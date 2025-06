Cuối tháng 5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (gọi tắt phiếu công bố) của 7 doanh nghiệp với khoảng 300 loại mỹ phẩm. Trong đó, có 6 doanh nghiệp tại Hà Nội (gồm: Cty TNHH Dịch vụ Phần mềm Human Offshore Partners, Cty TNHH Liên minh HS, Cty CP Đầu tư và Thương mại Japan Connection, Cty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam, Cty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL, Cty TNHH thương mại & du lịch Văn Hiến) và Cty TNHH Đầu tư và Phát triển HSD tại Hưng Yên. Hầu hết phiếu bị thu hồi đối với kem chống nắng, sữa tắm, sữa rửa mặt, nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…

PV Tiền Phong tìm đến địa chỉ trên phiếu công bố, nhưng nhiều công ty “biến mất”. Tại địa chỉ trên phiếu công bố tầng 4, số nhà 18 ngách 36/8 Nguyễn Viết Xuân (Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội), chúng tôi không tìm thấy bất cứ biển tên nào của Cty TNHH Thương mại dịch vụ BB Việt Nam. Địa chỉ này là một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ đi vừa xe máy.

Địa chỉ của Cty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam là nhà dân trong ngõ “cửa đóng then cài”

Dù trong giờ làm việc hành chính nhưng cửa khoá, không có dấu hiệu hoạt động công ty (như nhân viên ra vào). Tầng 4 của toà nhà là mái tôn.

Trong các đơn vị bị thu hồi này, Cty TNHH Dịch vụ Phần mềm Human Offshore Partners (bị thu hồi 14 số tiếp nhận phiếu công bố) và Cty Cổ phần Đầu tư và thương mại Japan Connection (bị thu hồi 78 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm) có cùng địa chỉ đăng ký.

PV Tiền Phong tìm tới địa chỉ đăng ký của 2 công ty này tại An Hưng (Hà Đông, Hà Nội) chỉ còn lại biển hiệu. Hai biển hiệu doanh nghiệp gắn 2 bên căn nhà. Bên trong căn nhà, thợ nội thất đang sơn sửa để chuẩn bị cho một cửa hàng đồ gia dụng, họ không biết bất cứ thông tin gì về 2 công ty.

Trên trang mã số thuế, cả 2 công ty này có chung người đại diện pháp luật là Hoàng Minh T. PV liên hệ với số điện thoại công bố trên trang mã số thuế nhưng không có ai nghe máy.

Anh Nguyễn Đức, hàng xóm của căn nhà địa chỉ này, cho biết, công ty mỹ phẩm chuyển đi từ cuối năm 2024, toà nhà này đã được người khác thuê lại.

Tại địa chỉ đăng ký của 2 Cty TNHH Dịch vụ Phần mềm Human Offshore Partners và Cty Cổ phần Đầu tư và thương mại Japan Connection ở An Hưng (Hà Đông, Hà Nội), phóng viên không thấy hoạt động nào của doanh nghiệp. Ảnh: PV

PV cũng tìm đến địa chỉ hiện nay của Cty TNHH Liên minh HS tại 131 Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội). Địa chỉ đăng ký của công ty này ở tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà (đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội). Tuy nhiên, khi đến nơi, không tìm thấy bất cứ thông tin nào, danh sách công ty tại toà nhà cũng không có.

Cục Quản lý Dược cũng thu hồi 10 phiếu công bố của Cty TNHH Đầu tư và phát triển 3M-INTEL (tên đăng ký trước đây trên phiếu công bố Cty TNHH Yamajima Denki Việt Nam). Các sản phẩm bị thu hồi khá quen thuộc với người tiêu dùng như dầu gội đầu Dove, kem đánh răng Kao Clear Clean, sữa tắm trắng da WHITE CONC Body Shampoo…

Theo phiếu công bố, sản phẩm này của các nhà sản xuất như: Unilever Japan K.K (địa chỉ: 2-1-1, Kamimeguro, Meguro Ku, Tokyo 153-0051, Japan), Marna Cosmetics Co (địa chỉ: 1-3-31, Baraki, Ichikawa Shi, Chiba, 272-0004, Japan)… Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, giai đoạn 2021 - 2023, công ty này không mở tờ khai hải quan nhập khẩu sản phẩm này.

Sau khi Cục Quản lý Dược thu hồi phiếu đăng ký, khảo sát của phóng viên Tiền Phong trên thị trường cho thấy, nhiều sản phẩm vẫn được bày bán từ cửa hàng tạp hoá, đến nhà thuốc. Theo quyết định (số 275) của Cục Quản lý Dược, Cty TNHH Thương mại dịch vụ BB Việt Nam bị thu hồi 60 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Tuy nhiên, 2 sản phẩm sữa tắm và nước hoa hồng trong danh mục thu hồi vẫn được bày bán tại tiệm tạp hoá và nhà thuốc tại Hà Nội.

Chị Nguyễn Linh, chủ cửa hàng tạp hoá tại Long Biên, Hà Nội, cho biết, mối hàng giới thiệu sản phẩm sữa tắm sáng da Hatomugi để chị bán. Ngoài thông tin đơn vị sản xuất Kumano Yushi bằng tiếng Nhật, sản phẩm có tem nhãn phụ bằng tiếng Nhật do Cty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam nhập khẩu.

“Tin tưởng sản phẩm có thông tin nhãn phụ nên tôi mua sử dụng và bán tại cửa hàng. Tôi chưa nhận thông tin về việc thu hồi phiếu công bố sản phẩm nên vẫn bày bán bình thường”, chị Linh nói.

Sau khi nhận phản ánh thu hồi phiếu công bố sản phẩm, chị Linh liên hệ với nhân viên công ty và được biết, hàng vẫn bán bình thường, không thu hồi.

Tương tự sản phẩm nước hoa hồng Naturie Hatomugi của Cty TNHH Thương mại dịch vụ BB Việt Nam vẫn bày bán bình thường ở nhà thuốc tại Long Biên dù đã có quyết định thu hồi công bố. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhân viên tại nhà thuốc cho biết, chưa nhận được bất cứ thông tin gì về việc thu hồi sản phẩm từ công ty phân phối.

Theo quy định hiện hành, số tiếp nhận phiếu công bố do cơ quan nhà nước cấp khi doanh nghiệp đăng ký sản phẩm. Số này xác nhận sản phẩm đã được tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm công bố trước khi lưu hành trên thị trường. Thời hạn hiệu lực của số tiếp nhận 5 năm kể từ ngày cấp.

Tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong cho thấy, năm 2024, cơ quan chức năng cũng thu hồi hàng trăm phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Trong khi đó, chưa có thông tin về việc yêu cầu thu hồi, ngưng lưu hành sản phẩm thu hồi.

Cty TNHH Thương mại tổng hợp & dịch vụ Linh Anh (Thanh Ba, Phú Thọ) bị thu hồi 2 phiếu công bố do không có hồ sơ thông tin sản phẩm xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền, mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố. Đa số doanh nghiệp còn lại thu hồi do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện phiếu tiếp nhận thông báo.

Trước đó, Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (Quận 5, TPHCM) bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm do nhãn gốc sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố. Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Cty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai – đơn vị hợp tác và sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cho Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group. Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, chỉ số chống nắng thực tế trong sản phẩm chỉ đạt 4,8% so với số đăng ký và ghi trên bao bì sản phẩm.