Từ kết quả kiểm tra học sinh vi phạm giao thông của Công an TP HCM: Sở GD-ĐT chỉ đạo khẩn

Sở GD-ĐT TP HCM ngày 7-11 đã chỉ đạo khẩn các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX, GDNN-GDTX rà soát công tác giáo dục, tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Sở GD-ĐT, thời gian gầy đây, qua công tác phối hợp, Công an TP HCM tổ chức kiểm tra thực tế tại các trường học trên địa bàn. Kết quả cho thấy vẫn còn một vài đơn vị vi phạm quy định về việc trông giữ xe máy điện, xe máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh tại các cơ sở giáo dục; chỉ đạo tăng cường kiểm tra bãi giữ xe tại trường, kiên quyết không giữ xe máy điện, xe máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm nếu trường bị phát hiện trông giữ xe máy điện, xe máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa được cấp giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh các nội dung liên quan Luật Giao thông đường bộ và kế hoạch của UBND TP HCM về triển khai thực hiện Chỉ thị 31/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Yêu cầu các hộ dân xung quanh trường học cam kết không nhận trông giữ xe máy điện, xe máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Hiệu trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm nếu phát hiện đơn vị trông giữ xe máy điện, xe máy của học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa được cấp giấy phép lái xe. Ảnh: NLĐO

Yêu cầu học sinh khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường và không vi phạm luật giao thông.

Khi tiếp nhận thông tin từ Sở GD-ĐT hoặc văn bản từ công an về việc học sinh vi phạm pháp luật giao thông, thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm mời phụ huynh đến làm việc, thông báo rõ lỗi vi phạm. Yêu cầu phụ huynh phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, thực hiện cam kết về việc không giao xe cho trẻ điều khiển khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Học sinh thực hiện cam kết không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe, cam kết khi tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường phải đội mũ bảo hiểm. Cùng với đó, nhà trường phải có biện pháp xử lý học sinh mang tính giáo dục, phù hợp với quy định.