Mới đây, một chàng trai bỗng hot rần rần khắp MXH Trung Quốc khi đăng tải đoạn clip đứng giữa vườn hồng nhưng thu hút tới 20 triệu lượt xem. Sở dĩ, đoạn clip có lượt tương tác “khủng” như vậy là bởi nam chính sở hữu diện mạo điển trai, body cơ bắp, vạm vỡ. Anh chàng đứng tại vườn hồng, mặc áo ba lỗ đen, khoe thân hình rắn rỏi, gương mặt lại cực thư sinh khiến netizen “đổ đứ đừ”.

"Cán bộ thôn" - Bí thư Đoàn thanh niên gây sốt với video mặc áo ba lỗ, khoe cơ bắp giữa vườn hồng

Theo tìm hiểu, hot boy đang viral này là Lin Yangduo, hay còn gọi là Lin Xiaobai (Lâm Tiểu Bạch), sinh năm 1997. Anh chàng này là Bí thư Đoàn thanh niên thôn Dương Vũ, kiêm đại sứ văn hóa du lịch của huyện Tân Xương (TP Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Được biết, Lâm Tiểu Bạch là người Quảng Đông (Trung Quốc), từng là vận động viên kayak cấp I quốc gia. Anh theo đuổi kayak chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi tuy, giải nghệ năm 2015 và theo học ngành thể thao thành tích cao tại một trường cao đẳng ở quê nhà. Trong thời gian ấy, Lâm Tiểu Bạch bắt đầu làm nội dung mạng xã hội.

Thời gian đầu, Lâm Tiểu Bạch làm nội dung về thú cưng tuy nhiên sau khi gặp một vlogger ở Tân Xương, cả hai dần chuyển hướng sang quảng bá nông sản. Tháng 4 năm nay, Lâm Tiểu Bạch được bổ nhiệm làm Bí thư chi đoàn thanh niên của thôn, chính thức phụ trách quảng bá hình ảnh địa phương trên mạng.

Ảnh: QQ

Chính vì vậy mà khi trở thành hiện tượng mạng, nhiều người thường gọi Lâm Tiểu Bạch với biệt danh “cán bộ thôn đẹp trai nhất Trung Quốc”. Trong các video của mình, chàng Bí thư Đoàn quay ở các địa điểm như vườn hồng, vườn nho, vườn cam,... rồi khéo léo sử dụng diện mạo điển trai của mình để quảng bá, mời mọi người mua nông sản.

Lâm Tiểu Bạch cũng từng giúp một nông dân bán 300kg việt quất chỉ trong nửa giờ. Hay trong tháng 10/2025, các video về "Lễ hội hồng Tịnh Sơn" đã vượt 100 triệu lượt xem, hồng bán rất chạy. Thậm chí, nhiều tiểu thương còn chia sẻ với Lâm Tiểu Bạch rằng chưa kịp mang ra chợ đã được du khách mua hết dọc đường đi.

Nhan sắc gây sốt của Lâm Tiểu Bạch





Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Bằng tuổi tôi mà người ta oách cỡ đó”. - “Trời ơi trai đẹp vô cùng tận, cách quảng bá này chắc chắn đắt khách”. - “Đang buồn mà xem clip anh ấy cũng muốn mua luôn vài kí hồng”. - “Cán bộ thôn này đỉnh quá vậy”. - “Yêu cầu cán bộ làm thêm nhiều video như này! Chúng tôi đồng ý xem và mua hàng ngay lập tức”.

Hiện tại, ngoài giới thiệu nông sản, Lâm Tiểu Bạch dự định sẽ làm thêm các video quảng bá về du lịch địa phương. Anh chàng vẫn duy trì sáng tạo các nội dung theo hướng tích cực, vui vẻ và được netizen đón nhận nhiệt tình.

Theo SCMP