Đại gia xây biệt thự "lưng tựa núi, mặt hướng hiển", xa hoa đến mức có sân đáp trực thăng

Những công trình nhà ở độc đáo luôn khiến người ta muốn dừng lại chiêm ngưỡng, không chỉ bởi quy mô hay mức độ xa hoa mà còn bởi cách con người biến những ý tưởng táo bạo thành không gian sống có một không hai. Có những tòa nhà nằm giữa phố thị sầm uất, có những căn biệt thự nép mình bên biển xanh, nhưng cũng có những công trình được xây dựng giữa núi non trùng điệp, nơi thiên nhiên hùng vĩ trở thành một phần không thể tách rời của kiến trúc. Và nhắc đến những cơ ngơi khiến người ta phải trầm trồ, không thể bỏ qua một dinh thự của đại gia Trung Quốc gây chú ý bởi quy mô choáng ngợp, được xây dựng trên cả một ngọn núi. Những hình ảnh về công trình này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, mở ra góc nhìn đầy tò mò về một không gian sống vừa bề thế, vừa khác biệt giữa cảnh sắc thiên nhiên rộng lớn.

Được biết, dinh thự này có chi phí xây dựng lên tới 300 triệu Nhân dân tệ (~1.000 tỷ VNĐ). Đây là cơ ngơi bề thế được xây dựng ngay trên đỉnh núi tại quê nhà của Tăng Dục Quần - người sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới CATL, được mệnh danh là "Vua pin". Công trình của vị đại gia này gây ấn tượng mạnh mẽ khi như độc chiếm trọn vẹn một đỉnh núi, tạo nên thế phong thủy "tựa sơn hướng hải" vô cùng đắc địa: phía sau tựa vào núi xanh, phía trước hướng ra biển lớn, mang lại tầm nhìn vô cùng thoáng đãng và bao quát.

Từ trên cao nhìn xuống, biệt thự mở ra tầm nhìn bao quát rộng lớn, cho phép thu trọn toàn bộ khung cảnh thành phố vào trong tầm mắt. Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô bề thế và vị trí độc tôn, dinh thự còn sở hữu riêng một sân đáp trực thăng rộng hơn 100m2 ngay trước cổng, giúp gia chủ có thể di chuyển bằng máy bay một cách cực kỳ thuận tiện và riêng tư.

Những hình ảnh quay từ trên cao nhìn cận cảnh về tòa nhà khiến người xem không khỏi choáng ngợp. Công trình mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa với hệ mái ngói xám đen xếp tầng bề thế, nổi bật giữa nền xanh thẳm của núi rừng trập trùng xung quanh. Bố cục tòa nhà được thiết kế khéo léo theo mô-típ Tứ Hợp Viện hiện đại, gồm các dãy nhà 3-4 tầng quây tròn lấy khu sân vườn trung tâm - nơi được chăm chút tỉ mỉ với hòn bộ tẩu, hồ nước và cây cảnh bonsai tinh tế. Chạy dọc theo các tầng nhà là hệ hành lang gỗ phảng phất nét cổ kính, dẫn lên một vọng lâu cao vút trên đỉnh mái. Cùng với khu sân thượng lát gỗ thoáng đãng và phần cổng chính nguy nga dẫn ra khoảng sân trước rộng lớn, toàn bộ dinh thự tạo nên một tổng thể vô cùng sang trọng, quyền lực và hòa quyện trọn vẹn với thiên nhiên.