Cuộc chiến trên màn ảnh Hoa ngữ tháng 10: Tiêu Chiến tái xuất, đối đầu "tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên

Sau thời gian liên tục xuất hiện những tác phẩm có thành tích nổi bật, đường đua phim Hoa ngữ tháng 10 tiếp tục gây chú ý với nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau. Từ câu chuyện chữa lành giữa đời thường, cổ trang, tiên hiệp đến điều tra hình sự và phá án kinh tế, các bộ phim đều sở hữu những yếu tố riêng để thu hút khán giả.

Tiểu Thành Lương Phương (Tiêu Chiến, Nghê Đại Hồng)

Tiểu Thành Lương Phương đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của Tiêu Chiến trong một câu chuyện mang màu sắc đời thường và chữa lành. Phim xoay quanh Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ tài năng bất ngờ rơi vào biến cố lớn trong sự nghiệp, buộc phải trở về quê và bắt đầu lại từ con số 0. Tại quê nhà, anh tập hợp một nhóm người có phần "không đáng tin" nhưng cùng nhau làm những việc có ý nghĩa.

Ngoài Tiêu Chiến, phim còn có sự góp mặt của Nghê Đại Hồng, Khương Nghiên, Vương Ngạn Lâm, Trần Cẩn... Dàn diễn viên đông đảo, nhiều gương mặt thực lực cùng sức hút của Tiêu Chiến khiến tác phẩm được kỳ vọng tạo được hiệu ứng tốt khi phát sóng.

Thượng Công Chúa (Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ)

Thượng Công Chúa kể về Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa), đích nữ hoàng gia không cam chịu số phận và Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ), một tài tử xuất thân hàn môn nhưng sở hữu trí tuệ hơn người. Họ cùng bước vào thời cuộc hỗn loạn, sát cánh tạo dựng một thiên hạ thái bình và theo đuổi lý tưởng của riêng mình.

Điểm thu hút lớn nhất của phim nằm ở màn tái hợp giữa Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau thành công của Cửu Trọng Tử. Cặp đôi từng tạo được nhiều sự chú ý trên màn ảnh, vì vậy lần trở lại này tiếp tục mang đến không ít kỳ vọng. Ngoài 2 diễn viên chính, khán giả cũng đặt niềm tin vào chất lượng kịch bản và năng lực của ê-kíp.

Gả Kim Thoa (Điền Hi Vi, Diêm An)

Gả Kim Thoa thuộc mô-típ nữ chính từ tầng lớp thấp nhất từng bước thay đổi số phận. A Sửu (Điền Hi Vi) vốn là cô gái nghèo thường xuyên bị người khác bắt nạt. Vì sở hữu gương mặt giống Ngụy Nhiêu - tiểu thư phủ Hầu mà cô bất ngờ được gả vào Quốc công phủ để làm tân nương xung hỉ cho Lục Trạc (Diêm An).

Điền Hi Vi được kỳ vọng nhờ khả năng thể hiện những nhân vật nữ có cá tính, trong khi Diêm An vẫn chưa chứng minh được thực lực. Mô-típ nữ chính báo thù và làm lại cuộc đời vốn xuất hiện khá nhiều trong phim cổ trang những năm gần đây, nên điểm quyết định sức hút của Gả Kim Thoa sẽ nằm ở cách triển khai câu chuyện.

Cá Mặn Phi Thăng (Vương Hạc Đệ, Lý Thấm)

Cá Mặn Phi Thăng kể về Tống Tiềm Cơ (Vương Hạc Đệ), một tán tu từng phải liều mạng tu luyện để thoát khỏi cảnh bị người khác chèn ép. Sau vô số hiểm nguy, anh đã đạt đến cảnh giới cao nhưng lại phải đối mặt với ngày tận thế. Dù tìm được bảo vật có thể cứu thế giới, Tống Tiềm Cơ không được ai tin tưởng, thậm chí người mình yêu cũng quay lưng.

Vương Hạc Đệ là điểm sáng lớn về mặt sức hút của dự án. Tuy nhiên, dòng phim tiên hiệp không dễ tạo thành hiện tượng như trước nữa, đặc biệt là khi thể loại này đang dần bão hòa trong mấy năm gần đây. Thành tích của phim vì thế phụ thuộc đáng kể vào chất lượng kịch bản và khả năng xây dựng các tình tiết.

Cốc Vũ (Tỉnh Bách Nhiên, Trương Tụng Văn)

Cốc Vũ mang màu sắc điều tra, phá án và bắt đầu từ cái chết bất thường của một nhân viên tài chính thuộc một tập đoàn lớn. Nghiêm Bình An (Tôn Nghệ Châu) - ông chủ một doanh nghiệp thời trang và là người cuối cùng liên lạc với nạn nhân, nhận thấy vụ việc có nhiều điểm đáng ngờ. Anh tìm cách chạy đến Bắc Kinh để nhờ người quen cũ là Âu Dương Húc (Tỉnh Bách Nhiên) bảo vệ, đồng thời tố giác hành vi trốn thuế của các doanh nghiệp.

Tỉnh Bách Nhiên và Trương Tụng Văn hay Tôn Nghệ Châu đều là những diễn viên được đánh giá cao về thực lực. Kết hợp với đề tài điều tra mang màu sắc thời đại, Cốc Vũ có lợi thế về dàn diễn viên và thể loại, nhưng sức hút cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách phim xây dựng các vụ án và nhịp kể chuyện.