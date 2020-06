Từ Hi Thái Hậu từng khiến đại thần hoảng hốt khi thượng triều lúc 8 giờ nhưng thức dậy từ 3 giờ sáng, rốt cuộc bà đã làm gì?

Trong những năm cuối cùng của triều Thanh, quyền lực gần như nằm trong tay của Từ Hi Thái Hậu. Trong quyển "Cung nữ đàm vãng lục" có ghi chép rất nhiều chi tiết đặc biệt trong cuộc đời Từ Hi Thái Hậu. Tài liệu lịch sử này nhắc đến việc các quan đại thần hoảng hốt khi biết chuyện bà thường xuyên thức dậy lúc 3 giờ sáng trong khi giờ thượng triều là 8 giờ sáng. Rốt cuộc bà đã làm gì trong quãng thời gian 4 đến 5 tiếng đồng hồ đó?



Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu về "đồng hồ báo thức" của Từ Hi Thái Hậu. Chiếc đồng hồ đấy chính là những cung nữ đặc biệt của bà, họ phải là những cô gái có giọng nói ngọt ngào và khéo léo. Để đánh thức Từ Hi Thái Hậu, các cung nữ sẽ thì thầm liên tục cụm từ "Lão Phật Gia cát tường" vào tai bà cho đến khi bà tỉnh giấc hoàn toàn. Quá trình này thường mất nửa giờ.

Sau khi Từ Hi Thái Hậu mở mắt, cung nữ lập tức thắp sáng đèn trong tẩm cung. Đây được xem là tín hiệu dành cho tất cả cung nữ và thái giám có nhiệm vụ chăm sóc Thái Hậu: Thái Hậu đã thức giấc, mọi người phải nhanh chóng chuẩn bị. Toàn bộ tẩm cung sau đó sẽ trở nên náo nhiệt hơn: Đun nước sôi, chuẩn bị bữa sáng,...

Từ Hi Thái Hậu.

Việc đầu tiên của Từ Hi Thái Hậu khi ngủ dậy chính là rửa mặt, sau đó bắt đầu trang điểm. Một trong những lý do Lý Liên Anh trở thành thái giám thân cận của bà vì hắn có những thế mạnh đặc biệt như biết cách chải tóc để không bị rụng quá nhiều tóc. Từ Hi Thái Hậu dành ra khoảng một giờ để hoàn thành việc này.

Sau khi trang điểm xong, Từ Hi Thái Hậu sẽ hút thuốc để lấy tinh thần cho ngày mới. Điều đặc biệt là bà sẽ không đích thân cầm tẩu thuốc mà cung nữ đứng cạnh sẽ là người cầm. Từ Hi Thái Hậu chỉ việc ngồi hút rồi nhả thuốc ra. Nếu cung nữ đó không phối hợp nhịp nhàng với chủ tử sẽ bị trách phạt.

Kết thúc quá trình hút thuốc, Từ Hi Thái Hậu sẽ súc miệng và cổ họng. Thứ được bà sử dụng để súc miệng chính là sữa người. Quá trình hút thuốc đến khi súc miệng xong mất hơn một giờ.

Cuối cùng, Từ Hi Thái Hậu sẽ dùng bữa sáng. Sau khi hoàn tất những chuyện trên thì cũng gần 6 giờ sáng. Bữa ăn sáng của Từ Hi Thái Hậu thường có hơn 20 món ăn. Bà muốn ăn món nào chỉ cần cử động ngón tay một chút, sẽ có cung nữ hoặc thái giám gắp đến tận miệng bà.

Việc ăn uống của Từ Hi Thái Hậu cũng rất đặc biệt, bà luôn nhai chậm rãi, từ tốn và đến khi bà ăn no thì gần một giờ nữa đã trôi qua. Kết thúc bữa ăn, bà tiếp tục hút thêm một tẩu thuốc khác và khi hút hết tẩu thuốc đó cũng gần đến lúc thượng triều. Từ Hi Thái Hậu sau đó sẽ thay triều phục.

Một loạt các công đoạn chuẩn bị trước khi thượng triều của Từ Hi Thái Hậu nghe qua có vẻ khá bình thường nhưng chúng lại đòi hỏi một số lượng lớn cung nữ và thái giám phục vụ. Bà đã sử dụng rất nhiều nhân lực và vật chất cho sự hưởng thụ riêng của mình.

Nguồn: Toutiao