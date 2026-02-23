Với quyết tâm ngăn chặn từ sớm nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến nồng độ cồn, lực lượng CSGT Hà Nội tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu năm, với phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô.

Trưa 23/2, tại nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Ngọc Hà tổ chức kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong khoảng 2 giờ kiểm tra, tổ công tác phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm; cá biệt có cả nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 14h16, tổ công tác phát hiện chị H.H.P (SN 1980, trú tại Hà Nội lái xe máy BKS 29F1-462xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,341 mg/L khí thở (mức 2 theo quy định hiện hành). Quá trình làm việc, nữ tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện anh Đ.V.L (SN 1987, trú tại Hà Nội) lái xe máy BKS 99E1-010xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,169 mg/L khí thở (mức 1).

Làm việc với lực lượng chức năng, đa phần người vi phạm thừa nhận trong ngày đầu Xuân gặp gỡ bạn bè, sử dụng rượu bia sau đó vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Người đàn ông điều khiển xe đạp bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,275 mg/lít.

Tại phố Thanh Nhàn, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 cũng bố trí lực lượng kiểm soát nồng độ cồn. Ca công tác phát hiện 6 trường hợp lái xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp vi phạm vượt quá 0,4 mg/L khí thở.

Việc kiểm tra được thực hiện đối với người lái ô tô, xe mô tô, kể cả người đi xe đạp, bảo đảm xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Theo thống kê, trong khung giờ trưa 23/2, lực lượng CSGT toàn thành phố kiểm soát 3.879 phương tiện, phát hiện và xử lý 90 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền ước tính 448,15 triệu đồng.

Việc kiểm soát nồng độ cồn sẽ được lực lượng CSGT duy trì thường xuyên, trong các khung giờ.

Trung tá Nguyễn Văn Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết: “Trong những ngày đầu Xuân mới, nhu cầu gặp mặt, chúc Tết, giao lưu ăn uống tăng cao, tuy nhiên mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. Để những ngày Xuân thực sự trọn vẹn, an toàn, mỗi người hãy chủ động lựa chọn phương án di chuyển phù hợp như sử dụng phương tiện công cộng, nhờ người thân đưa đón hoặc lựa chọn các dịch vụ đưa đón đang phổ biến hiện nay”.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông luôn được Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm soát tại tất cả các tuyến giao thông, trong mọi khung giờ, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho nhân dân trên địa bàn Thủ đô.