bị, bản lĩnh và cách nhìn nhận đúng năng lực của chính mình.