Lệ Quyên chơi môn gì?

Không chỉ được biết đến là một trong những giọng ca bền bỉ của làng nhạc Việt, Lệ Quyên những năm gần đây còn gây chú ý bởi tinh thần rèn luyện thể chất nghiêm túc. Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ duy trì phong độ vóc dáng đáng ngưỡng mộ nhờ thói quen tập luyện đều đặn với nhiều bộ môn khác nhau, trong đó có cả pickleball – môn thể thao đang “lên ngôi” tại Việt Nam.

Lệ Quyên khoe dáng trên sân pickleball (Ảnh: FBNV)

Trên mạng xã hội, Lệ Quyên nhiều lần chia sẻ hình ảnh xuất hiện trên sân pickleball với trang phục thể thao năng động. Không ồn ào hay phô trương, khoảnh khắc nữ ca sĩ tập luyện vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi vẻ ngoài khỏe khoắn, tinh thần thoải mái và phong thái trẻ trung. Pickleball được xem là lựa chọn phù hợp với nữ ca sĩ bởi có cường độ vừa phải nhưng đòi hỏi sự linh hoạt, phản xạ và khả năng di chuyển liên tục.

Trước đó, nữ ca sĩ tập gym để duy trì thân hình săn chắc. Bên cạnh đó, chạy bộ cũng là bộ môn không thể thiếu trong lịch sinh hoạt của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Lệ Quyên từng khoe thành tích chạy bộ (Ảnh: FBNV)