Từ ngày 21/8, taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ sẽ bị hạn chế hoạt động trên phố Khâm Thiên, Hà Nội trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Người tham gia giao thông cần chủ động điều chỉnh lộ trình để tránh bị ảnh hưởng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc tại khu vực.

Theo phương án được thông báo, từ ngày 21/8/2026, các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái sẽ bị cấm hoạt động trên một số đoạn của phố Khâm Thiên vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

Cụ thể, vào buổi sáng, từ 6h00 đến 9h00, các phương tiện thuộc diện trên sẽ bị cấm hoạt động theo chiều từ Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn.

Đến buổi chiều, từ 16h00 đến 19h30, lệnh cấm được áp dụng theo chiều ngược lại, từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa. Quy định này không áp dụng vào các ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật.

Như vậy, trong các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ sẽ bị hạn chế hoạt động trên phố Khâm Thiên theo từng chiều vào hai khung giờ cao điểm sáng và chiều. Người sử dụng các loại phương tiện này cần đặc biệt lưu ý để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc thí điểm tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên. Sau quá trình theo dõi và đánh giá, các cơ quan liên quan đã thống nhất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại tuyến phố này.

Sở Xây dựng cho biết phương án mới được thống nhất trên cơ sở nội dung liên ngành giữa Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan.

Để chuẩn bị cho việc triển khai, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn và biển hướng dẫn từ xa tại các tuyến đường giao với phố Khâm Thiên. Các hạng mục này phải hoàn thành trước ngày 20/8.

Đơn vị này cũng sẽ phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông - Công an thành phố để điều chỉnh pha đèn tín hiệu tại tuyến phố và các nút giao lân cận, phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới cũng như lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh.

Trong thời gian đầu triển khai, lực lượng chức năng sẽ tăng cường hướng dẫn, phân luồng giao thông, đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến phố nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc phát sinh.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cũng được đề nghị bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến và tại các nút giao liên quan.

Bên cạnh việc điều chỉnh dòng phương tiện, cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe trái phép - những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ ùn tắc tại khu vực.

UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được yêu cầu phối hợp với CSGT và các đơn vị liên quan trong công tác điều tiết, phân luồng, đồng thời tuyên truyền để người dân và người tham gia giao thông nắm được phương án mới.

Đáng chú ý, phương án tổ chức giao thông sẽ tiếp tục được theo dõi và đánh giá sau khi triển khai. Sở Xây dựng cho biết các đơn vị chức năng sẽ kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Với quy định mới, người dân sử dụng taxi hoặc xe hợp đồng dưới 8 chỗ có lịch trình qua phố Khâm Thiên vào giờ cao điểm trong các ngày làm việc cần đặc biệt lưu ý chiều lưu thông và thời gian áp dụng. Việc chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế trước khi di chuyển có thể giúp hạn chế phát sinh thời gian chờ đợi hoặc phải thay đổi lộ trình khi đi qua khu vực này.

Theo: Sở Xây dựng