Từ tiếng sét ái tình đến tờ đơn ly hôn lạnh lẽo: Bí ẩn sau cuộc chia tay của cặp vợ chồng biểu tượng nhan sắc thập niên 90

Nếu phải vinh danh một cặp đôi đại diện cho sự hào nhoáng, quyền lực và nhan sắc đỉnh cao của Hollywood thập niên 1990, chắc chắn cái tên đầu tiên bật lên trong tâm trí công chúng chính là Tom Cruise và Nicole Kidman.

Nhìn lại những bức ảnh nhuốm màu thời gian, người ta vẫn không khỏi ngẩn ngơ trước khí chất của họ: Một nam tài tử lãng tử, nụ cười tỏa nắng đang ở đỉnh cao phong độ, sánh bước bên "thiên nga nước Úc" với mái tóc xoăn đỏ rực rỡ, làn da trắng sứ và chiều cao áp đảo. Trong hơn một thập kỷ, họ không chỉ là vợ chồng mà còn là một "hệ tư tưởng" của văn hóa đại chúng, một bức tranh hoàn hảo về tình yêu chốn phù hoa.

Cuộc gặp gỡ định mệnh dưới bầu trời điện ảnh

Chuyện tình của họ bắt đầu như một kịch bản phim lãng mạn. Năm 1990, trên phim trường Days of Thunder (Những Ngày Sấm Sét) , nam tài tử số 1 Hollywood bấy giờ Tom Cruise (28 tuổi) – đã trúng tiếng sét ái tình với cô diễn viên trẻ 22 tuổi người Úc vừa chập chững đến Mỹ lập nghiệp. Tom từng miêu tả khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Nicole là "như bị điện giật" , đến mức anh đã nỗ lực thuyết phục đạo diễn giao vai nữ chính cho cô.

Chỉ sau vài tháng quen biết và yêu nhau cuồng nhiệt, cả hai quyết định gắn kết cuộc đời bằng một đám cưới vô cùng kín đáo và lãng mạn tại Telluride, Colorado vào đúng đêm Giáng sinh năm 1990. Chẳng cần truyền thông rầm rộ, tình yêu của tuổi trẻ sục sôi đã biến họ thành đôi vợ chồng quyền lực bậc nhất kinh đô điện ảnh.

Kỷ nguyên thống trị thảm đỏ và tổ ấm trong mơ

Bước vào thập niên 90, Tom và Nicole đi đến đâu, thảm đỏ ở đó bùng nổ. Những bộ cánh hàng hiệu, những ánh nhìn đắm đuối họ dành cho nhau trước ống kính truyền thông đã trở thành biểu tượng. Nicole, với sự hỗ trợ danh tiếng từ chồng, nhanh chóng vụt sáng thành sao hạng A, trong khi Tom tiếp tục củng cố ngai vàng phòng vé.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, họ còn tiếp tục đóng cặp trong bộ phim sử thi Far and Away (1992) và kiệt tác tâm lý đầy ám ảnh Eyes Wide Shut (1999) của cố đạo diễn huyền thoại Stanley Kubrick.

Đằng sau ánh hào quang, họ xây dựng một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Dù gặp khó khăn trong việc sinh nở, tình yêu thương đã dẫn lối để cặp đôi quyết định nhận nuôi hai người con: con gái Isabella Jane (sinh năm 1992) và con trai Connor Antony (sinh năm 1995). Trong mắt công chúng lúc bấy giờ, gia đình Cruise - Kidman là một khối pha lê hoàn mỹ không tì vết.

Cú sốc chấn động báo hiệu sự lụi tàn

Thế nhưng, khối pha lê ấy lại mỏng manh hơn người ta tưởng. Bộ phim Eyes Wide Shut với thời gian quay kéo dài kỷ lục (hơn 15 tháng) và những cảnh quay khai thác sâu vào góc khuất tâm lý hôn nhân được cho là đã bào mòn mối quan hệ của họ. Cộng thêm những áp lực từ truyền thông, sự khác biệt về quan điểm sống và những đồn đoán dai dẳng về ảnh hưởng của giáo phái mà Tom sùng bái, rạn nứt đã âm thầm xuất hiện.

Và rồi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Ngày 5 tháng 2 năm 2001, người đại diện của cặp đôi chính thức tuyên bố họ đường ai nấy đi với lý do muôn thuở của Hollywood: "những khác biệt không thể hòa giải". Vài ngày sau, Tom đệ đơn ly hôn, chính thức khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm.

Quyết định này là một cơn địa chấn thực sự với truyền thông toàn cầu. Hình ảnh Nicole bước ra khỏi văn phòng luật sư sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, hai tay giơ cao lên trời với gương mặt như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân, đã trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất lịch sử showbiz. Dù sau này Nicole phủ nhận tính xác thực của tấm ảnh nhưng cô chưa từng tiết lộ đây là cảnh quay trong bộ phim nào.

Cô từng chua chát nhưng cũng đầy tự do đùa rằng: "Cuối cùng thì tôi cũng có thể đi giày cao gót trở lại" (ám chỉ việc cô luôn phải đi giày đế bệt để không cao lấn át chồng cũ).

Cuộc hôn nhân kết thúc trong sự tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận họ đã tạo ra một thập niên 90 đầy ma thuật cho Hollywood.

Dù giờ đây mỗi người đều đã có những ngã rẽ riêng, những bức ảnh xưa cũ của thập niên 90 vẫn mãi là minh chứng cho một thời thanh xuân rực lửa, nơi hai siêu sao đẹp nhất thế giới đã từng thuộc về nhau trọn vẹn.