Từ tháng 9 âm đến cuối năm, 3 con giáp dễ có cả tiền lẫn tài sản: Một giai đoạn đáng để tăng tốc

Cuối năm vốn là thời điểm dòng tiền vận động mạnh hơn: người làm kinh doanh bước vào mùa cao điểm, người làm công sở có thêm cơ hội thưởng – tăng thu nhập, trong khi nhiều gia đình cũng bắt đầu tính đến những kế hoạch lớn như mua nhà, sửa nhà, đổi xe hay tích lũy một khoản tài sản dài hạn. Với một số con giáp, từ tháng 9 âm lịch trở đi được xem là giai đoạn tương đối thuận lợi để đẩy nhanh những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước.

Điểm đáng chú ý là vận may của họ không chỉ nằm ở chuyện “có thêm tiền”, mà còn ở khả năng chuyển dòng tiền thành tài sản có giá trị lâu dài. Tuy nhiên, thuận vận không đồng nghĩa với việc nên đầu tư nóng vội. Giai đoạn này càng cần tỉnh táo với đòn bẩy tài chính, khoản vay và những quyết định vượt quá khả năng chi trả.

Tuổi Sửu: Tiền tích lũy dày dần, dễ hoàn thành một mục tiêu tài sản lớn

Trong số những con giáp có vận trình ổn định từ tháng 9 âm đến cuối năm, tuổi Sửu nổi bật nhờ khả năng tích lũy bền bỉ. Đây không hẳn là giai đoạn tiền bạc tăng lên theo kiểu đột biến, mà thiên về việc thu nhập đều hơn, các khoản tồn đọng được xử lý và những kế hoạch kéo dài từ đầu năm bắt đầu cho kết quả.

Với người làm công ăn lương, khoảng thời gian cuối năm có thể xuất hiện cơ hội nhận thêm dự án, tăng trách nhiệm đi kèm mức thu nhập tốt hơn hoặc có thêm một khoản thưởng ngoài dự kiến. Người kinh doanh lại dễ hưởng lợi từ những mối quan hệ khách hàng cũ, đơn hàng quay lại hoặc một thị trường mà trước đó họ đã mất nhiều thời gian xây dựng.

Điểm sáng lớn hơn nằm ở chuyện tài sản. Tuổi Sửu vốn có xu hướng thận trọng, ít đưa ra quyết định lớn khi chưa tính toán đủ. Vì thế, nếu đã chuẩn bị cho kế hoạch mua nhà, sửa nhà, mua đất hoặc tích lũy một khoản tiền dài hạn từ nhiều tháng trước, giai đoạn từ tháng 9 âm trở đi có thể là lúc mọi điều kiện dần chín muồi.

Đây cũng là thời điểm tuổi Sửu nên ưu tiên nguyên tắc: tiền tăng đến đâu, tài sản ròng tăng theo đến đó. Thay vì để toàn bộ khoản thu nhập tăng thêm biến thành chi tiêu cuối năm, việc chủ động chuyển một phần sang tiền gửi, quỹ dự phòng hoặc tài sản dài hạn có thể giúp nền tài chính bước sang trạng thái vững hơn.

Điều cần chú ý là tuổi Sửu khá dễ rơi vào tâm lý “đã chuẩn bị lâu rồi thì phải chốt”. Với những khoản mua lớn, đặc biệt là nhà đất, vẫn nên giữ một khoảng an toàn tài chính sau giao dịch thay vì dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào một quyết định.

Tuổi Thìn: Cơ hội tài chính mở rộng, dễ có thêm tài sản nhờ quyết định đúng thời điểm

Từ tháng 9 âm đến cuối năm, tuổi Thìn có xu hướng bước vào một chu kỳ sôi động hơn về công việc. Những kế hoạch trì hoãn trước đó có thể được nối lại, các mối quan hệ nghề nghiệp bắt đầu mang lại kết quả rõ ràng hơn và cơ hội kiếm tiền đến từ nhiều hướng hơn.

Điểm đáng chú ý của tuổi Thìn trong giai đoạn này là khả năng nhìn thấy cơ hội khá nhanh. Người đang làm kinh doanh có thể tìm được một sản phẩm, thị trường hoặc nhóm khách hàng mới. Người làm công sở dễ có cơ hội tham gia dự án lớn, thay đổi vị trí hoặc nhận thêm nguồn thu ngoài lương.

