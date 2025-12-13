Từ đứng sau loạt hit Rap Việt, Pixel Neko chính thức debut ca sĩ với album quy tụ 8 nữ nghệ sĩ

Pixel Neko (tên thật Đặng Đức Duy, sinh năm 1998) là cái tên quen thuộc trong cộng đồng indie và giới sản xuất âm nhạc trẻ. Anh từng ghi dấu với các bản hit như GPS (ft. Mỹ Anh), Cô Nàng Khác Người (MCK, Wxrdie) và đặc biệt tạo bước ngoặt sự nghiệp trong năm 2024 khi trở thành producer “ruột” của nhiều dự án được chú ý như Dâu Thiên Hạ (Suboi), Rap Việt mùa 4. Pixel Neko cũng góp mặt trong album Xoay Tròn của Hoàng Dũng, đồng sáng tác – sản xuất các ca khúc thuộc album Trần Thế của Thể Thiên, đồng thời hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trẻ như Mỹ Anh, Pay, Kim Kunni…

Không chỉ giới hạn ở vai trò producer, Pixel Neko còn từng gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu với khả năng biểu diễn trực tiếp, đáng chú ý là màn song ca cùng Thắng (Ngọt) trong single Hái Sao. Song song đó, anh còn hoạt động với “nhân cách âm nhạc” khác là DJ Lil Toilet và từng góp mặt tại Boiler Room – sân chơi quốc tế dành cho các DJ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng.

Tiếp nối chuỗi hoạt động sôi động giai đoạn 2024–2025, Pixel Neko chính thức debut vai trò ca sĩ với album đầu tay Ai Đi Hỏi Đường, dự kiến phát hành ngày 12/12. Album gồm 12 ca khúc Pop – Electronic do anh tự sáng tác, hòa âm phối khí và trực tiếp thể hiện. Điểm đặc biệt của dự án là toàn bộ phần góp giọng đều đến từ 8 nghệ sĩ nữ, như một lời tri ân của Pixel Neko dành cho tính nữ – nguồn cảm hứng mà anh cho rằng bản thân còn “khuyết thiếu” trong giọng hát và cảm xúc âm nhạc.

Danh sách ca khúc trong album gồm: Giai Điệu Ngủ Quên (w/ M Tú), 2phần3 (w/ Mỹ Mỹ), Nơi Bắt Đầu (w/ Cầm), Xoá (w/ Pay), CBH, Lặp Lại, Wasted (w/ Minsicko), Kế Hoạch Cuối Tuần (w/ Kim Kunni), WDYS (w/ Rhosy), Googoogaga (w/ Manh), Hết Show (w/ V#) và Anh Đi Hát Đây (Outro).

Chia sẻ về dự án, Pixel Neko cho biết: “Album này giống như một portfolio để các đồng nghiệp hiểu rõ hơn mình có thể làm gì, khai thác thế mạnh của từng nghệ sĩ ra sao, đồng thời là món quà mình tự thưởng sau ba năm học hỏi và làm việc tại Sài Gòn.” Tên gọi Ai Đi Hỏi Đường là lối chơi chữ từ ADHD, phản ánh tinh thần tản mạn, tò mò và đa tuyến của album. Thay vì theo đuổi một concept xuyên suốt, mỗi ca khúc là một lát cắt cảm xúc khác nhau, gắn với từng lần cộng tác.

Xét trong bức tranh rộng hơn, Pixel Neko gia nhập đường đua album cùng các producer/nhạc sĩ tên tuổi như 2pillz, Hứa Kim Tuyền… Trong bối cảnh nhạc điện tử Việt Nam ngày càng đa dạng, nếu 2pillz theo đuổi âm thanh điện tử gắn với văn hóa bản địa và house, thì Pixel Neko lại mang năng lượng náo nhiệt, nghịch ngợm, giàu màu sắc club và thể nghiệm. Hai cá tính đại diện cho những thái cực khác nhau nhưng bổ sung lẫn nhau trên bản đồ âm nhạc Việt năm 2025.

Song song với album, Pixel Neko sẽ tổ chức một DJ Set/Liveshow đặc biệt được quay hình và livestream, sử dụng các bản edit riêng từ album. Không gian sự kiện mang tinh thần rave trong warehouse trống, kết hợp particle lighting show do BUT:CO thực hiện. Toàn bộ nghệ sĩ khách mời trong album cũng sẽ xuất hiện biểu diễn và tham gia thực hiện các music video chính thức cho dự án.

Với Ai Đi Hỏi Đường, Pixel Neko không chỉ giới thiệu một album đầu tay, mà còn khẳng định hướng đi dài hơi: một tư duy Pop mới, không bị giới hạn vai trò, và nỗ lực dung hòa cá tính cá nhân với màu sắc âm nhạc của những người đồng hành.