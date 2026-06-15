Hết tháng 4 âm có 2 con giáp gặp thời đổi vận, tiền bạc rủng rỉnh, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp sở hữu năng lực lãnh đạo bẩm sinh mạnh mẽ với tư duy quyết đoán, can đảm và luôn sẵn sàng tiên phong đối mặt với mọi thử thách lớn. Họ có ý chí kiên cường như tinh thần "lửa thử vàng", không bao giờ lùi bước trước nghịch cảnh mà luôn biết cách biến áp lực thành động lực bứt phá.

Năm Bính Ngọ, với sự xuất hiện của các cát tinh như Tam Hợp, Tử Vi, Học Đường, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội trong cả con đường học vấn cũng như sự nghiệp, có thể nói là công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn chức vị có chức vị, dù làm gì cũng dễ thành công, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, chói lọi.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, cát tinh Tam Hợp mang lại lợi ích to lớn về may mắn, sự hỗ trợ, và thành công trong cuộc sống và công việc. Nó giúp thúc đẩy sự đồng điệu, tạo thuận lợi cho tình yêu/hôn nhân, đồng thời nâng cao khả năng kinh doanh, phát triển sự nghiệp, và giúp giải quyết xung đột.

Trong khi đó, cát tinh Tử Vi được ví như "đế tinh" trong tử vi, mang lại lợi ích cốt lõi về quyền lực, sự tôn quý, thông minh và năng lực lãnh đạo. Người có sao này chiếu mệnh thường đôn hậu, có khả năng giải trừ tai họa, mang lại công danh sự nghiệp vững chắc và phúc thọ vững bền.

Cuối cùng, cát tinh Học Đường mang tin vui đến những người tuổi Dần đang theo đuổi con đường học vấn, dễ đỗ đạt công thành - danh toại, có vị thế trong xã hội.

Tháng 4 âm kết thúc, mở ra cho tuổi Dần một thời kỳ mới vô cùng hứa hẹn. Tử vi học có nói, tháng 5 âm, được Tam hợp chiếu rọi, con giáp này làm gì cũng có quý nhân trợ giúp, đặc biệt công danh sự nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực đến ngỡ ngàng. Những dự án mà tuổi Dần ấp ủ từ đầu năm giờ sẽ trở thành hiện thực, đem lại nguồn thu nhập khủng cho con giáp này. Có thể nói, tháng 5 âm, tuổi Dần sẽ nằm trong số những con giáp vừa có tiền lại vừa có quyền, giàu có bậc nhất.

Con giáp tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp nổi bật với lòng trung thành, sự chính trực và óc quan sát sắc sảo, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy giúp họ xây dựng những mối quan hệ đối tác bền vững. Năm Bính Ngọ 2026, được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Cũng giống như tuổi Dần, tháng 5 âm này cũng là "mùa vàng bội thu" cho tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, con giáp này sẽ nhìn thấy những tín hiệu may mắn ngay từ đầu tháng. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ vô cùng thênh thang, rộng mở, tài chính không ngừng cải thiện, có thể mua sắm được những tài sản lớn. Bên cạnh đó, tuổi Tuất có thể còn đón nhận những tin vui trong chuyện tình cảm, người độc thân nên biết để tận dụng.

Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp nổi bật với trí thông minh thiên bẩm, sự nhạy bén và khả năng quản lý tài chính xuất sắc, giúp họ luôn đi trước một bước để nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thông minh. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự nhanh nhạy và linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý sẽ luôn biết cách xoay xở và tạo ra được lợi thế đặc biệt, gặt hái thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Bính Ngọ 2026, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Nếu như tháng 5 âm là thời điểm đầy tươi sáng cho tuổi Dần và tuổi Tuất thì tuổi Tý lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 5 âm, có 2 điểm mà con giáp này cần hết sức chú ý, đó là chuyện tiền nong và tình cảm. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý nên hạn chế cho vay hoặc đầu tư rủi ro và nên nghiên cứu kỹ hợp đồng trước khi đặt bút ký. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên cẩn thận trong các mối quan hệ tình cảm để tránh rắc rối.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.