Từ làm đẹp đến phát triển bản thân: Như Hoa mở rộng những giá trị dành cho khách hàng

The Affiliate Society 2026 là hoạt động tiếp theo trong định hướng “trao đi nhiều hơn một diện mạo mới” mà thương hiệu theo đuổi.

Thẩm mỹ Như Hoa đồng hành cùng The Affiliate Society 2026 với vai trò Nhà tài trợ Vàng.

Khi hành trình làm đẹp được nối dài bằng những trải nghiệm mới

Một thay đổi về diện mạo có thể mang đến sự tự tin. Nhưng với TS.BS Tống Hải và Thẩm mỹ Như Hoa, giá trị của hành trình làm đẹp không chỉ dừng lại ở những thay đổi bên ngoài.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, những hoạt động về phong thái, kỹ năng, trải nghiệm và kết nối được Như Hoa tổ chức như một cách để khách hàng tiếp tục bồi đắp sự tự tin và khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân.

Trong thời gian qua, nhiều workshop dành riêng cho cộng đồng khách hàng đã được tổ chức với các chủ đề như dáng đi, dáng đứng, phong thái, makeup cá nhân cùng chuyên gia. Xen kẽ là những hoạt động mang tính trải nghiệm như cắm hoa, thưởng trà, làm đèn ngủ...

Từ một buổi học để biết cách xuất hiện tự tin, chỉn chu hơn đến khoảng thời gian thư giãn, gặp gỡ và kết nối, mỗi chương trình mang một nội dung khác nhau nhưng cùng hướng đến việc gia tăng những trải nghiệm khách hàng có thể nhận được sau làm đẹp.

Các workshop về phong thái, kỹ năng và hoạt động trải nghiệm được Thẩm mỹ Như Hoa tổ chức dành riêng cho cộng đồng khách hàng.

TS.BS Tống Hải – Giám đốc chuyên môn Thẩm mỹ Như Hoa – chia sẻ: “Một thay đổi phù hợp về diện mạo có thể giúp khách hàng tự tin hơn. Chúng tôi mong sự tự tin ấy tiếp tục được bồi đắp bằng những trải nghiệm, kiến thức, kỹ năng và kết nối mới. Đó là lý do Như Hoa luôn nỗ lực trao cho khách hàng nhiều hơn một diện mạo mới.”

Từ phong thái, kỹ năng đến AI và thương hiệu cá nhân

Tháng 9/2026, phạm vi các hoạt động dành cho khách hàng tiếp tục được mở rộng khi Thẩm mỹ Như Hoa đồng hành cùng The Affiliate Society 2026 với vai trò Nhà tài trợ Vàng.

Trong khuôn khổ chương trình “Đại sứ Toàn năng by Dr. Tống Hải”, Như Hoa dành 20 suất tham dự để mời 20 khách hàng có mặt tại sự kiện ngày 12/9 tại Ascott Hotel, Tây Hồ, Hà Nội.

Nếu các chương trình trước tập trung vào phong thái, kỹ năng và những trải nghiệm trong đời sống, The Affiliate Society 2026 đưa khách hàng đến với một nhóm chủ đề khác: AI trong sáng tạo nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân, Affiliate và Social Commerce.

20 khách hàng thuộc chương trình “Đại sứ Toàn năng by Dr. Tống Hải” được Như Hoa mời tham dự The Affiliate Society 2026.

Tại đây, các Đại sứ có cơ hội lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia về ứng dụng AI, phát triển thương hiệu cá nhân và những thay đổi trong môi trường kinh doanh số. Sự kiện cũng tạo không gian để họ gặp gỡ cộng đồng Creator, KOL/KOC và các thương hiệu, qua đó có thêm những góc nhìn và kết nối mới.

Các Đại sứ Như Hoa tham gia các phiên chia sẻ và hoạt động kết nối tại The Affiliate Society 2026.

Với Như Hoa, việc đưa khách hàng đến một sự kiện về AI, sáng tạo nội dung hay thương hiệu cá nhân, đây là cơ hội để mỗi người tiếp cận thêm những kiến thức và xu hướng mới, từ đó lựa chọn điều phù hợp với công việc và định hướng phát triển của mình.

“Nhiều hơn một diện mạo mới”

The Affiliate Society 2026 vì thế không đứng riêng như một hoạt động đơn lẻ, mà nối tiếp chuỗi chương trình Như Hoa đã thực hiện cho cộng đồng khách hàng.

Từ diện mạo đến phong thái, từ kỹ năng, trải nghiệm đến kiến thức và kết nối, nội dung của mỗi chương trình có thể khác nhau nhưng cùng hướng về một điểm chung: mở rộng những giá trị khách hàng có thể nhận được sau hành trình làm đẹp.

Đây cũng là cách chương trình “Đại sứ Toàn năng by Dr. Tống Hải” được định hình: bên cạnh sự tự tin về diện mạo là cơ hội để khách hàng tiếp tục học hỏi, trải nghiệm, gặp gỡ những người mới và khám phá, phát triển thêm những khả năng của bản thân.

Thẩm mỹ Như Hoa – Tiến sĩ, Bác sĩ Tống Hải

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