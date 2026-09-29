Từ Fast-track đến biển lightstick: Trải nghiệm đi concert siêu khác biệt của chủ thẻ SACOMBANK Visa

‏Từ Fast-track, "siêu du thuyền", những phần quà, khoảnh khắc gần gũi cùng lãnh đạo SACOMBANK đến Fan Zone, VIP và biển lightstick trước Siren Stage, loạt đặc quyền đã nối dài cuộc vui từ trước giờ diễn đến tận những dư âm sau concert.‏

‏The Siren World Opens 2026 khép lại với những khoảnh khắc bùng nổ cùng hàng chục nghìn khán giả tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM.

‏Một chiếc vé đưa khán giả đến concert. Nhưng với thế hệ trẻ, đi concert chưa bao giờ chỉ là đến xem một đêm nhạc. Đó còn là việc lên outfit từ sáng, hẹn hội bạn, check-in, săn quà, nạp đầy pin, chờ soundcheck và cuối cùng là hoà mình vào biển nghìn người hát đến khàn giọng.‏

‏Tại The Siren World Opens 2026, SACOMBANK Visa chọn bước vào chính hành trình ấy. Không chỉ xuất hiện trên sân khấu với vai trò thương hiệu đồng hành bạch kim, chiếc thẻ được kết nối với nhiều khoảnh khắc trước và trong concert, để một ngày đi show có thêm nhiều điều đáng nhớ.‏

‏Concert chưa bắt đầu, cuộc vui đã up mood‏

‏Ngay từ hành trình đến Công viên Sáng Tạo, chủ thẻ SACOMBANK Visa đã có thể sử dụng Metro, đi qua Fast-track để rút ngắn thời gian check-in, rồi bước vào Tunnel Experience và Immersive House với không gian LED mapping đa giác quan. ‏

‏Không gian LED mapping đa giác quan tại Immersive House mở đầu hành trình khám phá The Siren World Opens 2026.

‏‏Tiếp nối hành trình là "siêu du thuyền" SACOMBANK Visa hiện diện nổi bật giữa ngày hội, quy tụ loạt điểm dừng từ Mũi thuyền, Booth bong bóng, Sky Deck đến khu nghỉ chân và trạm sạc năng lượng miễn phí. ‏

‏"Siêu du thuyền" SACOMBANK Visa trở thành điểm hẹn trước giờ concert với nhiều không gian check-in, vui chơi và nghỉ chân.

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‏Từ Mũi thuyền đến Sky Deck, mỗi điểm dừng lại mở thêm một góc khám phá cho khách tham dự.

‏DJ lên nhạc, đẩy mood tại "siêu du thuyền" SACOMBANK Visa trước giờ Siren Stage sáng đèn.

‏‏Không khí còn được "hạ nhiệt" theo đúng nghĩa đen vào sáng 26/9, khi ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc SACOMBANK trực tiếp vào vai "thuyền trưởng", trao 100 phần kem miễn phí đến khách hàng.‏

‏Khoảnh khắc giao lưu gần gũi giữa lãnh đạo SACOMBANK và khách hàng giữa không khí sôi động của ngày hội.

‏Một phần kem, một tấm hình đẹp hay vài phút nghỉ chân không phải những điều lớn lao. Nhưng chính những khoảng nhỏ ấy khiến thời gian "chờ concert" trở thành một phần của concert.‏

‏Và khi trời tối, mood cũng chuyển hẳn.‏

‏Từ "siêu du thuyền" đến biển người ở Siren Stage‏

‏19h, Siren Stage lên đèn. Những chiếc điện thoại chuyển từ selfie sang fancam. Tiếng trò chuyện nhường chỗ cho fanchant. Và những chiếc lightstick SACOMBANK Visa được bật sáng, giơ cao giữa đám đông.‏

‏Lightstick SACOMBANK Visa và những món quà tiện lợi sẵn sàng cùng khán giả cháy hết mình cho đêm concert.

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‏Lightstick trên tay, hội bạn đã sẵn sàng nhập cuộc trước giờ Siren Stage bùng nổ.

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‏Lightstick SACOMBANK Visa hòa vào biển ánh sáng khi Siren Stage chính thức bùng nổ.

‏Tại Fan Zone và VIP gần sân khấu, chủ thẻ SACOMBANK Visa có cơ hội đến gần hơn với những màn trình diễn được chờ đợi. Khi intro quen thuộc vang lên, cả hội cùng hét; đến điệp khúc, những người chẳng quen nhau cũng có thể cùng hát và hàng nghìn lightstick đồng loạt chuyển động theo một nhịp. ‏

Lúc này, chiếc lightstick không còn đơn thuần là một món quà nhận được tại sự kiện. Nó trở thành một phần của biển sáng mà chính khán giả cùng tạo nên.

‎ ‏Hàng nghìn khán giả cùng hòa vào âm nhạc trong cao trào của The Siren World Opens 2026.‏‏Concert khép lại, trải nghiệm chưa dừng lại





‏‏Sau bài hát cuối cùng, thứ được mang về không chỉ có fancam. Concert Kit, Gift Kit SACOMBANK Visa với khăn Twilly, dây đeo All-In-One, gương mini cùng những món quà khác trở thành "concert haul" nhắc nhớ về một ngày đã qua. Một số khán giả còn có thêm bandana chữ ký hay những bức hình cùng nghệ sĩ. ‏

‏Lightstick, Gift Kit và những món "concert haul" mang một phần cuộc vui theo khán giả trở về.

‏Những món quà SACOMBANK Visa tiếp tục lưu giữ dấu ấn của một ngày hết mình cùng âm nhạc.

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‏Quà tặng từ SACOMBANK Visa được biến tấu thành phụ kiện, nối dài tinh thần lễ hội sau concert.

‏‏Còn với SACOMBANK Visa, cuộc vui được nối trở lại đời sống thường ngày. Khách hàng mở mới thẻ tín dụng và đáp ứng điều kiện chi tiêu có cơ hội nhận hoàn tiền đến 600.000 đồng. Chủ thẻ SACOMBANK Visa Platinum được hoàn 16,8% cho chi tiêu di chuyển bằng xe buýt, Metro và ứng dụng gọi xe; 6,8% tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và Starbucks, cùng nhiều ưu đãi tại các đối tác ẩm thực, du lịch và giải trí.‏

‏Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc SACOMBANK chia sẻ về những giá trị SACOMBANK Visa mong muốn mang đến cho khách hàng.

‏‏Lightstick rồi sẽ được cất đi. Fancam sẽ trôi dần xuống camera roll. Nhưng một ngày đi concert đáng nhớ không chỉ được tính bằng số bài hát đã nghe. Đôi khi, nó bắt đầu từ khoảnh khắc bước vào lễ hội và chỉ thực sự kết thúc rất lâu sau khi sân khấu tắt đèn.‏

‏Đó cũng là cách SACOMBANK Visa đưa tinh thần "Chạm tiện lợi – Trọn đẳng cấp" ra khỏi một giao dịch – để mỗi cú chạm có thể mở thêm một trải nghiệm mà khách hàng muốn có mặt.‏