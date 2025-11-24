Từ Na Rì đến Chơi rì - Những cuộc chơi nhỏ, mở ra thế giới lớn

Hãy tưởng tượng bạn là một cậu bé tám tuổi, chân trần chạy nhảy trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của Na Rì – vùng đất "ruộng dài" nơi những thửa ruộng uốn lượn như dải lụa xanh giữa núi rừng Bắc Kạn. Đó là nơi "Chơi rì" bắt đầu – một hành trình không chỉ là chơi đùa, mà là cách trẻ em ở đây kết nối với thiên nhiên qua những cuộc phiêu lưu nhỏ bé, tự tay vẽ nên.

Trong dòng chảy hối hả của đô thị hóa, những trò chơi tuổi thơ dường như đang lùi dần vào ký ức. Không gian rộng rãi cho lò cò, nhảy dây hay đuổi bắt bị nuốt chửng bởi bê tông và nhịp sống vội vã. Trẻ con ngày nay thường ngồi yên với những món đồ chơi thụ động, hoặc lạc lối trong thế giới ảo của thiết bị điện tử, ít cơ hội chạm tay vào thiên nhiên, ít khoảnh khắc để tưởng tượng và kết nối thực sự. Nhận thấy điều đó, Picenza Việt Nam – tập đoàn đa ngành từ thương mại dịch vụ đến bất động sản và nghỉ dưỡng – không chọn cách "cứu vớt" theo lối mòn. Họ chọn nghệ thuật làm cầu nối, biến từ thiện thành những câu chuyện truyền cảm hứng, nơi trẻ em không chỉ nhận, mà còn sáng tạo và lan tỏa.

Năm ngoái, với dự án "I love Yêu", Picenza đã khơi dậy tinh thần "trao cơ hội" cho những đứa trẻ đường phố Hà Nội. Từ sự ngây ngô của một em bé viết sai chính tả "I love Yêu", họ biến những nét vẽ vụng về thành triển lãm đầy màu sắc, nơi các em tự tay lao động, bán tranh và khẳng định giá trị bản thân qua nghệ thuật. Đó không phải quyên góp suông, mà là trao cánh tay để các em bay cao, vượt qua lớp vỏ chai sạn của cuộc sống khó khăn. Sang năm nay, 2025, hợp tác cùng Cánh Diều Việt Nam, giám tuyển Trịnh Ngân Hạnh, và các nghệ sĩ Lê Tú Anh, Ian Richter, Đỗ Vũ Minh Ngọc, điều phối Ngụy Hải An, Nguyễn Mai Hương, Picenza nâng tầm hành trình ấy với "Chơi rì" – một dự án nghệ thuật cộng đồng lấy cảm hứng từ chính tên gọi địa phương Na Rì. "Rì" không chỉ gợi nhắc bản địa, mà còn là mong muốn kéo dài, tiếp nối những cách chơi thuần khiết, biến sân chơi thành ngôn ngữ văn hóa, nơi trẻ em kể chuyện về môi trường, thiên nhiên và cộng đồng qua lăng kính tưởng tượng.

Hành trình "Chơi rì" bắt đầu từ hai chuyến thực địa tại Na Rì, nơi các em nhỏ – những "nghệ sĩ nhí" của vùng đất này – được tự do lang thang qua những nẻo đường quen thuộc. Không có giáo trình cứng nhắc, chỉ có sự tò mò dẫn dắt: "Trò chơi là gì? Là niềm vui, hay là cách để ta nhìn thấy thế giới qua đôi mắt mới?" Từ đó, các em cùng nhau xây dựng khái niệm về "chơi" – không chỉ là cười đùa, mà là quan sát, tưởng tượng và kết nối sâu sắc với mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

Những buổi workshop trở thành xưởng sáng tạo kỳ diệu, nơi vật liệu bản địa – từ cành cây khô, vỏ sắn đến tiếng động của gió rừng – được biến hóa thành nhạc cụ, trò chơi dân gian hay những cuộc phiêu lưu ngẫu hứng. Các em thử nghiệm, thất bại, rồi reo hò khi một "trò chơi suối" ra đời từ những viên sỏi lấp lánh, hay một "nhạc cụ gió" thì thầm câu chuyện của núi. Nghệ thuật ở đây không phải thứ xa xỉ; nó là hơi thở của vùng đất, là cách trẻ em Na Rì biến ký ức địa phương thành những "cuộc chơi nhỏ" mở ra thế giới lớn lao – nơi con người, cộng đồng và thiên nhiên hòa quyện.

Và giờ, những kiệt tác ấy được mang về Hà Nội, không phải để trưng bày suông, mà để mời gọi tất cả chúng ta – từ người lớn bận rộn đến những bậc phụ huynh đang tìm lại tuổi thơ – bước vào "trạm chơi" tương tác. Buổi trưng bày nghệ thuật - trò chơi “Chơi rì 2025”sẽ mở cửa từ ngày 22/11 đến 03/12/2025 tại Tầng 3, Event Space, Complex 01, số 29, ngách 31, ngõ 167 Tây Sơn, Kim Liên, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ chuỗi workshop trải nghiệm dành riêng cho trẻ em, nơi tinh thần "lan tỏa sân chơi" được nhân rộng:

- Workshop “TAI VỎI TAI VOI! VỪA ĐI VỪA DỎNG” (10:00 - 11:30, 22/11/2025): Hướng dẫn bởi nghệ sĩ âm thanh Ian Richter, điều phối bởi giám tuyển giáo dục Ngụy Hải An – một hành trình âm thanh vui nhộn khám phá nhịp điệu thiên nhiên.

- Workshop “XƯỞNG NHẠC CỤ BI BÔ” (10:00 - 11:30, 23/11/2025): Cũng từ Ian Richter và Ngụy Hải An, nơi các em tự chế nhạc cụ từ vật liệu tái chế, biến tiếng ồn thành bản giao hưởng tuổi thơ.

- Workshop “XƯA XỬA NÀY NAY” (9:30 - 11:30, 29/11/2025): Nghệ sĩ thị giác Lê Tú Anh dẫn dắt, kết nối câu chuyện xưa với sáng tạo nay.

- Workshop “TỔ XÂY PHỐ” (9:30 - 11:30, 30/11/2025): Với nghệ sĩ thị giác Đỗ Vũ Minh Ngọc, các em xây dựng "thành phố" từ những tưởng tượng.

- Workshop “GIEO CHƠI” (14:30 - 16:30, 30/11/2025): Điều phối bởi Nguyễn Mai Hương, gieo hạt giống cho sự gắn kết giữa trẻ em và người lớn thông qua việc chơi.

Mở cửa tự do từ 9h00 đến 21h00 hàng ngày, sự kiện không chỉ tôn vinh sức lao động và sáng tạo của các em Na Rì, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng cho người lớn: Hãy dừng lại, chơi một chút, để nhớ rằng "chơi" chính là chìa khóa cho sự phát triển gắn bó với thiên nhiên.

"Chơi rì" không phải là một sự kiện, mà là lời thì thầm từ những ruộng dài Na Rì: Hãy chơi đi, để thế giới rộng lớn hơn qua những cuộc chơi nhỏ. Nếu năm ngoái Picenza trao cơ hội để các em vẽ nên tình yêu, thì năm nay, họ lan tỏa sân chơi để tất cả chúng ta cùng chạy nhảy trở lại. Bạn sẵn sàng chưa? Hẹn gặp tại Tây Sơn, nơi tuổi thơ đang chờ để được đánh thức.