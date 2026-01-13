Từ lựa chọn của người trẻ đến "làn gió mới" cho thị trường gia dụng nội địa

Sự thay đổi này khiến thị trường gia dụng chuyển mình. Các sản phẩm Made in Vietnam quay lại đường đua bằng chất lượng, độ bền và giá trị sử dụng lâu dài thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Khi người trẻ đặt lại tiêu chuẩn chọn đồ gia dụng

Trong nhiều năm, đồ gia dụng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan hay Malaysia chiếm ưu thế nhờ nguồn cung dồi dào và mức giá dễ tiếp cận. Nhưng khi người trẻ dần trở thành "người quyết định mua sắm", hành vi tiêu dùng cũng thay đổi.

Thay vì ưu tiên thương hiệu nhập khẩu quen thuộc, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến xuất xứ, năng lực sản xuất, khả năng kiểm soát chất lượng và dịch vụ hậu mãi. Một sản phẩm được sản xuất trong nước, có nhà máy rõ ràng, linh kiện chủ động và bảo hành thuận tiện đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Hành vi mua sắm đổi chiều mở ra dư địa mới cho thương hiệu nội địa

Người tiêu dùng trẻ ngày nay sẵn sàng chi thêm cho những sản phẩm có giá trị sử dụng bền vững và nguồn gốc rõ ràng, thay vì mua rẻ nhưng nhanh xuống cấp. Với đồ gia dụng, điều này thể hiện ở độ ổn định khi vận hành, ít hỏng vặt và chi phí sử dụng lâu dài hợp lý.

Theo ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Điện máy gia dụng Hòa Phát, thị trường gia dụng Việt hiện có nhiều thương hiệu nhưng phần lớn vẫn dựa vào nhập khẩu hoặc lắp ráp. Cách làm này giúp ra sản phẩm nhanh, nhưng hạn chế ở khả năng kiểm soát chất lượng và hậu mãi, những yếu tố ngày càng được người tiêu dùng trẻ quan tâm. Chính từ khoảng trống đó, các thương hiệu nội địa đầu tư nghiêm túc vào sản xuất đang có cơ hội bứt lên.

Với thiết kế trẻ trung & hiện đại, sản phẩm thuộc Điện máy gia dụng Hòa Phát nhận được nhiều sự quan tâm từ giới trẻ

Hòa Phát và chiến lược làm gia dụng "đường dài"

Với Hòa Phát, mở rộng sang gia dụng là chiến lược dài hạn. Trước khi mở rộng sang mảng này, thương hiệu đã có hơn 20 năm gắn bó với người Việt ở các sản phẩm điện lạnh như điều hòa, tủ lạnh, tủ đông - những thiết bị đòi hỏi độ bền cao và đã được kiểm chứng qua thời gian.

Từ năm 2021, Hòa Phát đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất điện máy gia dụng tại Khu công nghiệp Hòa Mạc (Ninh Bình). Nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 9/2022 với các sản phẩm đầu tiên là máy lọc nước và máy làm mát không khí. Đến đầu năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang bếp từ và máy hút mùi, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái gia dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Các dòng sản phẩm trọng tâm của Hòa Phát: Cây nước nóng lạnh, máy lọc nước, máy làm mát không khí, quạt

Từ lợi thế độ bền đến sức bật ở các ngành hàng mới

Niềm tin và sự hài lòng của người dùng vào sự bền bỉ của các sản phẩm điện lạnh trước đó trở thành "điểm tựa" để Hòa Phát nhanh chóng được đón nhận ở các ngành hàng gia dụng mới. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ, những người ưu tiên giá hợp lý nhưng vẫn muốn sản phẩm dùng lâu và đáng tiền là đối tượng phản hồi tích cực.

Hiện nay, hệ sinh thái gia dụng Hòa Phát đã có hơn 220 mẫu sản phẩm, từ máy lọc nước, máy làm mát, bếp từ đến gia dụng nhỏ. Riêng máy lọc nước có khoảng 100 mã, bếp từ hơn 40 mã, đáp ứng nhiều nhu cầu và ngân sách khác nhau.

Dòng sản phẩm bếp từ hoạt động mạnh mẽ, vận hành bền bỉ

Việc chủ động sản xuất các linh kiện quan trọng như bo mạch, lõi lọc, khung vỏ hay bình áp giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng tốt hơn, tối ưu thiết kế cho điều kiện sử dụng tại Việt Nam, đồng thời giữ mức giá dễ tiếp cận.

Đầu tư R&D để cạnh tranh bằng chất lượng

Song song với sản xuất, Hòa Phát đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), hướng tới tổ hợp nghiên cứu - sản xuất mới dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Mục tiêu không chỉ là mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn nâng chuẩn kỹ thuật để cạnh tranh sòng phẳng với hàng ngoại.

Tại Tech Awards 2025 do VnExpress tổ chức, Hòa Phát được vinh danh ở hai hạng mục: "Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng 2025" và sản phẩm máy lọc nước Hydrogen ion kiềm HPA885 được bình chọn là "Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất" – phản ánh mức độ tin tưởng ngày càng rõ rệt của người tiêu dùng với các thương hiệu Việt đầu tư bài bản.

Điện máy gia dụng Hòa Phát nhận cú đúp giải thưởng tại Tech Awards 2025

Người trẻ đang nâng chuẩn chọn đồ gia dụng: ưu tiên độ bền, hiệu quả thực tế và giá trị sử dụng lâu dài. Sự thay đổi này không chỉ là cú hích cho doanh nghiệp, mà còn mở ra cơ hội để Made in Vietnam cạnh tranh bằng năng lực thật, từng bước khẳng định vị thế ngay trên sân nhà.