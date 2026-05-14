Với bất kỳ đứa trẻ nào, khoảnh khắc cầm tờ giấy kiểm tra điểm 10 chạy về nhà luôn là niềm hạnh phúc thuần khiết nhất. Thế nhưng, với cậu bé trong câu chuyện đang gây bão mạng xã hội những ngày qua, con điểm 10 ấy lại trở thành một khoảng lặng đầy xót xa, nhắc nhở về một vị trí trống trải không gì bù đắp được.

Mới đây, loạt hình ảnh do 1 người dùng mạng xã hội chia sẻ đã lấy đi nước mắt của hàng ngàn người. Trong ảnh, một cậu bé tan học về, gương mặt rạng rỡ, tay cầm tờ bài kiểm tra Tiếng Việt đạt điểm 10 tuyệt đối. Em hí hửng, bước chân thoăn thoắt chạy thật nhanh vào nhà để tìm cha, người mà có lẽ em đã hứa sẽ học thật tốt, người mà em muốn khoe chiến tích này nhất.

Thế nhưng, bước chân ấy bỗng khựng lại. Cậu bé chợt nhớ ra một sự thật nghiệt ngã: Cha đã không còn ở đó nữa. Người cha mà em định gọi vang tên để khoe điểm 10, giờ đây chỉ còn lặng lẽ sau làn khói nhang trên bức di ảnh.

(Nguồn: Phương Anh Nguyễn)

Trong thế giới của những đứa trẻ, điểm 10 là "món quà" lớn nhất để đổi lấy một cái xoa đầu, một lời khen ngợi hay một vòng tay ấm áp từ cha mẹ. Điều giản dị ấy vốn dĩ là hiển nhiên với bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng với cậu bé này, nó bỗng chốc trở thành một thứ xa xỉ tột cùng. Dù vậy, em vẫn cầm tờ kiểm tra, đưa lên bàn thờ cha một cách tự hào như muốn khoe với cha rằng "Con đã làm được rồi".

Hình ảnh cậu bé đứng lặng người trước bàn thờ, đôi tay vẫn nâng niu tờ giấy trắng có con số 10 đỏ chót, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải thắt lòng. Niềm vui sướng tột độ của vài giây trước đó đã bị dập tắt bởi nỗi đau mất mát quá lớn lao.

Dưới bài đăng, hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng đã tạo nên một làn sóng của sự đồng cảm và xót thương. Những dòng chữ như: "Thương con đến đứt ruột", "Khóc luôn rồi", "Khổ thân con quá"... xuất hiện dày đặc. Đa số mọi người đều không cầm được nước mắt trước sự tương phản quá lớn: giữa một bên là sự nỗ lực học tập tuyệt vời của đứa trẻ và một bên là sự biệt ly âm dương nghiệt ngã.

Đôi khi, những việc chúng ta coi là bình thường như lắng nghe con kể chuyện trường lớp, lại là ước mơ cả đời của một ai đó khác. Hãy trân trọng những phút giây còn được ở bên cạnh người thân yêu. Đừng vì những cơn nóng giận nhất thời, những cái tôi quá lớn hay vài lời chưa kịp nói dịu dàng mà làm họ buồn lòng. Có những người, ta luôn nghĩ ngày mai vẫn còn gặp được… cho đến một ngày, mọi lời xin lỗi đều trở nên quá muộn.

Dẫu biết cuộc đời không tránh khỏi những biến cố, nhưng hy vọng rằng điểm 10 này sẽ là điểm tựa để em vững vàng hơn. Tin rằng ở nơi xa ấy, cha của em vẫn đang mỉm cười đầy tự hào về người con trai nhỏ hiếu thảo và học giỏi của mình.