Từ Singapore đến thế giới: Hành trình Gwangjang GAON lan tỏa hương vị Hàn Quốc nguyên bản

Đó là Gwangjang GAON, nhà hàng Hàn Quốc vừa chính thức ra mắt tại Jewel Changi Airport, mang theo hơn bốn thế hệ tinh hoa ẩm thực Seoul và cả niềm tự hào của văn hóa xứ kim chi đến với Singapore.

Nhà hàng Gwangjang GAON tại sân bay Changi

Từ chợ Gwangjang đến thế giới, câu chuyện của bốn thế hệ

Đằng sau cái tên "Gwangjang GAON" là một hành trình dài hơn 80 năm của một gia đình Hàn Quốc. Xuất phát từ khu chợ truyền thống Gwangjang ở Seoul, nơi gắn liền với những món ăn bình dân nhất. Gia đình của giáo sư ẩm thực Hyo Soon Park đã nâng tầm những công thức gia truyền ấy thành một trải nghiệm tinh tế, vừa quen thuộc, vừa sang trọng.

Chợ Gwangjang tại Hàn Quốc

Không gian bên trong nhà hàng Gwangjang GAON tại sân bay Changi

Trải qua bốn thế hệ, mỗi người phụ nữ trong gia đình đều đóng góp một phần: từ cách nêm nước tương, lựa chọn thịt, đến việc lưu giữ hương vị "ấm áp như bữa cơm nhà". Tất cả kết tinh trong cái tên GAON, nghĩa là "ngôi nhà" trong tiếng Hàn, cũng là triết lý của thương hiệu: một ngôi nhà dành cho ẩm thực Hàn truyền thống đích thực.

Sau nhiều năm được vinh danh tại Seoul, GAON chọn Singapore là điểm đến quốc tế đầu tiên. Không phải ngẫu nhiên, Singapore với sự giao thoa văn hóa, gu ẩm thực tinh tế và vị thế trung tâm du lịch châu Á là nơi hoàn hảo để kể câu chuyện về "ẩm thực Hàn Quốc chuẩn gốc". Và họ đã chọn Jewel Changi, nơi hội tụ giữa nghệ thuật, kiến trúc và cảm xúc để bắt đầu chương mới.

Gwangjang GAON ngay tại Jewel Changi

Một "Seoul thu nhỏ" giữa lòng Jewel Changi

Bước vào Gwangjang GAON, du khách như được đưa về Hàn Quốc không phải phiên bản K-pop hiện đại, mà là Hàn Quốc nguyên bản: ấm cúng, tinh tế và chỉn chu đến từng chi tiết.

Từ ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn gỗ óc chó, đến bộ đồng phục truyền thống của nhân viên, mọi thứ đều được thiết kế để tái hiện "cảm giác bữa tối tại Seoul" nơi bữa ăn là dịp kết nối gia đình, bạn bè và văn hóa.

Thực đơn của Gwangjang GAON không dài, nhưng mỗi món đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để giữ trọn hương vị nguyên bản.

Thực đơn tại Gwangjang GAON là hành trình khám phá những hương vị được gìn giữ qua nhiều thế hệ: "GAON Galbi" sườn bò thượng hạng hầm 24 giờ rồi nướng lửa than, mềm tan mà vẫn đậm đà vị thịt; "Bossam" ba chỉ heo hầm được lưu giữ và bổ sung mỗi ngày, ăn kèm kimchi củ cải lên men đúng 7 ngày, tạo nên vị cân bằng hoàn hảo; "Bibimbap" cơm trộn rau củ và trứng lòng đào, biểu tượng cho sự hòa hợp của năm vị trong triết lý ẩm thực Hàn Quốc; và khép lại bằng "Makgeolli Cheesecake" món tráng miệng kết hợp giữa rượu gạo truyền thống và phô mai tươi vừa lạ vừa quen, gợi nhắc tinh thần "ôn cố tri tân" của GAON.

