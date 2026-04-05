Từ nay đến cuối tháng: 3 chòm sao được Thần Tài "chấm tên", tiền đổ về như nước nhưng tình duyên lại lận đận

Trong chiêm tinh học, đôi khi sự thăng hoa quá mức ở một cung địa bàn sẽ vô tình hút hết năng lượng của các cung còn lại. Nửa cuối tháng này, sự dịch chuyển của các hành tinh mang lại may mắn về vật chất cho 3 chòm sao, nhưng đồng thời cũng tạo ra những kẽ hở cho "kẻ thứ ba" hoặc những sự lừa dối nảy mầm.

Check ngay danh sách "giàu tiền nhưng dễ nghèo tình" dưới đây:

1. Kim Ngưu: Tiền vào như nước, tình rơi vào "bẫy"

Kim Ngưu đang bước vào giai đoạn hoàng kim của tài chính. Mọi sự nỗ lực từ đầu năm đến nay bắt đầu "đơm hoa kết trái".

Về Tài lộc: Bạn dễ nhận được những khoản thưởng bất ngờ, lợi nhuận từ đầu tư hoặc thậm chí là được tặng những món quà giá trị lớn. Ví tiền của Kim Ngưu lúc này thực sự là niềm mơ ước của nhiều người.

Cảnh báo Tình duyên: Mải mê kiếm tiền khiến bạn lơ là đối phương. Sự khô khan và bận rộn của bạn vô tình tạo cơ hội cho "người ngoài" xen vào hỏi han, chăm sóc người ấy. Hãy cẩn thận, một chiếc "sừng" nhỏ có thể đang âm thầm mọc lên từ sự thiếu quan tâm của chính bạn.

Lời khuyên: Đừng chỉ mang tiền về nhà, hãy mang cả sự lãng mạn về nữa. Một bữa tối ấm cúng sẽ là "chiến thần" bảo vệ hạnh phúc của bạn hiệu quả nhất.

2. Thiên Yết: Thăng tiến cực nhanh nhưng coi chừng "hậu phương" dậy sóng

Thiên Yết vốn nhạy bén và tham vọng. Cuối tháng này, bạn sẽ khẳng định được vị thế độc tôn của mình trong công việc.

Về Tài lộc: Sự nghiệp thăng tiến kéo theo nguồn thu nhập tăng vọt. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng triệu đô hoặc được thăng chức lên vị trí có bổng lộc hậu hĩnh.

Cảnh báo Tình duyên: Vận đào hoa của bạn rất mạnh, nhưng trớ trêu thay lại toàn là "đào hoa nát". Những cám dỗ nơi công sở hoặc những mối quan hệ xã giao có thể khiến bạn "say nắng" nhất thời, dẫn đến việc phản bội lòng tin của người bạn đời. Nguy hiểm hơn, chính người ấy của bạn cũng đang cảm thấy cô đơn và dễ sa lòng vào những lời đường mật của kẻ khác.

Lời khuyên: Đừng để sự đắc thắng trong sự nghiệp làm bạn mờ mắt. Hãy nhớ, một lần bất tín là vạn lần bất tin, đừng đánh đổi cả tổ ấm lấy một phút giây nông nổi.

3. Song Ngư: Lộc lá đầy tay, người yêu bỗng hóa... người dưng

Song Ngư thường sống trong mộng tưởng, nhưng cuối tháng này, thực tế tiền bạc sẽ khiến bạn phải bất ngờ.

Về Tài lộc: Bạn gặp may mắn lạ kỳ trong các trò chơi may rủi hoặc được quý nhân là người lớn tuổi trao cho cơ hội kiếm tiền cực lớn. Đây là lúc Song Ngư thoát khỏi cảnh "cháy túi" kinh niên.

Cảnh báo Tình duyên: Khi bạn bắt đầu có tiền và tự tin hơn, bạn bỗng nhận ra người yêu hiện tại không còn "xứng tầm" hoặc hai người bắt đầu có những khoảng cách vô hình. Đáng lo ngại hơn, trực giác nhạy bén của bạn có thể sẽ phát hiện ra một bí mật động trời: Người ấy bấy lâu nay vẫn âm thầm có một mối quan hệ "ngoài luồng" mà bạn không hề hay biết.

Lời khuyên: Tiền bạc rủng rỉnh sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Nếu phát hiện ra sự lừa dối, hãy dứt khoát buông tay. Với túi tiền hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự yêu chiều bản thân và chờ đón một người xứng đáng hơn.

Vận thế luôn thay đổi, quan trọng là cách chúng ta đối mặt. Có tiền là tốt, nhưng đừng để đồng tiền làm mù quáng hoặc làm mòn đi sự tinh tế trong tình cảm.

Gửi Kim Ngưu, Thiên Yết, Song Ngư: Chúc mừng túi tiền của bạn, nhưng hãy mở mắt thật to để nhìn lại người bên cạnh mình nhé. Bạn có đang thấy dấu hiệu "lạ" nào từ đối phương không?

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm