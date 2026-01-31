Nhặt được vàng nếu bạn thuộc 3 con giáp này

Giá vàng liên tục neo ở mức cao , trở thành chủ đề được người dân đặc biệt quan tâm trong những ngày gần đây. Không chỉ những người có thói quen tích trữ vàng, mà cả những ai đang cân nhắc đầu tư, giữ tài sản cũng theo dõi sát từng biến động của thị trường. Bên cạnh các phân tích kinh tế, không ít người còn tìm đến góc nhìn tử vi - phong thủy như một cách tham khảo vận tiền bạc trong giai đoạn giá vàng “nóng” chưa từng có.

Theo các dự báo được chia sẻ trên nhiều trang tử vi phương Đông, 3 con giáp dưới đây được cho là dễ “đón sóng” tài chính , nhất là trong bối cảnh vàng trở thành kênh trú ẩn được nhiều người lựa chọn. Tuy vậy, mọi dự báo đều chỉ mang tính tham khảo.

Ảnh minh họa.

Tuổi Thìn: Nhạy bén thời cuộc, dễ gặp vận tích lũy

Theo quan niệm phong thủy, người tuổi Thìn thường gắn với hình ảnh quyền lực, tầm nhìn xa và khả năng nắm bắt cơ hội. Trong giai đoạn thị trường vàng biến động mạnh, tuổi Thìn được cho là có trực giác tốt về tài chính, dễ nhận ra thời điểm nên giữ tiền, tích trữ tài sản an toàn.

Không ít người tuổi Thìn có xu hướng không vội chạy theo “cơn sốt” , mà chọn cách quan sát kỹ, chỉ xuống tiền khi cảm thấy chắc chắn. Chính sự tỉnh táo này giúp họ hạn chế rủi ro, đặc biệt khi giá vàng lên xuống khó lường.

Thế nên, người tuổi Thìn được khuyến nghị tiếp tục giữ nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân, chỉ mua vàng trong khả năng cho phép, tránh tâm lý “all-in” vì tin vào vận may.

Ảnh minh họa.

Tuổi Dậu: Hợp hành Kim, dễ hưởng lợi từ vàng bạc

Trong phong thủy, tuổi Dậu được xem là con giáp tương hợp với hành Kim , gắn liền với kim loại, tiền bạc và tài sản tích trữ. Khi giá vàng tăng cao và được xem là kênh giữ giá an toàn, tuổi Dậu thường được nhắc đến như nhóm người dễ “có duyên” với vàng.

Nhiều dự báo cho rằng người tuổi Dậu có xu hướng giữ của tốt , ít tiêu xài cảm tính, nên nếu đã tích trữ vàng từ trước, giai đoạn này có thể cảm nhận rõ giá trị tài sản tăng lên theo thị trường.

Bởi thế, người Tuổi Dậu nên tránh tâm lý chủ quan. Việc mua - bán vàng vẫn cần dựa trên nhu cầu thực tế, không nên vay mượn hoặc đánh cược tài chính chỉ vì tin rằng “đang gặp vận”.

Tuổi Sửu: Chậm mà chắc, càng tích lũy càng thấy lợi

Tuổi Sửu vốn được biết đến với tính cách bền bỉ, thận trọng và thiên về tích lũy lâu dài. Theo tử vi, đây là nhóm con giáp không thích đầu tư mạo hiểm , nhưng lại phù hợp với các kênh giữ tài sản ổn định như vàng.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục được nhắc đến, nhiều người tuổi Sửu được cho là “hưởng lợi” không phải vì mua bán nhanh, mà vì đã âm thầm tích trữ từ trước , đến khi thị trường tăng mới thấy rõ hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Người tuổi Sửu nên tiếp tục giữ cách tiếp cận an toàn, coi vàng là kênh bảo toàn giá trị thay vì công cụ lướt sóng ngắn hạn.

Dù các dự báo tử vi mang đến cảm giác tích cực, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng giá vàng tăng hay giảm phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố kinh tế - thị trường , không phải vận mệnh cá nhân. Con giáp, phong thủy chỉ nên xem như một góc nhìn tham khảo, giúp người đọc thêm yếu tố tinh thần khi đưa ra quyết định tài chính.

Trong bối cảnh vàng được quan tâm chưa từng có, điều quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ khả năng tài chính của bản thân , cân nhắc kỹ trước mọi quyết định mua, bán, thay vì đặt niềm tin hoàn toàn vào “vận may”.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.