10 năm tiết kiệm, 7 năm sống tối giản: Tôi nhận ra 6 thay đổi đáng giá hơn cả số tiền tích lũy được

Trước đây, mỗi khi nhắc đến tiết kiệm, tôi thường nghĩ ngay đến việc phải từ bỏ những món đồ yêu thích, hạn chế ăn uống, ít đi chơi và sống một cuộc đời tẻ nhạt. Tôi từng cho rằng kiếm tiền là để tận hưởng, nếu lúc nào cũng tính toán từng khoản chi thì cuộc sống còn gì thú vị.

Thế nhưng, sau 10 năm thực hành tiết kiệm, trong đó có 7 năm theo đuổi lối sống tối giản, suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi không chỉ tích lũy được một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống trong vài năm mà còn sở hữu nhà riêng, có nhiều thời gian cho bản thân và đặc biệt là không còn quá sợ hãi khi thu nhập bị gián đoạn.

Nhìn lại chặng đường ấy, tôi nhận ra 6 thay đổi lớn nhất mà việc tiết kiệm mang lại.

1. Tôi bắt đầu coi sức khỏe là một khoản đầu tư dài hạn

Trước đây, tôi thường xuyên thức khuya, uống nước ngọt, trà sữa và ăn uống tùy hứng. Có thời điểm, những thói quen thiếu lành mạnh khiến sức khỏe giảm sút, thậm chí phải nhập viện.

Khi bắt đầu nghiêm túc tiết kiệm, tôi nhận ra một điều: Sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu dành dụm tiền suốt nhiều năm nhưng lại không đủ sức khỏe để tận hưởng thành quả.

Tôi dần bỏ thói quen thức khuya, hạn chế đồ uống nhiều đường, học nấu ăn và duy trì vận động. Ban đầu, những thay đổi này khá khó khăn nhưng sau một thời gian, chúng trở thành nếp sống tự nhiên.

Điều thú vị là nhiều thói quen tốt không đòi hỏi phải chi thêm tiền. Tự nấu ăn, đi bộ, ngủ đủ giấc vừa giúp tôi kiểm soát chi tiêu vừa cải thiện sức khỏe.

Tất nhiên, sống tiết kiệm không có nghĩa là cắt giảm tiền khám chữa bệnh hay dinh dưỡng. Ngược lại, tôi học cách ưu tiên những khoản chi thực sự cần thiết cho sức khỏe lâu dài.

2. Tôi không còn lấy mua sắm làm thú vui duy nhất

Có một thời gian, nếu ai hỏi sở thích của tôi là gì, câu trả lời gần như chỉ xoay quanh mua sắm.

Cuối tuần rảnh rỗi, tôi thường đến trung tâm thương mại. Buồn cũng mua, vui cũng mua, thậm chí có những món đồ được mang về chỉ vì đang giảm giá.

Khi quyết định hạn chế mua sắm, tôi bất ngờ nhận ra mình có rất nhiều thời gian rảnh. Tôi bắt đầu đọc sách, đi dạo công viên, tham quan bảo tàng và tìm hiểu những địa điểm thú vị trong thành phố.

Những hoạt động này không nhất thiết tốn nhiều tiền nhưng lại mang đến trải nghiệm phong phú hơn việc liên tục mua thêm đồ mới.

Quan trọng hơn, tôi không còn phải chi tiền chỉ để giải tỏa cảm xúc nhất thời. Đây cũng là một trong những thay đổi giúp ngân sách cá nhân được cải thiện rõ rệt.

3. Tôi bớt lo lắng vì đã có khoản tiền dự phòng

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất về mặt tài chính.

Trước kia, tôi gần như không dám nghỉ việc. Nếu ngừng làm việc một thời gian, tiền thuê nhà và sinh hoạt phí có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng.

Tôi luôn phải cố gắng duy trì thu nhập, kể cả khi công việc không còn phù hợp. Sau nhiều năm tiết kiệm, mọi chuyện đã khác. Tôi mua được nhà riêng và có khoản tích lũy đủ trang trải sinh hoạt trong vài năm.

Hiện tại, dù đang thất nghiệp và chưa có nguồn thu ổn định, tôi vẫn có thể bình tĩnh tìm kiếm công việc phù hợp thay vì vội vàng nhận bất cứ cơ hội nào.

Tôi nhận ra giá trị lớn nhất của tiền tiết kiệm không nằm ở con số trong tài khoản mà ở khả năng giúp mình có thêm lựa chọn.

