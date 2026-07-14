Từ chưa đến 1.000 lên gần 20.000 người: một thành phố giành quyền đăng cai Giải vô địch thế giới Hyrox 2027

Chỉ sau bốn năm kể từ khi tổ chức sự kiện Hyrox đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hồng Kông (Trung Quốc) đã được lựa chọn trở thành địa điểm đăng cai Giải vô địch thế giới Hyrox 2027. Quyết định này được công bố tại Stockholm (Thụy Điển) và được giới tổ chức xem là một cột mốc quan trọng, phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của bộ môn thể thao kết hợp chạy bộ và các bài tập chức năng trên toàn cầu.

Giải vô địch thế giới Hyrox 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Trung tâm triển lãm AsiaWorld-Expo. Đây là lần đầu tiên giải đấu lớn nhất trong hệ thống Hyrox được tổ chức tại Hồng Kông, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của châu Á trong bản đồ phát triển của môn thể thao này.

Hồng Kông trở thành chủ nhà Giải vô địch thế giới Hyrox 2027 sau 4 năm tăng trưởng mạnh

Thông tin Hồng Kông đăng cai Giải vô địch thế giới Hyrox 2027 được các quan chức công bố tại Stockholm vào ngày thứ Năm. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2027 tại AsiaWorld-Expo - một trong những trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn của đặc khu.

Các nhà tổ chức cho biết việc lựa chọn Hồng Kông mang ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình phát triển của Hyrox. Họ mô tả đây là "khoảnh khắc trọn vẹn" của môn thể thao này khi thành phố từng là điểm khởi đầu cho hành trình mở rộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nay trở thành nơi đăng cai giải vô địch thế giới.

Hyrox là mô hình thi đấu kết hợp giữa chạy bộ và các bài tập thể lực chức năng, thu hút cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người yêu thích rèn luyện sức khỏe. Trong những năm gần đây, giải đấu liên tục mở rộng quy mô tại nhiều quốc gia, đồng thời ghi nhận lượng người tham gia tăng nhanh ở khu vực châu Á.

Việc đưa giải vô địch thế giới đến Hồng Kông được xem là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển quốc tế của Hyrox, đồng thời phản ánh sức hút ngày càng lớn của bộ môn này tại thị trường châu Á. AsiaWorld-Expo được lựa chọn làm địa điểm tổ chức nhờ khả năng đáp ứng các yêu cầu về không gian thi đấu, hậu cần và lượng lớn vận động viên cũng như khán giả dự kiến sẽ tham dự sự kiện.

Từ chưa đến 1.000 người lên gần 20.000 người tham gia sau 6 kỳ tổ chức

Sự phát triển của Hyrox tại Hồng Kông được thể hiện rõ qua tốc độ tăng trưởng về số lượng người tham gia chỉ trong vài năm. Bốn năm trước, thành phố này tổ chức sự kiện Hyrox đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với chưa đến 1.000 người đăng ký. Khi đó, giải đấu mới chỉ bắt đầu được giới thiệu đến cộng đồng yêu thể thao trong khu vực.

Tuy nhiên, quy mô của sự kiện đã tăng nhanh qua từng năm. Đến tháng 5 vừa qua, cuộc đua Hyrox lần thứ sáu tại Hồng Kông đã thu hút gần 20.000 người tham gia, tăng gấp nhiều lần so với kỳ tổ chức đầu tiên. Sự tăng trưởng này được xem là một trong những lý do quan trọng giúp Hồng Kông được lựa chọn trở thành địa điểm đăng cai Giải vô địch thế giới Hyrox 2027.

Từ một giải đấu có quy mô khiêm tốn, Hyrox tại Hồng Kông đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến nổi bật của hệ thống thi đấu toàn cầu. Điều này không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của bộ môn mà còn cho thấy nhu cầu tham gia các sự kiện thể thao cộng đồng đang gia tăng tại khu vực châu Á.

Việc đăng cai Giải vô địch thế giới 2027 cũng đánh dấu bước tiến mới của Hồng Kông trên bản đồ tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội đưa thành phố trở thành điểm hội tụ của cộng đồng Hyrox toàn cầu trong năm tới.

Với đà phát triển từ chưa đến 1.000 người tham gia trong lần đầu tổ chức lên gần 20.000 người chỉ sau bốn năm, Hồng Kông hiện được xem là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của Hyrox, góp phần đưa châu Á trở thành khu vực ngày càng có vai trò quan trọng trong sự mở rộng của môn thể thao này.

Việc Hồng Kông được lựa chọn làm địa điểm tổ chức Giải vô địch thế giới Hyrox 2027 cũng phản ánh xu hướng dịch chuyển trọng tâm phát triển của các giải đấu thể thao cộng đồng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong nhiều năm qua, khu vực này liên tục ghi nhận sự gia tăng của tầng lớp người yêu thích thể thao sức bền, các giải chạy đường phố, thi đấu thể lực và những mô hình kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe với trải nghiệm sự kiện.

Đối với Hyrox, Hồng Kông được xem là một trong những thị trường minh chứng rõ nhất cho tốc độ mở rộng của bộ môn. Chỉ sau sáu kỳ tổ chức, số lượng người tham gia đã tăng từ chưa đến 1.000 lên gần 20.000, cho thấy sức hút ngày càng lớn của hình thức thi đấu này đối với cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người tập luyện phong trào.

Sự tăng trưởng này cũng giúp Hồng Kông trở thành một điểm đến quan trọng trong hệ thống giải đấu toàn cầu của Hyrox. Thay vì chỉ đóng vai trò là một địa điểm tổ chức vòng loại, thành phố sẽ trở thành nơi quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất thế giới tại giải vô địch năm 2027. Đây được xem là bước phát triển tiếp theo sau quá trình xây dựng cộng đồng Hyrox tại châu Á trong những năm gần đây.

Ở góc độ tổ chức sự kiện, việc lựa chọn AsiaWorld-Expo làm địa điểm thi đấu cũng cho thấy quy mô ngày càng lớn của giải đấu. Với khả năng đáp ứng lượng lớn vận động viên và khán giả, địa điểm này được kỳ vọng sẽ phục vụ tốt các nội dung thi đấu cũng như hoạt động bên lề của giải vô địch thế giới.

Thông báo được đưa ra tại Stockholm cũng khép lại hành trình bốn năm phát triển nhanh chóng của Hyrox tại Hồng Kông. Từ một sự kiện thử nghiệm đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương, thành phố hiện trở thành chủ nhà của giải đấu lớn nhất trong hệ thống Hyrox toàn cầu. Điều này không chỉ đánh dấu một cột mốc đối với riêng Hồng Kông mà còn cho thấy vị thế ngày càng tăng của khu vực châu Á trong chiến lược mở rộng quốc tế của bộ môn này.

Với giải vô địch thế giới dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027, Hồng Kông được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút cộng đồng vận động viên và người hâm mộ Hyrox từ nhiều quốc gia, nối tiếp đà tăng trưởng mà thành phố đã ghi nhận trong những năm qua. Đây cũng là lý do các nhà tổ chức gọi quyết định đăng cai là một "khoảnh khắc trọn vẹn" đối với hành trình phát triển của Hyrox, khi nơi từng mở ra cánh cửa đầu tiên cho môn thể thao này tại châu Á giờ đây sẽ trở thành sân khấu của sự kiện lớn nhất trong năm.

*Nguồn: South China Morning Post﻿