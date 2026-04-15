Tự hỏi 100 lần mỹ nam này 51 tuổi ấy hả: Đủ combo trẻ - đẹp - giàu, người yêu xếp hàng 2 dãy phố

Không được kỳ vọng nhiều trước khi lên sóng, thế nhưng cuối cùng Mật Ngữ Kỷ lại trở thành "hắc mã" của màn ảnh Trung Quốc hiện tại. Phim chỉ mất 2 ngày để lên ngôi Top 1 view Vân Hợp. Đáng chú ý, view ngày 2 của Mật Ngữ Kỷ cao gấp 4 lần ngày đầu lên sóng, cho thấy tác phẩm này đang tạo được sức nóng thực sự đáng kể, vượt mặt cả những bộ phim được đầu tư mạnh tay như Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, Bạch Nhật Đề Đăng hay Sống Lại Từ Hồ Băng.

Mật Ngữ Kỷ của Chung Hán Lương và Chu Châu đang gây sốt cõi mạng.

Mật Ngữ Kỷ có sự tham gia của Chung Hán Lương và Chu Châu, là một dự án phim thuộc thể loại ngôn tình. Câu chuyện phim xoay quanh tình yêu của Hứa Mật Ngữ và Kỷ Phong. Nữ chính Hứa Mật Ngữ có cuộc hôn nhân 10 năm với người chồng Nhiếp Dư Thành, nhưng đau lòng thay, cô lại phát hiện người bạn đời phản bội mình vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới.

Hứa Mật Ngữ thẳng tay làm bẽ mặt chồng trước mặt nhiều người, ly hôn đầy dứt khoát. Sau đó, Hứa Mật Ngữ lại bắt đầu chặng đường mới trong cuộc sống bằng công việc dọn dẹp ở khách sạn. Tuy rằng gặp phải nhiều khó khăn, nhưng Hứa Mật Ngữ vẫn kiên cường tiến về phía trước, đồng thời xây dựng tình yêu với Kỷ Phong, tổng giám đốc điển trai, tài năng, bên ngoài lạnh lùng nhưng trong tình yêu lại chung tình, ấm áp.

Ở tuổi 51, Chung Hán Lương vẫn trẻ đẹp và phong độ.

Chung Hán Lương cho thấy bản thân vẫn mãi là nam thần của làng ngôn tình.

Một trong những điều làm nên sức hút cho Mật Ngữ Kỷ cho đến lúc này chính là màn kết hợp ấn tượng của Chu Châu và Chung Hán Lương. Đặc biệt, Chung Hán Lương ở tuổi 51 vẫn trẻ trung, phong độ ngút ngàn, hoàn toàn thể hiện được dáng vẻ của một tổng tài đích thực và cho thấy bản thân vẫn đủ sức cân vai nam chính ngôn tình. Nhìn vào Kỷ Phong do tài tử Bên Nhau Trọn Đời thể hiện, đây đúng chuẩn hình tượng "quý ông độc thân vạn người mê, người yêu xếp hàng dài 2 dãy phố".

Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều lời khen cho Chung Hán Lương:

- Ông chú Chung Hán Lương đóng ngôn tình ở độ tuổi nào cũng hợp.

- Ngôn tình trung niên, gu tôi với visual 2 người này thì 100 bộ luôn cũng được.

- Chung Hán Lương độ tuổi nào của ổng cũng có bộ ngôn tình để đánh dấu nhỉ, mà tuổi nhân vật khá khớp với tuổi thật nữa chứ không phải cưa sừng làm nghé, bộ này thì chưa coi nhưng mấy bộ ngôn tình khác của ổng cứ như xé sách bước ra. Thấy so ổng với lưu lượng hơi bị khập khiễng á, sàn khán giả của ổng khác, không phải dạng fan đập tiền support nhưng đó giờ ổng luôn được mệnh danh nam thần của làng ngôn tình mà, đã chìm bao giờ đâu.

- Người đàn ông của mấy cô mấy dì mà, haha.

- Để diễn vào vai quý cô sang chảnh tài phiệt, thần thái kiêu sa thì Chu Châu có thừa vì khí chất nó từ trong trứng nước rồi. Đa số trước giờ đóng các vai giàu có, quyền lực ít đóng vai nghèo khổ thì mình nghĩ đó cũng là thử thách với cô tại trông cô khá đẹp sang. Còn anh Chung Hán Lương "nam thần ngôn tình" từ Bên Nhau Trọn Đời, Không Kịp Nói Yêu Em... thì việc đóng tổng tài lạnh lùng nhưng si tình, nụ cười với ánh mắt nhìn "cả thế giới có mình em" thì dù thoại sến thế nào cũng không bị dầu mỡ được.