4 tài hội tụ tháng 9 âm: 4 con giáp dễ tăng thu nhập, tích sản và mở rộng làm ăn

Có những giai đoạn tài vận tốt không thể hiện bằng một khoản tiền lớn bất ngờ, mà đến từ việc nhiều yếu tố cùng lúc chuyển biến tích cực: công việc thuận hơn, dòng tiền đều hơn, cơ hội hợp tác xuất hiện đúng lúc và khả năng tích lũy cũng tốt lên.

Tháng 9 âm lịch năm nay, 4 con giáp dưới đây được xem là nhóm dễ đón đủ “4 tài”: tài lộc từ công việc chính, tài lộc từ nguồn thu phụ, cơ hội tích sản và vận mở rộng làm ăn.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự trở thành tiền khi biết tận dụng đúng thời điểm. Với mỗi con giáp, cách “đón tài” cũng rất khác nhau.

1. Tuổi Thìn: Tài công việc mở trước, tài tích sản theo sau

Người tuổi Thìn bước vào tháng 9 âm với lợi thế rõ nhất ở công việc chính. Những việc từng trì trệ có khả năng được tháo gỡ, tiến độ nhanh hơn, đồng thời bản thân cũng dễ được giao thêm trách nhiệm hoặc tiếp cận những cơ hội có giá trị hơn trước.

Với người làm công ăn lương, đây có thể là thời điểm thu nhập chưa tăng đột biến ngay lập tức nhưng vị thế nghề nghiệp được cải thiện. Một dự án tốt, khoản thưởng, việc làm thêm hoặc cơ hội chuyển sang vị trí có thu nhập cao hơn đều đáng để cân nhắc.

Người kinh doanh lại dễ hưởng lợi từ khách hàng cũ, đối tác quen hoặc những mối quan hệ đã xây dựng từ trước. Thay vì lao vào thị trường hoàn toàn mới, tháng này tuổi Thìn nên ưu tiên khai thác sâu những gì mình đã có.

Điểm sáng thứ hai nằm ở khả năng tích sản. Nếu dòng tiền ổn định, tuổi Thìn có xu hướng nghĩ dài hơn về tài sản: tăng tiền tiết kiệm, mua vàng, bổ sung quỹ đầu tư hoặc chuẩn bị nguồn vốn cho kế hoạch nhà cửa.

Điều cần tránh là tâm lý “đang thuận thì làm lớn luôn”. Tài vận tốt nhất của tuổi Thìn trong tháng 9 âm đến từ việc đi nhanh nhưng vẫn kiểm soát rủi ro.

Từ khóa tài chính: Tăng thu nhập chính – củng cố vị thế – tích lũy tài sản.

2. Tuổi Tỵ: Tài phụ nổi bật, càng chủ động càng dễ có thêm tiền

Nếu tuổi Thìn mạnh ở công việc chính thì tuổi Tỵ lại đáng chú ý ở khả năng mở thêm nguồn thu.

Tháng 9 âm là giai đoạn những kỹ năng từng được xem là “nghề tay trái” có thể bắt đầu mang lại kết quả rõ ràng hơn. Người làm tự do, bán hàng, kinh doanh online, tư vấn, môi giới hoặc có công việc ngoài giờ dễ tìm được khách hàng mới.

Điểm thuận lợi của tuổi Tỵ là khả năng quan sát thị trường khá tốt. Họ dễ nhận ra đâu là nhu cầu đang tăng, đâu là công việc có thể làm thêm mà không cần bỏ quá nhiều vốn ban đầu.

Nếu trước đây chỉ phụ thuộc vào một khoản lương, tháng này là thời điểm thích hợp để thử xây dựng nguồn thu thứ hai. Ban đầu con số có thể chưa lớn, nhưng nếu duy trì đều, đây lại là phần tiền rất có ích cho tiết kiệm và đầu tư dài hạn.

Tuổi Tỵ cũng có vận hợp tác khá tốt. Một lời giới thiệu từ người quen, lời mời làm chung hoặc kết nối với đối tác mới có thể mở ra cơ hội ngoài dự kiến.

Tuy nhiên, không nên nhận quá nhiều việc cùng lúc. Kiếm thêm tiền nhưng sức khỏe và công việc chính đi xuống thì cuối cùng lợi bất cập hại.

Từ khóa tài chính: Thu nhập phụ – kết nối – tận dụng kỹ năng sẵn có.

3. Tuổi Dậu: Tài tích lũy mạnh, tiền vào chưa chắc nhiều nhất nhưng giữ lại được nhiều hơn

Tuổi Dậu có thể không phải con giáp kiếm tiền nhanh nhất tháng 9 âm, nhưng lại thuộc nhóm có khả năng giữ tiền và biến dòng tiền thành tài sản tốt.

Sự thay đổi lớn nằm ở cách chi tiêu. Những khoản mua sắm mang tính cảm hứng giảm dần, thay vào đó là xu hướng tính toán kỹ hơn về giá trị sử dụng và lợi ích dài hạn.

Nhờ vậy, dù thu nhập chỉ tăng vừa phải, số tiền còn lại cuối tháng lại có thể cao hơn trước.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu rà soát lại toàn bộ tài chính cá nhân: quỹ dự phòng, khoản vay, tiền tiết kiệm, danh mục đầu tư hoặc mục tiêu mua nhà.

Người đang có khoản nợ nên ưu tiên giảm những khoản vay có chi phí cao. Người đã có nền tài chính tương đối ổn định có thể bắt đầu chia tiền rõ hơn cho các mục tiêu dài hạn.

Trong kinh doanh, tuổi Dậu không nhất thiết phải mở rộng thật nhanh. Chỉ cần cải thiện biên lợi nhuận, giảm hàng tồn, kiểm soát chi phí tốt hơn thì tài chính cuối tháng cũng đã khác biệt đáng kể.

Đây là kiểu “tài vận âm thầm”: nhìn bên ngoài có thể không quá rực rỡ, nhưng tài sản thực tế lại dày lên.

Từ khóa tài chính: Giữ tiền – giảm lãng phí – tăng tích lũy.

4. Tuổi Hợi: Tài làm ăn sáng, dễ gặp người mở đường

Điểm nổi bật nhất của tuổi Hợi trong tháng 9 âm là vận hợp tác và mở rộng công việc.

Người kinh doanh có thể gặp khách hàng lớn hơn, nguồn hàng tốt hơn hoặc đối tác giúp tiếp cận một thị trường trước đây còn khó bước vào. Những kế hoạch từng chỉ nằm trên giấy cũng dễ có người cùng thực hiện.

Với người làm công sở, “mở rộng làm ăn” không nhất thiết là ra kinh doanh riêng. Nó có thể đến dưới dạng một công việc ngoài giờ, dự án hợp tác hoặc lời mời tham gia vào một lĩnh vực mới.

Điểm đáng chú ý là nhiều cơ hội tài chính của tuổi Hợi tháng này đến thông qua người khác. Vì thế, việc duy trì quan hệ, chủ động gặp gỡ và trao đổi có thể quan trọng không kém năng lực chuyên môn.

Dẫu vậy, tuổi Hợi cần tỉnh táo với các lời mời gọi đầu tư quá đẹp. Có người hỗ trợ không đồng nghĩa với việc bỏ qua kiểm tra hợp đồng, dòng tiền và rủi ro.

Nếu làm đúng, tháng này không chỉ mang lại thêm doanh thu mà còn có thể mở ra một hướng kiếm tiền mới cho những tháng sau.

Từ khóa tài chính: Quý nhân – hợp tác – mở rộng nguồn thu.

“4 tài hội tụ” không có nghĩa là tiền tự tìm đến

Điểm chung của tuổi Thìn, Tỵ, Dậu và Hợi trong tháng 9 âm là tài chính có nhiều yếu tố thuận lợi cùng xuất hiện. Nhưng mỗi con giáp lại có một lợi thế khác nhau: người dễ tăng thu nhập chính, người mạnh nguồn thu phụ, người giữ tiền tốt, người thuận mở rộng kinh doanh.

Vì vậy, thay vì chỉ chờ “lộc đến”, điều quan trọng hơn là nhận đúng cơ hội phù hợp với mình.

Người đang có thu nhập tốt nên nghĩ tới tích sản. Người chỉ có một nguồn thu nên thử xây dựng nguồn tiền thứ hai. Người kinh doanh đang ổn định có thể cân nhắc mở rộng vừa phải, còn người có nhiều khoản chi nên tận dụng tháng này để củng cố nền tài chính.

Tài vận tốt nhất không phải là kiếm được thật nhiều trong một tháng, mà là sau một giai đoạn thuận lợi, thu nhập cao hơn, tài sản dày hơn và khả năng chống đỡ rủi ro cũng tốt hơn trước.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.