Từ "đám ma" ồn ã đến "lễ tưởng niệm" bình yên: Cuộc "tái định nghĩa" thầm lặng của ngành tang lễ TP.HCM

Khi người trẻ sợ... tiếng kèn đám ma

Chị Minh Hạnh (35 tuổi, ngụ Quận 2) vừa lo xong hậu sự cho người cha quá cố. Khác với hình dung của hàng xóm về một đám tang "đình đám", tang lễ của cha chị diễn ra gói gọn trong sảnh một nhà tang lễ Pháp Viện Minh Đăng Quang, không kèn tây, không nhạc hiếu suốt đêm, và tuyệt nhiên không có cảnh mời thầy cúng rườm rà."Ba mình lúc còn sống thích yên tĩnh. Ông dặn đi thì đi cho nhẹ nhàng, đừng làm phiền hàng xóm, đừng để con cháu mệt lả vì tiếng kèn trống. Mình muốn tang lễ là nơi mọi người đến nhìn ông lần cuối, kể cho nhau nghe ông đã sống tử tế thế nào." chị Hạnh chia sẻ.

Tang lễ hiện đại tại nhà tang lễ Pháp Viện Minh Đăng Quang

Câu chuyện của chị Hạnh không còn là cá biệt tại đô thị "đất chật người đông" như TP.HCM. Áp lực của nếp sống công nghiệp và sự thay đổi trong tư duy của thế hệ gia chủ mới (thế hệ 7x, 8x, 9x) đang dần loại bỏ những hủ tục "nhộm nhoạm" của các tang lễ truyền thống.

Xu hướng "Tang lễ tưởng niệm": Tri ân thay vì bi thương

Nắm bắt "nỗi đau" của nhiều gia đình trước đây, khái niệm "tang lễ hiện đại" hay "lễ tưởng niệm" đang lên ngôi tại nhiều thành phố lớn.

Điểm cốt lõi của xu hướng này là sự cá nhân hóa. Thay vì rập khuôn nhà nào cũng như nhà nào với những phong phông màn sặc sỡ, nhiều chi tiết thì các đơn vị tang lễ hiện đại thiết kế không gian dựa trên tính cách và sở thích của người đã khuất. Đó có thể là một không gian đầy hoa tươi tông màu nhẹ nhàng, trưng bày những kỷ vật, hình ảnh đời thường, biến tang lễ thành một buổi triển lãm cuộc đời.

Không gian tang lễ trang trí với điểm nhấn hoa trắng theo sự mong muốn của gia đình

Sự chuyển dịch này đòi hỏi một thế hệ làm nghề mới: Chuyên nghiệp, thấu hiểu và tinh tế. Không còn đất cho kiểu làm ăn cảm tính, "cò mồi" bệnh viện hay báo giá dựa theo độ lớn của ngôi nhà.

Tang Lễ Việt và định nghĩa mới về người làm nghề "tiễn đưa"

Trong làn sóng chuyển mình này, cái tên Dịch vụ Mai Táng Tang Lễ Việt đang nổi lên như một điểm sáng tại thị trường TP.HCM nhờ mô hình dịch vụ tang lễ trọn gói, hiện đại với chi phí hợp lý.

Không đi theo lối mòn của các "trại hòm" cũ kỹ, Tang Lễ Việt tiếp cận khách hàng bằng tư duy của những nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp (Event Planner) cho hành trình cuối cùng.

Đại diện của Tang Lễ Việt chia sẻ: "Khách hàng bây giờ rất thích sự tinh tế, nhẹ nhàng. Họ không cần sự phô trương ầm ĩ. Họ cũng quan tâm đến sự minh bạch và sự tôn trọng. Nhân sự của chúng tôi không phải là những lao động phổ thông làm theo thói quen, mà được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn hiện đại. Từ cách đi đứng, cúi chào, đến việc chỉnh trang y phục cho người mất, tất cả đều phải toát lên sự trang nghiêm và thành kính."

Được biết, Tang Lễ Việt đã công khai chi phí ngay từ đầu, thiết kế các gói dịch vụ "đo ni đóng giày" cho từng nhu cầu – tang lễ trọn gói từ cao cấp đến bình dân, nhưng vẫn đảm bảo sự chỉn chu.

Nhân viên tang lễ thực hiện nghi lễ

Đội ngũ nhân viên của họ như là những người bạn đồng hành tận tụy trong bộ đồng phục phẳng phiu, thực hiện nghi thức với sự nghiêm cẩn nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của văn hóa Việt.

Thay đổi cách người Việt nhìn về cái chết

Sự xuất hiện của những đơn vị như Tang Lễ Việt hay các dịch vụ tưởng niệm hiện đại không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn góp phần thay đổi nhân sinh quan của người Việt về cái chết.

Tang lễ không nhất thiết phải là sự bi lụy cùng cực hay nỗi sợ hãi tâm linh. Đó là cơ hội để tôn vinh giá trị của một con người. Khi tiếng kèn trống ồn ào tắt đi, những giá trị thật sự lên tiếng. Một tang lễ văn minh, chi phí hợp lý, không phô trương nhưng đầy ắp sự trân trọng chính là cách người hiện đại Sài Gòn chọn để nói lời tạm biệt: Nhẹ nhàng đến, thanh thản đi.

Đó cũng là lúc nghề tang lễ được trả lại đúng vị thế của nó: Một nghề nhân văn, giúp xoa dịu nỗi đau của người ở lại và chăm chút cho giấc ngủ của người ra đi.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Mai Táng Tang Lễ Việt:

Website: https://tangleviet.vn/

Hotline tư vấn: 0868 037 040