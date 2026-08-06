Về nhà mở ra, phần nặng thêm đó hóa ra là một cây kéo phủ đầy bột mì, giấu ngay trong đế bánh.

Qua đối chiếu, cây kéo này trùng khớp với loại dụng cụ dùng trong khu chế biến đồ ăn chín của chính Sam's Club, trị giá thị trường khoảng 108 tệ, cao hơn cả giá chiếc pizza.

Đây không phải một thương hiệu nhỏ để có thể xuê xoa cho qua. Sam's Club vào Trung Quốc từ năm 1996 với cửa hàng đầu tiên tại Thâm Quyến, tới cuối năm 2025 đã mở rộng lên 63 cửa hàng trên khắp cả nước, với hơn 10,7 triệu hội viên trả phí, doanh thu năm 2025 vượt mốc 140 tỷ tệ. Ở một mốc thời gian sớm hơn trong năm, khi số hội viên còn khoảng 5 triệu, gói hội viên cao cấp giá 680 tệ một năm từng có tỷ lệ gia hạn lên tới 92%, đóng góp 60% tổng doanh thu, cho thấy đây vốn là tệp khách hàng trung thành và sẵn sàng chi trả cao để đổi lấy sự tin tưởng vào chất lượng.

"Mua một tặng một" theo đúng nghĩa đen

Sự việc nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận dở khóc dở cười. Có người đùa rằng khách hàng thực chất lãi 68 tệ, không cần khiếu nại làm gì. Có người mỉa mai khuyên lần sau cứ chọn hộp nặng nhất để dò xem có "trúng thưởng" nữa không.

Nhưng phía sau tiếng cười là một nguy cơ an toàn thực phẩm thật sự. Một vật kim loại sắc nhọn lẫn trong đồ ăn hoàn toàn có thể gây rách miệng hoặc thực quản nếu người mua không kịp phát hiện trước khi ăn.

Mới tháng trước còn dính "phốt" răng giả trong bánh

Đây mới là phần đáng chú ý nhất của câu chuyện. Chỉ mới tháng trước, chính Sam's Club từng dính một bê bối tương tự, khi một khách hàng phát hiện dị vật giống mảnh răng giả trong một loại bánh xốp. Một blogger chuyên về nha khoa khi đó phân tích nhiều khả năng đây là răng gãy của công nhân sản xuất vô tình lẫn vào sản phẩm.

Sau vụ việc đó, Sam's Club tuyên bố thay lãnh đạo cấp cao và thành lập tổ công tác chuyên trách để chỉnh đốn toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhưng chưa đầy hai tháng sau, vụ cây kéo trong pizza lại xảy ra, khiến hiệu quả thật sự của đợt chỉnh đốn đó bị đặt dấu hỏi lớn.

Cái giá của danh xưng "hội viên cao cấp"

Là một chuỗi siêu thị định vị cao cấp, thu phí thành viên hằng năm không hề rẻ, quy trình sản xuất từ nhào bột, chế biến tới đóng gói lên kệ lẽ ra phải đi qua nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt. Vậy mà một cây kéo kim loại vẫn lọt qua toàn bộ các khâu đó để tới tay người tiêu dùng. Với quy mô 63 cửa hàng đang hoạt động trên cả nước, đây nhiều khả năng là dấu hiệu của một lỗ hổng kiểm soát chất lượng có hệ thống, chứ không đơn thuần là một sự cố ngẫu nhiên hiếm gặp.

Đáng nói, đây không phải vấn đề của riêng Sam's Club. Nhiều chuỗi siêu thị hội viên cùng phân khúc khác đang hoạt động tại Trung Quốc, như Costco hay Metro, cũng từng dính các vụ việc tương tự, từ nguyên liệu hư hỏng cho tới dị vật lẫn trong thực phẩm. Câu hỏi được đặt ra khá mỉa mai: thu phí thành viên hằng năm hàng trăm tệ, gắn mác cửa hàng hội viên chất lượng cao cấp, nhưng lại không đảm bảo nổi tiêu chuẩn cơ bản nhất là thực phẩm không lẫn dị vật nguy hiểm.

Phản hồi từ phía siêu thị và điều người tiêu dùng vẫn đang chờ

Tính tới thời điểm các báo đưa tin, Sam's Club vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức công khai nào, dù có thông tin cho biết thương hiệu đã chủ động liên hệ trực tiếp với khách hàng để xử lý riêng lẻ.

Đây chính là điểm bị chỉ trích nhiều nhất. Xử lý âm thầm với một cá nhân không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Người tiêu dùng vẫn đang chờ một lời giải thích công khai và minh bạch về quy trình sản xuất, thay vì để câu chuyện trôi qua chỉ nhờ vào những tiếng cười giễu cợt trên mạng xã hội.

An toàn thực phẩm không phải chuyện nhỏ để mang ra làm trò đùa. Việc cộng đồng mạng biến sự cố thành meme, dù dễ hiểu về mặt tâm lý, không nên che lấp đi lỗ hổng quản lý thật sự đang tồn tại phía sau.

Với một thương hiệu từng phải thay cả lãnh đạo cấp cao để chỉnh đốn chất lượng, việc tái phạm chỉ trong chưa đầy hai tháng là tín hiệu đáng lo hơn nhiều so với vẻ ngoài hài hước của câu chuyện. Với người tiêu dùng, đây cũng là lời nhắc rằng cái mác cao cấp hay khoản phí thành viên không rẻ không tự động đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối, việc kiểm tra kỹ thực phẩm trước khi ăn vẫn luôn cần thiết, bất kể mua ở đâu.