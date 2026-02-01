Từ Rằm tháng Chạp, 4 con giáp bước vào giai đoạn thịnh vượng, kiếm tiền mỏi tay, đạt đỉnh cao vào đầu năm mới

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn chăm chỉ, không ngại thử thách nhưng suốt phần lớn thời gian trong năm thường phải tự xoay xở, ít được trợ lực. Tuy nhiên, từ Rằm tháng Chạp, vận trình của tuổi Ngọ bắt đầu "đổi chiều" rõ rệt.

Trong công việc, những bế tắc kéo dài dần được tháo gỡ. Người làm công ăn lương có cơ hội hoàn thành những dự án quan trọng, dễ được ghi nhận công sức, thậm chí nhận thưởng hoặc đề xuất tăng thu nhập vào dịp cuối năm. Với người kinh doanh, dòng tiền bắt đầu lưu thông tốt hơn, khách hàng cũ quay lại, khách mới liên tục tìm đến.

Điểm đáng chú ý là từ thời điểm này, tuổi Ngọ có quý nhân âm thầm nâng đỡ. Những mối quan hệ tưởng chừng bình thường lại mang đến cơ hội lớn, giúp họ tránh được rủi ro và đưa ra quyết định tài chính sáng suốt. Bước sang đầu năm mới, tuổi Ngọ dễ chạm đỉnh vận may, thu nhập tăng đều và ổn định hơn hẳn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp có xu hướng "chậm mà chắc". Trong giai đoạn đầu năm, họ có thể chịu áp lực tài chính hoặc phải chi tiêu nhiều cho gia đình, công việc. Tuy nhiên, từ Rằm tháng Chạp trở đi, vận tài chính của tuổi Mùi bắt đầu sáng rõ.

Những khoản thu bị trì hoãn trước đó dần được giải quyết. Người làm tự do, kinh doanh nhỏ hoặc nghề tay trái có thêm nguồn thu mới, giúp dòng tiền dồi dào hơn. Điều quan trọng là tuổi Mùi không chỉ kiếm được tiền mà còn biết cách giữ tiền, tránh tiêu xài bốc đồng như trước.

Về sự nghiệp, tuổi Mùi được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm. Cuối năm là thời điểm họ dễ được giao thêm việc quan trọng, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc tăng thu nhập ngay trong quý đầu năm mới. Nếu biết tận dụng vận may này, tuổi Mùi hoàn toàn có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho cả năm.

Tuổi Dậu

Từ Rằm tháng Chạp, tuổi Dậu bước vào giai đoạn vượng tài, vượng cơ hội hiếm có. Những nỗ lực âm thầm trong thời gian dài bắt đầu cho "quả ngọt", đặc biệt ở lĩnh vực tài chính và sự nghiệp.

Người tuổi Dậu làm việc trong môi trường tập thể sẽ có cơ hội thể hiện năng lực, được cấp trên tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng. Điều này không chỉ giúp họ nâng cao vị thế mà còn trực tiếp cải thiện thu nhập. Với người kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô, chốt các hợp đồng giá trị trước Tết.

Đáng chú ý, tuổi Dậu dễ gặp may về tiền bạc bất ngờ như thưởng lớn, hoa hồng cao hoặc cơ hội hợp tác sinh lời. Nếu giữ được sự tỉnh táo và thận trọng trong các quyết định quan trọng, họ sẽ tích lũy được khoản tài chính đáng kể, tạo đà bứt phá ngay từ những tháng đầu năm mới.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thuộc nhóm con giáp có vận trình "hậu phát". Sau giai đoạn đầu năm khá lặng sóng, từ Rằm tháng Chạp trở đi, vận may của tuổi Tuất tăng nhanh và rõ rệt.

Trong công việc, họ được quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp tháo gỡ những khúc mắc tồn đọng. Người tuổi Tuất làm trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, kinh doanh hoặc dịch vụ sẽ đặc biệt hưởng lợi, khi cơ hội kiếm tiền liên tiếp tìm đến.

Tài lộc của tuổi Tuất không đến dồn dập trong một ngày mà tăng đều, bền vững. Những quyết định đúng đắn vào cuối năm giúp họ bước sang năm mới với tâm thế vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh và ít áp lực tài chính hơn trước.

Ngoài ra, tuổi Tuất còn có lợi thế về uy tín và sự tin cậy, giúp họ dễ dàng mở rộng mối quan hệ làm ăn, tạo nền tảng phát triển lâu dài chứ không chỉ "ăn may" nhất thời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm