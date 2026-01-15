Fanpage aFamily

Từ năm 2026, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện ra sao?

Mai Chi,
Nghị định 374/2025/NĐ-CP đã quy định về mức tiền lương làm căn cứ đóng BHTN, bao gồm cả người làm việc không trọn thời gian, quản lý doanh nghiệp.

Từ năm 2026, tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được quy định ra sao? - Ảnh 1.

Theo Người lao động Copy link 01/14/2026 12:11 (GMT +7)
Chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ năm 2026
