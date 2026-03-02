Fanpage aFamily

Từ nay, CSGT bắt đầu tập trung xử lý các vi phạm giao thông này, người dân chú ý

Thái Hà,
Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ đã bắt đầu thi hành từ 1/3/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 336/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. So với quy định trước đây, nhiều hành vi sẽ bị xử lý với mức tiền phạt cao hơn, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán điện tử giao thông, kinh doanh vận tải và cho thuê xe tự lái.

Các mức xử phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân; nếu tổ chức vi phạm cùng hành vi, mức tiền phạt sẽ tăng gấp đôi. Nghị định 336/2025 được kỳ vọng sẽ tăng tính răn đe, siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải và giao thông đường bộ.

