Từ nhỏ đến lớn chưa thấy đám cưới nào đẹp vậy: Cô dâu xinh yêu như búp bê, chú rể cao sang hơn người

Bộ phim Perfect Crown (Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21) vừa lên sóng tập 7 với thành tích dẫn đầu rating trong các phim phát sóng cùng khung giờ. Phim chiếu trên đài MBC đạt 11.1% tỷ suất người xem ở khu vực Seoul, 10.8% toàn quốc. Đặc biệt, ở cảnh hai nhân vật chính Đại quân Yi An (Byeon Woo Seok) và nữ tài phiệt Sung Hee Joo (IU) tiến cung sau khi hoàn thành hôn lễ, rating theo từng phút đã tăng vọt lên 14,3%.

Hôn lễ của Đại quân Yi An và nữ tài phiệt Sung Hee Joo là điểm nhấn của tập 7. Dù chưa thực sự mở lòng với nhau, cả hai đều háo hức bước vào cuộc hôn nhân hoàng gia. Trước đó, trong một lần đi ra biển chơi cả hai bất ngờ trao nhau nụ hôn, điều này khiến Đại quân cảm thấy hạnh phúc vì cho rằng Hee Joo chủ động hôn anh có nghĩa là cô cũng dành tình cảm cho anh. Trong khi đó, Hee Joo bỡ ngỡ hoang mang nhận ra mình đã nảy sinh những suy nghĩ khác ngoài việc trao đổi lợi ích với Đại quân Yi An.

Trong tập 7, lễ cưới của nam nữ chính được tổ chức rất xa hoa nhưng không kém phần trang trọng. Nữ chính Hee Joo tỏa sáng trong trang phục truyền thống, ngoại hình xinh như búp bê. IU vốn có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn trẻ trung hơn tuổi thực, nên trong phim nhìn cô non nớt đáng yêu khiến khán giả thích thú.

Trong khi đó, nam chính Byeon Woo Seok lại có vóc dáng cao lớn, chiều cao chuẩn người mẫu cùng thân hình đẹp, toát ra khí chất nam chính vững chãi là chỗ dựa an toàn cho bất kỳ cô gái nào.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, vì vậy, hôn lễ trong phim là sự kết hợp giữa nét hiện đại và truyền thống cổ điển, tạo nên cảm giác thú vị mới mẻ cho người xem.

Để hiện thực hóa bữa tiệc thị giác về một hoàng gia xa hoa thế kỷ 21, nhà sản xuất đã chi mạnh tay xây dựng phim trường rộng tới 23.000 m2, kết hợp kiến trúc Hanok với phong cách xa hoa của giới thượng lưu. Điểm nhấn thẩm mỹ còn nằm ở phần trang phục kết hợp giữa Hanbok và thời trang hiện đại, đặc biệt là bộ đồ cưỡi ngựa bằng lụa của Byeon Woo Seok đã tái định nghĩa hoàn toàn thẩm mỹ cung đình.

Trong Perfect Crown, Sung Hee Joo (IU) chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Yi An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.

nguồn: Naver

Chiêu Dương