11 mẹo dọn dẹp nhà cửa gần như miễn phí: Làm một lần, nhà sạch gọn suốt nhiều tháng

1. Lau trần và tường bằng khăn tĩnh điện - hạn chế bụi bay khắp phòng

Trần và tường thường bị bỏ qua trong quá trình dọn nhà, nhưng lại là nơi tích tụ rất nhiều bụi mịn. Cách đơn giản là gắn khăn khô hoặc giấy lau bụi tĩnh điện vào cây lau nhà để làm sạch bề mặt.

Phương pháp này giúp bụi bám vào khăn thay vì bay xuống sàn, tránh việc phải lau dọn nhiều lần.

Tần suất phù hợp: 1 lần/năm là đủ.

2. Làm sạch lưới cửa sổ bằng dung dịch tự pha

Công thức đơn giản:

- 1 phần nước rửa chén

- 1 phần giấm trắng

- 10 phần nước ấm

Xịt dung dịch lên lưới cửa, dùng bàn chải mềm chà nhẹ rồi lau lại bằng khăn ẩm.

Mẹo nhỏ: thêm vài giọt dầu xả vào nước giúp lưới cửa ít bám bụi hơn.

3. Lau kính đúng cách để không bị vệt

Sai lầm phổ biến khi lau kính là dùng quá nhiều nước, khiến bề mặt dễ bị loang.

Trình tự hiệu quả hơn:

- Xịt dung dịch lau kính

- Lau bằng khăn ẩm

- Lau khô bằng khăn microfiber hoặc khăn vảy cá

Kết quả là bề mặt trong suốt mà không để lại vệt nước.

Nếu cửa sổ quá cao, nên sử dụng cây lau chuyên dụng hoặc thuê dịch vụ chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn.

4. Lau bụi đồ nội thất bằng khăn microfiber

Bụi thường bám trên đèn, máy lạnh và các góc tủ. Khăn microfiber giúp giữ bụi thay vì làm bụi bay lên.

Có thể pha thêm một chút dầu xả vào nước lau để:

- giảm tĩnh điện

- hạn chế bụi bám lại nhanh

5. Làm sạch tủ bằng baking soda và nước rửa chén

Dung dịch gợi ý:

- nước rửa chén

- baking soda

- nước ấm

Hỗn hợp này giúp loại bỏ dầu mỡ bám lâu ngày bên trong tủ bếp, tủ quần áo hoặc tủ giày mà không cần hóa chất mạnh.

6. Vệ sinh công tắc điện bằng khăn cồn

Công tắc là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn do tiếp xúc thường xuyên.

Dùng khăn có cồn 70–75% lau nhẹ bề mặt sẽ giúp:

- loại bỏ dấu vân tay

- khử trùng hiệu quả

7. Làm sạch cửa và tay nắm cửa

Tay nắm cửa thường có dấu vân tay và bụi bẩn tích tụ lâu ngày.

Dung dịch đơn giản:

- nước rửa chén

- baking soda

- nước ấm

Sau khi lau, có thể dùng khăn khô lau lại để tránh vệt nước.

8. Làm sạch rèm cửa mà không cần tháo xuống

Nếu không muốn giặt rèm, bạn có thể:

- dùng chổi phủi bụi tĩnh điện

- lau từng nan rèm bằng khăn ẩm có cồn

Cách này giúp tiết kiệm thời gian mà vẫn loại bỏ bụi hiệu quả.

9. Tẩy keo dính trên cửa bằng dầu ăn hoặc nước tẩy trang

Vết keo từ băng dính hoặc decal thường rất khó làm sạch.

Chỉ cần: bôi dầu ăn hoặc nước tẩy trang lên vết keo chờ vài phút dùng thìa nhựa cạo nhẹ

Keo sẽ bong ra mà không làm trầy bề mặt.

10. Lau sàn theo thứ tự giúp tiết kiệm công sức

Quy trình hiệu quả:

- hút bụi trước

- xịt dung dịch lau sàn pha loãng

- dùng cây gạt gom tóc và nước bẩn

- lau lại bằng khăn ẩm

Mẹo: lau bằng nước ấm giúp sàn khô nhanh hơn.

11. Kiểm tra và sửa chữa những chi tiết nhỏ

Dọn nhà cũng là lúc nên kiểm tra:

- vết nứt tường

- ron gạch bị bẩn

- đồ gỗ trầy xước

- góc tường bị mốc

Chỉ cần xử lý sớm bằng keo trám hoặc gel tẩy mốc, ngôi nhà sẽ trông mới lâu hơn.

Vì sao những mẹo nhỏ lại giúp tiết kiệm nhiều tiền?

Nhiều người nghĩ muốn nhà sạch phải mua nhiều sản phẩm chuyên dụng. Nhưng thực tế, các nguyên liệu quen thuộc như giấm, baking soda hay cồn đã đủ để xử lý hầu hết vấn đề.

Việc dọn đúng cách giúp:

- giảm chi phí thuê dịch vụ vệ sinh

- hạn chế mua thêm hóa chất

- giữ đồ đạc bền lâu hơn

- tiết kiệm thời gian dọn dẹp về sau

Một ngôi nhà gọn gàng không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp việc sinh hoạt hàng ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều.