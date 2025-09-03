Từ hôm nay, hàng triệu người dân Hà Nội sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn về thủ tục hành chính

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến - theo đó, từ ngày 3/9/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chính thức tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố bằng hình thức trực tuyến.

Phạm vi áp dụng gồm 767 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình: Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả hoàn toàn trực tuyến.

Tại lĩnh vực đất đai, trực tuyến toàn trình được áp dụng đối với các thủ tục như cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý; cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.

Về hình thức trả kết quả: 100% thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến sẽ trả kết quả bản điện tử và kết quả bản giấy (khi có nhu cầu). 100% kết quả bản giấy (nếu có) sẽ được chuyển trả miễn phí tại địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

Các thủ tục hành chính còn lại thực hiện trực tuyến một phần: Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời cung cấp hồ sơ giấy (nếu pháp luật chuyên ngành có yêu cầu) qua dịch vụ bưu chính đến Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian, hạn chế đi lại nhiều lần.

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Bước 1: Người dân, doanh nghiệp truy cập Hệ thống Dịch vụ công quốc gia. Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc tài khoản cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bước 3: Chọn thẻ “Dịch vụ công trực tuyến”, nhập tên thủ tục tại ô tra cứu và bấm “Tìm kiếm”. Bước 4: Lựa chọn thủ tục, tích ô Tỉnh/Thành phố, sau đó chọn thành phố Hà Nội và chọn đơn vị thực hiện bằng cách tích vào chọn ô. Sau đó, bấm “Đồng ý”. Bước 5: Lựa chọn trường hợp tương ứng với nhu cầu, bấm “Nộp trực tuyến”. Bước 6: Giao diện chuyển sang Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội. Người dân, doanh nghiệp điền các thông tin được yêu cầu và đính kèm hồ sơ theo thành phần đã được quy định. Sau đó bấm “Lưu và nộp hồ sơ”. Bước 7: Tích vào ô “Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan”, sau đó bấm lưu và nộp hồ sơ. Bước 8: Quy trình đã hoàn tất. Người dân, doanh nghiệp sẽ được chuyển tự động sang giao diện Dịch vụ công của tôi để xem mã hồ sơ. Bước 9: Sau khi nộp trực tuyến, người dân, doanh nghiệp cung cấp bản giấy (đối với trường hợp trực tuyến một phần và pháp luật chuyên ngành có yêu cầu bản giấy đối với thành phần hồ sơ đó) tới địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, việc triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến sẽ góp phần minh bạch hóa quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ, đồng thời ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

