Từ Rằm tháng Chạp 4 con giáp có cát tinh hỗ trợ, tài vận chạm đỉnh, chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự viên mãn

Từ thời điểm Rằm tháng Chạp năm Ất Tỵ (ngày 02/02/2026 Dương lịch) đến hết năm, vận trình tài lộc sẽ tập trung mạnh mẽ vào 4 con giáp sau nhờ cục diện tương hợp với tháng Sửu.

Tử vi học có nói, dưới đây là 4 con giáp may mắn nhất nhờ được cát tinh hỗ trợ và bí quyết tối ưu tài lộc cho mỗi con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp hóa cát - Tài lộc "chạm đỉnh"

Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng Sửu của năm Tỵ, tuổi Dậu sẽ là con giáp hoàn thiện bộ khung Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu). Từ thời điểm Rằm tháng Chạp, tức 15 tháng 12 âm trở đi chính là thời điểm bản mệnh gặt hái thành quả rực rỡ nhất sau một năm nỗ lực.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Tiền thưởng cuối năm, lợi nhuận từ các khoản đầu tư bất động sản và các nguồn thu phụ đồng loạt đổ về, giúp túi tiền của tuổi Dậu rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Bạn có khả năng nhận được những quyết toán tài chính lớn vượt mong đợi.

- Cách tối ưu: Con giáp tuổi Dậu hãy quyết đoán chốt các thương vụ quan trọng trước ngày lễ ông Công ông Táo. Ngoài ra, bản mệnh có thể cân nhắc đặt một chậu cây Thiết Mộc Lan ở hướng Tây hoặc Tây Bắc phòng khách để kích hoạt năng lượng "Phát tài".

2. Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp Quý Nhân - Sự nghiệp thăng hoa

Theo tử vi học, tháng Chạp là tháng Sửu, tạo thành cục diện Tý - Sửu Lục Hợp, giúp tuổi Tý trở thành con giáp lội ngược dòng ngoạn mục về phương diện tài chính. Từ thời điểm Ràm tháng Chạp này, nếu biết nắm bắt đúng thời cơ, tuổi Tý có thể trở thành một trong những con giáp giàu có bậc nhất trong tháng 12 âm.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Bản mệnh gặp được Quý nhân chỉ đường dẫn lối, tháo gỡ mọi bế tắc về giấy tờ, công nợ. Thu nhập chính tăng mạnh nhờ sự tín nhiệm của cấp trên, giúp con giáp tuổi Tý có một cái Tết sung túc, đủ đầy.

- Cách tối ưu: Tuổi Tý hãy tích cực tham gia các buổi gặp gỡ tất niên để mở rộng quan hệ. Nên trồng một chậu Cây Lan Ý tại bàn làm việc để thu hút thêm cát khí và lọc sạch năng lượng tiêu cực.

3. Con giáp tuổi Sửu: Thái Tuế tương hợp - Phúc lộc đầy nhà

Là con giáp "chủ quản" của tháng Chạp, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp đón nhận luồng sinh khí cực vượng, làm đâu thắng đó trong giai đoạn nước rút này và trở nên vô cùng giàu có. Có thể nói, tuổi Sửu sẽ chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự thịnh vượng, sung túc hiếm thấy.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Sự kiên trì của tuổi Sửu suốt năm qua được đền đáp bằng khối tài sản đáng mơ ước. Đặc biệt những người tuổi Sửu kinh doanh hàng hóa Tết sẽ thấy doanh thu bùng nổ, tiền bạc chật két.

- Cách tối ưu: Tuổi Sửu hãy dành thời gian dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, đặc biệt là khu vực cửa chính. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa trước cửa nhằm đảm bảo dòng sinh khí được lưu thông tốt nhất.

4. Con giáp tuổi Tỵ: Bán Hợp phù trợ - Về đích viên mãn

Dù là tháng cuối của năm tuổi, nhưng nhờ địa chi tháng Sửu tương hợp (Tỵ - Sửu bán hợp), tuổi Tỵ sẽ trở thành con giáp có màn "vượt vũ môn" đầy ấn tượng, đặc biệt là từ thời điểm Rằm tháng Chạp này. Do đó, những người tuổi Tỵ hãy thật nỗ lực để có một cái Tết sung túc, đủ đầy ở phía trước nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Trực giác nhạy bén đặc trưng của con giáp tuổi Tỵ giúp bạn nhận ra những cơ hội kiếm tiền sát Tết mà người khác bỏ qua. Vận may bất ngờ (Thiên Tài) có thể đến từ việc trúng thưởng hoặc đòi được nợ cũ thành công.

- Cách tối ưu: Tuổi Tỵ hãy sử dụng tinh dầu sả xông nhà định kỳ để thanh lọc năng lượng xấu. Đặt một chậu Cây Hương Thảo trên bàn làm việc để tinh dầu tự nhiên giúp bạn giảm stress và thu hút vận may.

* Lời khuyên chung: Sau ngày Rằm tháng Chạp, các con giáp hãy chú ý thực hiện việc bao sái ban thờ, thanh toán dứt điểm các khoản nợ cũ cũng như luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng để đón luồng sinh khí mới rực rỡ nhất cho năm Bính Ngọ 2026 nhé.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.