Tất cả nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc, chế biến tại chỗ bởi đội ngũ đầu bếp do chính giáo sư Park tuyển chọn và đào tạo. Kết quả là một trải nghiệm ẩm thực "Đậm chất Hàn, chuẩn Singapore": vừa tinh tế, vừa an toàn, vừa đáng nhớ.

Đa dạng các món ăn đặc trưng với nhiều hương vị độc đáo

Tại sao Gwangjang GAON đặc biệt với du khách?

Hàn Quốc từ lâu đã là một phần quen thuộc trong văn hóa đại chúng – từ phim ảnh, âm nhạc cho đến ẩm thực. Những trải nghiệm "Hàn Quốc thật sự" với hương vị gốc, cách phục vụ chuẩn mực và câu chuyện gia đình phía sau món ăn lại không dễ tìm.

Gwangjang GAON mang đến điều đó, ngay tại Singapore, chỉ cách bạn vài giờ bay.

Đây là địa điểm lý tưởng cho:

Các cặp đôi hoặc nhóm bạn: muốn tận hưởng một bữa tối ấm cúng sau chuyến tham quan Jewel hoặc Gardens by the Bay.

Gia đình có trẻ nhỏ: không gian yên tĩnh, dịch vụ chu đáo, hương vị không cay nồng.

Người yêu văn hóa Hàn Quốc: muốn cảm nhận sâu sắc hơn chứ không chỉ "ăn món Hàn".

Hơn thế, việc nhà hàng nằm ngay Jewel Changi Airport "biểu tượng du lịch" của Singapore khiến trải nghiệm này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Du khách có thể ghé GAON trước chuyến bay về Việt Nam, hoặc sau khi hạ cánh, như một cách "mở đầu" cho hành trình ẩm thực đảo quốc sư tử.

Ẩm thực là cầu nối văn hóa

Điều khiến Gwangjang GAON được yêu thích không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cách thương hiệu kể câu chuyện văn hóa qua từng món ăn và là câu chuyện của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và lòng hiếu khách đặc trưng người Hàn. Trong không gian ấm cúng giữa Jewel Changi, triết lý "ẩm thực chậm" hiện rõ trong từng chi tiết: nấu ăn bằng thời gian, bằng tình yêu, và bằng sự tôn trọng dành cho nguyên liệu. Không ồn ào hay phô trương, mỗi bữa ăn tại GAON là khoảnh khắc để dừng lại, cảm nhận và trân trọng những điều tinh tế trong hành trình của mình.

Cũng như Singapore – nơi giao thoa giữa Á và Âu, giữa truyền thống và hiện đại Gwangjang GAON là minh chứng rằng ẩm thực có thể vượt qua mọi ranh giới quốc gia. Và sau dấu ấn tại Singapore, hành trình ấy sẽ tiếp tục mở rộng, khi Việt Nam được xem là điểm đến tiếp theo, nơi di sản ẩm thực Hàn Quốc hứa hẹn tìm thấy sự đồng điệu mới trong tâm hồn ẩm thực Việt.

Hành trình mang di sản ẩm thực Hàn Quốc đến với Việt Nam

Sau dấu ấn tại Singapore, Gwangjang GAON tiếp tục mở ra hành trình kết nối mới – đưa di sản ẩm thực Hàn Quốc đến gần hơn với Việt Nam, một thị trường năng động và giàu tiềm năng văn hóa ẩm thực.

Không chỉ đơn thuần là sự mở rộng địa lý, đây còn là bước đi tự nhiên trong chiến lược lan tỏa triết lý "Healthy taste leads to a healthier world" – dùng ẩm thực làm cầu nối giữa các nền văn hóa, để mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm gắn kết con người, nơi di sản Hàn Quốc gặp gỡ và đồng điệu cùng tâm hồn ẩm thực Việt.

Thông tin nhà hàng Gwangjang GAON:

Địa chỉ: #02-243 Jewel Changi Airport, 78 Airport Boulevard, Singapore 819666

Giờ mở cửa: 11:00 – 22:00 mỗi ngày