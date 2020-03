Từ chuyện Mâu Thủy chia tay bạn trai 8 năm vì mua nhầm size giày: Phụ nữ mà, quan trọng là vừa lòng chứ không phải vừa chân

Lọ Lem nhờ rơi giày mà lấy được hoàng tử, Tấm nhờ rơi hài mà lấy được vua, còn Mâu Thủy vì được tặng giày mà mất bạn trai 8 năm

Mâu Thủy vừa tuyên bố chia tay cuộc tình 8 năm. Lý do không phải là "những khác biệt không thể hòa giải", mà là đôi giày.

Chính là đôi giày. Và do đích thân bạn trai doanh nhân của Á hậu mua tặng cho cô. Đôi giày bao nhiêu tiền, đắt hay rẻ, của thương hiệu nào không được tiết lộ. Quan trọng là đôi giày không phải size 39 - size mà Mâu Thủy vẫn hằng đi.

Giờ này, hẳn đôi giày ấy đã được trả lại cửa hàng. Hoặc cũng có thể bị đem bỏ xó. Còn anh bạn trai Á hậu thì đã bị đá bay.

Trên trang cá nhân của mình, Mâu Thủy tâm sự: "Lọ lem từng đánh rơi chiếc giày thủy tinh để hoàng tử nhặt được và đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.

Tấm từng thử vừa chiếc hài và trở thành vợ vua.

Chuyện gì cũng có lý do của nó. Vậy size giày của các nàng bao nhiêu, liệu chàng có nhớ? Để tìm được hạnh phúc từ nàng? Điều đó có khó đâu.

Cô Mâu Thủy size 39 nha!".

Giá như Mâu Thủy công bố size giày sớm hơn vài ngày, biết đâu chuyện chia tay đã không xảy ra. Giờ đây, cả nước biết Mâu Thủy đi giày 39, còn chàng trai kia thì hoặc tiếp tục không quan tâm hoặc cũng không còn cơ hội mua giày tặng nàng nữa rồi.

Chuyện Mâu Thủy bỏ bạn trai chỉ vì mua nhầm size giày khiến nhiều cô gái phải tranh cãi. Một số cho là ngớ ngẩn. Còn Mâu Thủy phản bác. Lý do của cô là, quen nhau 8 năm mà không biết bạn gái đi giày size gì thì không còn gì để nói.

"Mua giày đúng hay sai size, thể hiện sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của hai người dành cho nhau", Mâu Thủy bảo.

Về mặt lý thuyết, Mâu Thủy không sai chút nào.

Đàn ông yêu phụ nữ không chỉ thích được nắm tay mà còn thích được vuốt ve, được hôn lên đôi chân nàng. Thế mà 8 năm mặn nồng, chàng không biết nàng đi giày size gì, thì quả là phải tặng chàng bốn chữ: Vô tâm vô tình. Hoặc là chàng chẳng nâng niu gì đôi chân đi giày số 39. Hoặc là chàng chưa bao giờ dành đủ tâm huyết trong việc tặng quà, chí ít là lật đế giày nàng đang đi xem size. Hoặc là chàng ngạo nghễ, nghĩ rằng tặng gì mà chẳng được, kiểu gì nàng cũng phải nhận.

Toàn những lý do khó tha thứ nổi.

Nhưng, khách quan mà nói, hoàng tử trong truyện cổ tích Đan Mạch và đức vua trong truyện cổ tích Việt Nam liệu có ưu việt hơn bạn trai Mâu Thủy?

Có đôi giày se duyên, có đôi giày cắt duyên

Hỏi thế là vì, đôi giày thủy tinh của Lọ Lem đâu phải do hoàng tử chọn. Nó vừa in với chân nàng là vì nó do bà tiên dùng đũa thần biến hóa. Đôi hài của Tấm cũng đâu phải do đức vua ban. Nó vừa in với chân Tấm mà không phải chân của bất kỳ cô gái nào là vì nó được Bụt làm phép từ xương cá bống.

Một đôi giày vừa vặn và đẹp đẽ như dành riêng cho nàng nếu không phải do chính nàng đi thử cả trăm đôi ở cả chục tiệm giày thì chỉ có thể là món quà của thần tiên. Dựa vào cổ tích mà nói, thì điều này là sự thật.

Vậy Mâu Thủy có cầu toàn quá chăng, có đòi hỏi quá nhiều ở cuộc tình 8 năm của mình?

Đàn ông vốn được cho là nhạy cảm với các con số. Nhưng đó là trong công việc. Còn ngoài xã hội, họ thường chỉ cố gắng nhớ được số nhà và số điện thoại của người yêu, của bồ hay của vợ. Chứ số giày là họ chịu chết rồi.

Thế nên, cánh đàn ông vẫn bảo nhau, chẳng dại gì mà tự mua giày tặng bạn gái mà không dẫn nàng đi cùng. Hoặc nếu muốn làm nàng bất ngờ với món quà được tặng, tốt nhất đừng chọn cái gì liên quan tới số má. Không hiểu sao, bạn trai Mâu Thủy lại không biết điều này.

Cũng có thể, bạn trai 8 năm của Á hậu đã quá tự tin vào khả năng ước lượng bằng mắt của mình. Tự tin đến nỗi quên cả bài học từ cổ tích, rằng chọn giày cho Lọ Lem và Tấm là bà tiên và ông Bụt kia - những người thần thông quảng đại.

Dẫu sao thì chàng và nàng cũng đã hoàn tất cuộc tình 8 năm. Chiếc giày tưởng là vật mang duyên lành, giúp những cô gái thường dân tìm thấy hạnh phúc đích thực bên các chàng trai xuất sắc. Nhưng hóa ra, chiếc giày cũng làm tình yêu nhà người ta tan thành mây khói.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đừng đổ oan cho chiếc giày. Mâu Thủy từng tiết lộ cô và bạn trai trong 8 năm yêu đã chia tay không biết bao lần. Chiếc giày nhầm size có thể chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Hẳn là có vô số những điều ở bạn trai khiến Mâu Thủy cảm thấy bản thân không được yêu thương, trân trọng đúng mức. Trong đó, việc chọn sai size giày là một cú chốt để người đẹp nhìn rõ hơn vấn đề.

Phụ nữ mà, quan trọng là vừa lòng chứ không phải vừa chân.