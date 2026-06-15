Con giáp tuổi Dần

Được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm tuổi Dần là con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh để thành công. Thiên thời địa lợi, năm Bính Ngọ 2026 lại chính là một năm tuyệt vời để con giáp này thể hiện khả năng và bứt phá mạnh mẽ của họ trong sự nghiệp.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Tam Hợp, Tử Vi, Học Đường, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội trong cả con đường học vấn cũng như sự nghiệp, có thể nói là công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn chức vị có chức vị, dù làm gì cũng dễ thành công, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, chói lọi.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, cát tinh Tam Hợp mang lại lợi ích to lớn về may mắn, sự hỗ trợ, và thành công trong cuộc sống và công việc. Nó giúp thúc đẩy sự đồng điệu, tạo thuận lợi cho tình yêu/hôn nhân, đồng thời nâng cao khả năng kinh doanh, phát triển sự nghiệp, và giúp giải quyết xung đột.

Trong khi đó, cát tinh Tử Vi được ví như "đế tinh" trong tử vi, mang lại lợi ích cốt lõi về quyền lực, sự tôn quý, thông minh và năng lực lãnh đạo. Người có sao này chiếu mệnh thường đôn hậu, có khả năng giải trừ tai họa, mang lại công danh sự nghiệp vững chắc và phúc thọ vững bền.

Cuối cùng, cát tinh Học Đường mang tin vui đến những người tuổi Dần đang theo đuổi con đường học vấn, dễ đỗ đạt công thành - danh toại, có vị thế trong xã hội.

Chia tay tháng 4 âm, tuổi Dần sẽ chính thức bước vào thời kỳ hoàng kim đầu tiên của họ trong năm Bính Ngọ. Tử vi học có nói, tháng 5 âm, được Tam hợp chống lưng, mọi giấc mơ của con giáp này sẽ trở thành hiện thực. Công việc suôn sẻ, thu nhập không ngừng tăng lên, tuổi Dần sẽ trở thành con giáp vừa có tiền, vừa có quyền, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Mùi

Được đánh giá cao bởi sự tinh tế và khéo léo trong giao tiếp, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp có nhiều "đất" để phát triển rực rỡ trong năm Bính Ngọ 2026. Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỷ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để thành công trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công.

Tử vi học có nói, khi tháng 5 âm gõ cửa, tuổi Mùi sẽ là con giáp lội ngược dòng mạnh mẽ với những chuyển biến tích cực đến chính họ cũng phải ngỡ ngàng. Được lục hợp hỗ trợ, tuổi Mùi sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và viên mãn bậc nhất khi có công việc thuận lợi, tiền bạc dồi dào, chuyện tình cảm dễ được như ý.

Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 sẽ là lúc con giáp tuổi Sửu khẳng định bản thân, với số tài sản không ngừng tăng lên với nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt, những người tuổi Sửu không ngại đi xa hoặc thay đổi môi trường sẽ còn gặt hái thành công gấp bội.

Với sự xuất hiện của 3 cát tinh là Long Đức, Tử Vi, Quốc Ấn đều chủ về tiền bạc, sự giàu có, thăng tiến, triển vọng tài chính của tuổi Sửu sẽ vô cùng tươi sáng, hanh thông. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công nhất.

(Ảnh minh họa)

Đối với những người tuổi Sửu làm công ăn lương, họ có thể sẽ được tăng lương hoặc thưởng nếu biết tận dụng những thời điểm quan trọng và chứng minh được khả năng của mình.

Nếu thấy nửa đầu năm Bính Ngọ vẫn chưa có những dấu hiệu khả quan thì tuổi Sửu cũng đừng lo lắng nhé, vì bạn nằm trong số những con giáp càng về cuối năm mới càng phất lên.

Từ đầu năm đến giờ đã có những con giáp đón lộc trời cho, sở hữu cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì, lại cũng có những con giáp vẫn nằm im chờ thời, ví dụ như tuổi Sửu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, khi tháng 3 âm kết thúc thì con giáp này cũng sẽ bước đến thời kỳ thịnh vượng đầu tiên của mình.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Dần và tuổi Mùi chuẩn bị có một tháng 5 âm đáng mong chờ thì ngược lại, tuổi Sửu lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 5 âm, do mối quan hệ Sửu - Ngọ tương hại, tuổi Sửu dễ vướng vào những rắc rối thị phi từ trên trời rơi xuống, bị tiểu nhân nói xấu sau lưng làm ảnh hưởng đến uy tín công việc. Dòng tiền luân chuyển chậm, dễ phát sinh các khoản chi phí liên quan đến sức khỏe hoặc sửa chữa đồ đạc ngoài kế hoạch.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.