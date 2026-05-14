Từ ‘học bá’ đến bản lĩnh tái sinh sau những lần 'ngã ngựa'

Khước từ "vùng an toàn"

Năm 2020, cái tên Nguyễn Khánh Sơn trở thành hiện tượng khi xuất hiện trong danh sách 100 Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu toàn quốc. Với bảng thành tích "khủng" - giải Nhì Toán cấp tỉnh, giải Nhất Vật lý cấp tỉnh, tuyển thẳng vào hàng loạt đại học danh giá - Sơn là hình mẫu "con nhà người ta" hoàn hảo trong mắt các phụ huynh.

Khoảnh khắc cậu đứng trước nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ để hứa sẽ dấn thân vào ngành Sư phạm đã để lại ấn tượng sâu sắc về một thế hệ trẻ đầy trách nhiệm.

Nguyễn Khánh Sơn (người bên trái) trong một hoạt động của cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai

Tuy nhiên, ẩn sau chân dung một học sinh giỏi toàn diện là một tâm hồn sục sôi khát vọng kinh doanh. Từ lớp 10, Sơn đã bí mật tập tành buôn bán đủ thứ, từ khẩu trang đến quần áo. Chính đam mê len lỏi này đã tạo nên một cuộc đấu tranh nội tâm quyết liệt. Cuối cùng, Sơn chọn "bẻ lái". Thay vì Sư phạm, cậu chọn chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương (FTU) - ngành học có điểm đầu vào cao nhất thời điểm đó - để bắt đầu cuộc đối thoại nghiêm túc với bản sắc cá nhân.

Với Sơn, việc rời bỏ định hướng Sư phạm không phải là thất hứa. Cậu chỉ nhận ra rằng, thay vì truyền đạt kiến thức trong bốn bức tường lớp học, cậu muốn xây dựng một hệ sinh thái, một môi trường nơi những người trẻ như mình có thể cùng phát triển. Đó là quyết định bước xuống từ đỉnh cao an toàn để tự tay thiết kế một tương lai gập ghềnh nhưng rực rỡ hơn.

Sau cú ngã "trăm triệu"

Thế nhưng, thương trường vốn không vận hành bằng những công thức toán học mà Sơn vốn dĩ rất rành. Logic của kinh doanh tàn nhẫn và không có chỗ cho sự "quen thắng".

Bước chân vào đại học cũng là lúc Sơn nếm mùi thất bại đầu đời. Dự án Mid-day, quán cà phê tâm huyết của cậu, đã phải đóng cửa chỉ sau vài tháng, để lại khoản lỗ hàng trăm triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, sự chủ quan khi dấn thân vào thị trường chứng khoán tiếp tục giáng một đòn mạnh vào tài chính và tâm lý của chàng trai 18 tuổi. "Thiệt hại lúc đó rất lớn đối với một sinh viên. Nó không chỉ là tiền bạc mà còn là thời gian, các mối quan hệ và sự xao nhãng trong học tập", Sơn chiêm nghiệm.

Nguyễn Khánh Sơn trong Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn Quốc năm 2018.

Khi những con số âm xuất hiện, sự tự tin của một "học bá" bắt đầu lung lay. Cậu hiểu rằng khởi nghiệp bằng bản năng là con đường dẫn đến vực thẳm.

Để đứng dậy, Sơn chọn một cuộc "rút lui chiến lược" để mài giũa tư duy. Cậu gia nhập hệ sinh thái khởi nghiệp cùng Kawai - một cuộc thi ý tưởng kinh doanh sáng tạo uy tín hàng đầu dành cho người trẻ trên toàn quốc, do CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai - Trường Đại học Ngoại thương (TEC FTU) - tổ chức, lùi về phía sau làm nghiên cứu thay vì tìm kiếm hào quang cá nhân. Để bù đắp lỗ hổng kiến thức, Sơn đã tự đặt mình vào một chế độ kỷ luật cực đoan: học 66 tín chỉ trong một năm.

Đây là một con số "không tưởng" đối với đa số sinh viên, tương đương với việc học gấp đôi, gấp ba người bình thường. Sơn biến mình thành một cỗ máy vận hành chính xác để tối ưu hóa thời gian và trí tuệ. Kết quả của tinh thần thép đó là điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0, danh hiệu Sinh viên xuất sắc FTU và trở thành Mentor cho hàng loạt cuộc thi khởi nghiệp tầm cỡ.

Sau một năm "khổ luyện" trên giảng đường và tích lũy từ những thất bại trước đó, Nguyễn Khánh Sơn ở tuổi 20 đã dấn thân một lần nữa với tâm thế vững chãi hơn. OneMore Working Space ra đời không chỉ là một mô hình kinh doanh, mà chính là nơi lời hứa năm 15 tuổi được tái sinh dưới một hình hài mới.

Sơn không chỉ bán không gian làm việc, mà còn bán cả niềm tin. Cậu dùng những "vết sẹo" của mình để dẫn dắt, kết nối cộng đồng khởi nghiệp trẻ. Sơn muốn trở thành người tiên phong, giúp các bạn trẻ có cùng chí hướng có một bước đi vững chãi hơn, tránh được những hố đen mà cậu từng vấp phải. "Thành công không phải là không bao giờ ngã, mà là dám tái sinh sau mỗi lần thất bại", Sơn khẳng định.

Sơn đang đa nhiệm với nhiều vai trò tại các thương hiệu như Filmong Photobooth, Bed Time, NOAM và thành tích học tập xuất sắc. Việc điều hành nhiều dự án cùng lúc giúp cậu rèn luyện năng lực vận hành đa chiều và phong cách lãnh đạo bền bỉ. Với Sơn, mỗi dự án là một cơ hội để thực hành xã hội, để chứng minh rằng tri thức hàn lâm và trải nghiệm thực tế là hai mặt của một đồng xu.

Hành trình của Nguyễn Khánh Sơn là lời giải đáp đầy thuyết phục cho những người trẻ đang chông chênh giữa đam mê và sự kỳ vọng của xã hội.