Một người có khoản dự phòng đủ chi tiêu 6–12 tháng sẽ có vị thế tài chính khác hẳn người phải trông chờ hoàn toàn vào kỳ lương tiếp theo. Khoản dự phòng cần thiết tùy thuộc vào mức chi tiêu, người phụ thuộc và sự ổn định thu nhập của mỗi gia đình.

4. Tôi không còn cần tiêu nhiều tiền để cảm thấy hạnh phúc

Trước đây, tôi thường nghĩ cuộc sống tốt đẹp phải đi kèm những món đồ mới, những bữa ăn đắt tiền hoặc các chuyến mua sắm.

Nhưng càng mua nhiều, tôi càng dễ muốn thêm. Sau khi sống tối giản, tôi bắt đầu cảm thấy hài lòng với những điều rất bình thường: Một giấc ngủ ngon, bộ ga giường sạch sẽ, vài loại trái cây đúng mùa hay một buổi chiều thư thả ở nhà.

Điều này không có nghĩa là tôi từ chối mọi khoản chi cho bản thân.

Tôi vẫn sẵn sàng mua những thứ thực sự yêu thích và có giá trị sử dụng lâu dài. Chỉ khác ở chỗ, tôi không còn cần tiêu tiền liên tục để chứng minh rằng mình đang sống tốt.

Khi nhu cầu vật chất được kiểm soát, áp lực phải kiếm thật nhiều tiền để duy trì mức sống cũng giảm đi.

5. Tôi không còn lãng phí tiền vào những món đồ bị bỏ quên

Năm 2019, khi chuyển nhà, tôi đã loại bỏ hơn một nửa số đồ đạc đang sở hữu. Điều khiến tôi bất ngờ là có quá nhiều món đồ gần như chưa từng được sử dụng.

Từ quần áo, đồ gia dụng đến những vật dụng mua theo chương trình khuyến mãi, tất cả đều từng khiến tôi bỏ tiền ra nhưng cuối cùng lại trở thành gánh nặng.

Sau lần chuyển nhà đó, tôi thay đổi cách mua sắm. Trước khi thanh toán, tôi tự hỏi liệu món đồ có thực sự cần thiết, có được sử dụng thường xuyên và trong nhà đã có thứ tương tự hay chưa.

Nhờ vậy, lượng đồ đạc không cần thiết giảm xuống. Tôi cũng ít phải bỏ đi thực phẩm hết hạn hoặc những món đồ mua về rồi để quên.

Tiết kiệm, hóa ra, không chỉ là mua được hàng giá rẻ mà còn là tránh những khoản tiền đáng lẽ không cần phải chi.

6. Tôi tích lũy được tiền và quan trọng hơn là quyền được nghỉ ngơi

Sau 10 năm, số tiền tiết kiệm của tôi đã tăng lên đáng kể. Nhưng điều khiến tôi hài lòng nhất không phải là tổng tài sản hiện có. Đó là việc tôi không còn phải làm việc liên tục chỉ vì sợ thiếu tiền.

Trước kia, giữa hai công việc, tôi gần như không dám nghỉ một ngày. Còn hiện tại, khi chưa tìm được vị trí phù hợp, tôi có thể dành thời gian chăm sóc sức khỏe, đọc sách và suy nghĩ về hướng đi tiếp theo.

Tôi hiểu rằng khoản tiền tích lũy không thể bảo đảm mọi rủi ro đều được giải quyết, đặc biệt khi thời gian thất nghiệp kéo dài. Vì vậy, việc duy trì ngân sách và bảo vệ khoản dự phòng vẫn rất quan trọng.

Tuy nhiên, có tiền tiết kiệm giúp tôi không còn bị đẩy vào thế phải đưa ra những quyết định vội vàng.

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng tiết kiệm không phải là cố gắng tiêu ít nhất có thể, mà là sử dụng tiền theo cách giúp cuộc sống có nhiều quyền lựa chọn hơn.

Mười năm trước, tôi tiết kiệm vì muốn có nhiều tiền. Mười năm sau, tôi hiểu rằng điều mình thực sự tìm kiếm là cảm giác an toàn, sự chủ động và một cuộc sống không bị đồng tiền chi phối quá nhiều.

Và với tôi, đó mới là khoản lợi nhuận đáng giá nhất của hành trình sống tối giản.