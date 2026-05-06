Có một khoảnh khắc tại Met Gala năm nay khiến người ta phải dừng lại. Không phải vì bộ đầm đỏ sequin Chanel có tay áo lông vũ, dù nó đẹp đến mức đáng ghen. Không phải vì cô đang là co-chair của sự kiện thời trang lớn nhất thế giới, sánh vai cùng Beyoncé và Venus Williams.

Mà là vì Nicole Kidman, 58 tuổi, bước lên thảm đỏ tay dắt con gái 17 tuổi và người ta không thể phân biệt được đâu là người cần dựa vào ai.

Không phải trẻ hơn tuổi. Không phải trông như gái hai mươi. Chỉ đơn giản là rực rỡ, đúng thời điểm mình đang sống.

Khi nhan sắc không còn là cuộc đua

Có một điều Nicole Kidman nói từ nhiều năm trước, và nghe mãi không cũ: "Tôi nghĩ việc cứ tập trung vào tuổi tác là vô nghĩa. 40 là 30 mới, 50 là 40 mới thôi nào, hãy chỉ đơn giản là sống đi. Một khi bạn gỡ bỏ những con số và nhãn mác, và cứ để phụ nữ là chính họ đó mới là cách định nghĩa bản thân tốt hơn."

Đây không phải tuyên ngôn của người đã từ bỏ việc chăm sóc bản thân. Ngược lại đây là tuyên ngôn của người chăm sóc bản thân vì yêu bản thân, không phải vì sợ thời gian.

Makeup artist của Nicole tại Met Gala năm nay là Gucci Westman người nổi tiếng với triết lý "clean beauty". Không phủ, không lấp. Thay vào đó là khuôn mặt sáng tự nhiên mang hơi hướng thập niên 70: một chút glow, một chút chiều sâu, và rất nhiều da thật.

Đây cũng chính xác là cách Nicole tiếp cận skincare hàng ngày. Làn da nhạy cảm, dễ kích ứng nhưng thay vì chồng chất layer sản phẩm, cô chọn tối giản đến mức đáng ngạc nhiên: sữa rửa mặt dịu nhẹ, dầu dưỡng ẩm, retinol vào buổi tối, và kem chống nắng. Buổi sáng chỉ mất năm phút. Bí quyết ngày đặc biệt? "Uống thật nhiều nước."

Không có gì đắt tiền. Không có gì huyền bí. Chỉ là sự nhất quán và đủ khôn ngoan để không làm phức tạp những gì vốn đơn giản.

Nuôi cơ thể bằng niềm vui, không phải bằng kỷ luật

Nicole không có một chế độ tập luyện nghiêm ngặt cô có một danh sách những thứ cô thích làm: chạy bộ trong rừng ở Nashville, yoga, đạp xe, trượt tuyết, cưỡi ngựa. "Tôi trộn lẫn mọi thứ để đảm bảo nó vẫn vui" cô nói. Không phải "để đốt calo". Không phải "để chống lão hóa". Để vui.

Với ăn uống cũng vậy. Nguyên tắc 80/20: 80% là thực phẩm lành mạnh, 20% là những gì cô thèm mà thèm thì thường là bánh mì nóng với phô mai Reggiano, hay một dĩa hải sản tươi kiểu Úc. Không loại bỏ nhóm thực phẩm nào. Không sợ carb. Không coi bữa ăn như bài toán dinh dưỡng.

Mỗi sáng là matcha latte với sữa hạnh nhân. Vitamin C sủi và vitamin D mỗi ngày. Tắm nước nóng với dầu nhiều dầu. Thiền hai lần mỗi ngày, 20 phút mỗi lần nếu có thể.

Không có gì trong danh sách này nghe như sự hy sinh. Đó là điểm khác biệt.

Điều thực sự giữ cho người ta rực rỡ

Tại Met Gala năm nay, khi được hỏi về chủ đề "Costume Art", Nicole không nói về thời trang. Bà nói về những người thợ may phía sau những người không ai nhìn thấy nhưng tạo ra tất cả. "Dandy là khi bạn lấy một chiếc vest đen và đặt vào đó một chiếc cúc khác biệt và nó hoàn toàn trở thành của riêng bạn."

Có lẽ đó cũng là ẩn dụ cho chính cô. Không cần thêm gì nhiều. Chỉ cần đặt vào đúng chỗ một thứ thật sự là của mình.

Người ta hay nói phụ nữ tuổi 40, 50 cần "giữ gìn" nhan sắc như thể đó là thứ đang rò rỉ và cần được bịt lại. Nhưng Nicole Kidman cho thấy một hình ảnh khác: không phải giữ gìn, mà là nuôi dưỡng . Nuôi dưỡng bằng sự nhất quán nhỏ bé mỗi ngày. Bằng niềm vui được ăn bánh mì và chạy bộ trong rừng. Bằng 20 phút ngồi yên với chính mình.

Và có lẽ, bằng việc ngừng coi thời gian là kẻ thù.