Nhưng thứ giúp tuổi Thìn nổi bật không phải chỉ là khả năng kiếm tiền, mà còn là tư duy nâng cấp tài sản. Một số người có thể bắt đầu tính đến chuyện đổi một tài sản nhỏ sang tài sản có giá trị cao hơn, sửa sang bất động sản đang sở hữu hoặc chuyển một phần tiền nhàn rỗi sang mục tiêu dài hạn.

Nếu đã có nền tài chính tương đối ổn, đây là giai đoạn đáng để tuổi Thìn tăng tốc. Tuy nhiên, “tăng tốc” không đồng nghĩa với tăng mức vay. Một cơ hội tốt vẫn cần đặt trong giới hạn dòng tiền thực tế.

Tuổi Thìn càng có lợi nếu giữ được ba nguyên tắc: không chạy theo đám đông, không đầu tư bằng tiền dành cho sinh hoạt và luôn có phương án dự phòng nếu thu nhập giảm trong vài tháng. Giữ được ba điều này, cuối năm có thể trở thành thời điểm tài sản của tuổi Thìn tăng rõ hơn so với đầu năm.

Tuổi Dậu: Dòng tiền khởi sắc, dễ biến khoản dư thành tài sản thực

Với tuổi Dậu, vận trình tài chính từ tháng 9 âm trở đi thiên về khả năng kiểm soát tiền tốt hơn. Đây là lợi thế rất lớn trong những tháng cuối năm, khi chi tiêu thường tăng mạnh vì mua sắm, lễ Tết, biếu tặng và nhiều khoản phát sinh.

Người tuổi Dậu có khả năng nhìn lại dòng tiền khá rõ: khoản nào thực sự cần thiết, khoản nào đang lãng phí, đâu là phần có thể dành cho tích lũy. Chính sự điều chỉnh này có thể giúp họ tạo ra một khoản dư đáng kể dù thu nhập không nhất thiết tăng quá mạnh.

Với người có công việc ổn định, cuối năm còn có thể xuất hiện thêm những khoản như thưởng, lợi nhuận kinh doanh, tiền từ công việc phụ hoặc khoản nợ được hoàn trả. Nếu biết giữ lại thay vì nâng mức sống ngay lập tức, tuổi Dậu có cơ hội biến khoản tiền này thành tài sản thực.

Đó có thể chưa phải một căn nhà hay mảnh đất lớn. Với nhiều người, tài sản đầu tiên đôi khi chỉ là quỹ dự phòng đủ 6-12 tháng, khoản tiền gửi có kỳ hạn, một phần vốn dành cho kế hoạch mua nhà hoặc số tiền giúp giảm đáng kể dư nợ hiện tại. Tất cả đều là những bước tiến quan trọng của tài sản ròng.

Giai đoạn cuối năm, tuổi Dậu nên đặc biệt tránh một lỗi: thấy dòng tiền khá lên rồi lập tức tăng chi tiêu cố định. Một khoản thưởng chỉ xuất hiện một lần không nên trở thành lý do để hình thành một khoản chi phải trả hàng tháng trong nhiều năm.

Từ tháng 9 âm đến cuối năm: Có cơ hội nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ được thành quả

Với tuổi Sửu, Thìn và Dậu, khoảng thời gian từ tháng 9 âm đến cuối năm được xem là giai đoạn thuận lợi hơn cho chuyện tiền bạc, công việc và tích lũy tài sản. Người có kế hoạch từ trước có thể nhìn thấy tiến triển rõ ràng hơn; người đang tìm nguồn thu mới cũng dễ gặp thêm cơ hội.

Tuy nhiên, “có cả tiền lẫn tài sản” không chỉ phụ thuộc vào việc kiếm được bao nhiêu. Khác biệt lớn nhất nằm ở cách sử dụng phần tiền tăng thêm. Một người kiếm thêm 10 triệu nhưng tiêu hết cả 10 triệu sẽ không tạo ra nhiều thay đổi. Trong khi đó, người chỉ tăng thu nhập 5 triệu nhưng đều đặn chuyển phần lớn số tiền ấy sang tiết kiệm, giảm nợ hoặc tài sản dài hạn lại có thể kết thúc năm với nền tài chính tốt hơn đáng kể.

Vì vậy, nếu đang nằm trong nhóm con giáp có vận trình thuận lợi, cuối năm là thời điểm đáng để tăng tốc nhưng không nên nóng vội. Kiếm thêm tiền là bước đầu; giữ được tiền, giảm nghĩa vụ tài chính và biến tiền thành tài sản mới là điều quyết định một năm có thực sự “vượng tài” hay không.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm theo quan niệm tử vi phương Đông.