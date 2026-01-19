Chùa Bái Đính "gây bão" toàn cầu khi xuất hiện lộng lẫy trong game Minecraft, giúp đội ngũ Việt Nam giành ngôi Vô địch thế giới

Cuộc thi MrBeast World Wide Building Challenge của “Vua YouTube” MrBeast với sự tham gia các đội chơi đến từ nhiều quốc gia như Anh, Argentina, Hà Lan, Colombia, Ấn Độ, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Việt Nam. Giữa muôn vàn những công trình giả tưởng hay các kỳ quan mô phỏng đất nước mình, nhóm bạn trẻ Việt Nam đã chọn một hướng đi riêng: Mang linh hồn của đất cố đô Hoa Lư vào thế giới ảo.

Để có được vài phút tỏa sáng trên màn hình của hàng triệu khán giả toàn cầu, đó là kết quả của những ngày "ăn ngủ cùng chuột và bàn phím", là những cuộc "cân não" để thu nhỏ thế giới thực vào những khối vuông. Họ không chỉ xây dựng bằng kỹ thuật, mà còn bằng lòng tự hào về một Ninh Bình non nước hữu tình, nơi mỗi ngọn núi, ngôi chùa đều mang trong mình một dòng chảy lịch sử nghìn năm.

Điều đáng nói, "vũ khí" giúp họ chiến thắng chính là những công trình tâm linh, thắng cảnh hùng vĩ của Ninh Bình như Chùa Bái Đính, Hành cung Vũ Lâm và đỉnh Ngọa Long được tái hiện tỉ mỉ đến từng khối gạch ảo, khiến bạn bè quốc tế phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Việt Nam.

Chùa Bái Đính: Sự uy nghiêm của những kỷ lục được tái hiện qua từng khối vuông

Người xem được lần lượt đi qua nhiều danh lam thắng cảnh quen thuộc tại Ninh Bình, đặc biệt là chùa Bái Đính - một công trình tâm linh bề thế. Trong game, nhóm đã khéo léo tái hiện lại sự tầng tầng lớp lớp của các mái chùa cong vút, những hành lang La Hán dài hun hút và ngọn bảo tháp cao vút chạm mây trời.

Nếu ai đã từng đặt chân đến Ninh Bình, chắc chắn sẽ không khỏi bồi hồi khi nhìn thấy hình bóng của Điện Tam Thế hay tượng Phật Bà Quan Âm được dựng lại một cách sống động đến vậy. Việc đưa Bái Đính vào Minecraft không chỉ đơn thuần là sao chép kiến trúc, mà là truyền tải cái thần thái của một vùng đất tâm linh.

Chùa Bái Đính mô phỏng trong game.

Từng mảng màu nâu của gỗ, sắc vàng của những pho tượng Phật hay cả vật phẩm đèn lồng vốn dĩ không có trong game nguyên bản để tăng chiều sâu văn hóa lẫn thực tế. Mọi chi tiết được tính toán kỹ lưỡng để khi ánh sáng trong game chiếu vào, người xem cảm nhận được sự bình yên, thoát tục như đang đứng giữa sảnh điện mênh mông trong một buổi chiều lộng gió.

Giữa vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử, Chùa Bái Đính hiện lên như một kiệt tác kiến trúc tâm linh, nơi hội tụ linh khí của đất trời và tinh hoa của nghệ thuật Phật giáo. Không chỉ là một ngôi chùa, Bái Đính là một quần thể rộng lớn tựa lưng vào núi, soi bóng xuống hồ, tạo nên bức tranh "tiền thủy, hậu sơn" vừa uy nghiêm vừa thơ mộng.

Đến với Bái Đính là bước vào hành trình tìm về sự thanh tịnh trong tâm hồn. Tại đây, du khách sẽ choáng ngợp trước những kỷ lục châu Á và Việt Nam: Đại hồng chung lớn nhất, pho tượng Phật bằng đồng dát vàng khổng lồ, hay hành lang La Hán dài hun hút tưởng chừng như vô tận. Nhưng hơn cả những kỷ lục, điều níu chân người lữ khách chính là cảm giác bình yên khi nghe tiếng chuông chùa ngân vang vọng vào vách núi, hòa cùng mùi trầm hương thoang thoảng giữa không gian mây ngàn gió núi. Bái Đính không chỉ là điểm đến để chiêm bái, mà còn là nơi để mỗi người gác lại âu lo, tìm thấy sự an nhiên giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

Những điểm nhấn không thể bỏ qua:

- Kiến trúc hoành tráng: Sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc chùa cổ truyền thống và quy mô đồ sộ hiện đại.

- Hành lang La Hán: Con đường dài nhất châu Á với 500 bức tượng La Hán bằng đá xanh nguyên khối, mỗi bức một vẻ thần thái khác nhau.

- Tháp Bảo Thiên: Tòa tháp cao nhất Đông Nam Á, nơi bạn có thể phóng tầm mắt thu trọn vẻ đẹp của non nước Ninh Bình.

- Cảnh sắc về đêm: Khi ánh đèn bật lên, Bái Đính rực rỡ và huyền ảo như một tòa thiên cung giữa trần gian.

Chùa Bái Đính ngoài thực tế.

Hành cung Vũ Lâm và núi Ngọa Long: Bản giao hưởng giữa đá và nước

Bên cạnh sự uy nghiêm của chùa chiền, vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của Hành cung Vũ Lâm và núi Ngọa Long chính là "điểm chạm" cảm xúc khiến giám khảo thế giới phải thốt lên kinh ngạc. Hành cung Vũ Lâm, nơi các vị vua nhà Trần xưa kia từng chọn làm nơi tu hành và củng cố lực lượng hiện lên trong Minecraft với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, nằm nép mình bên những vách đá vôi sừng sững.

Hành cung Vũ Lâm và núi Ngọa Long mô phỏng trong game.

Sự kết hợp giữa làn nước xanh lục bảo của Tràng An và những ngôi miếu nhỏ cổ kính đã tạo nên một bức tranh thủy mặc kỹ thuật số tuyệt đẹp. Đặc biệt, đỉnh Ngọa Long với biểu tượng con rồng đá uốn lượn trên đỉnh núi Múa, nơi được mệnh danh là "vạn lý trường thành thu nhỏ" của Việt Nam đã được nhóm tái hiện với góc nhìn panorama toàn cảnh. Cảm giác chinh phục hàng trăm bậc thang đá để ngắm nhìn toàn bộ vùng đất di sản từ trên cao đã được chuyển tải trọn vẹn, khiến người xem như thực sự được thực hiện một chuyến du lịch ảo tới Ninh Bình.

Hành cung Vũ Lâm ngoài đời thực.

Khi lòng tự hào dân tộc trở thành động lực để "vô địch"

Để có được chiến thắng này, nhóm bạn trẻ đã phải đánh đổi bằng những giấc ngủ chập chờn, có khi chỉ 3 tiếng mỗi ngày để kịp tiến độ và đảm bảo độ chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất. Họ phải nghiên cứu hàng nghìn bức ảnh tư liệu, bản đồ của Ninh Bình để đảm bảo tỷ lệ giữa các ngọn núi và công trình mang lại cảm giác chân thực và chuẩn xác nhất. Đây không chỉ là cuộc chơi của những "game thủ", mà là sự nỗ lực của những người làm văn hóa trên nền tảng số. Việc Ninh Bình, một địa danh vốn đã nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới nay lại một lần nữa tỏa sáng ở một sân chơi hiện đại như Minecraft đã minh chứng cho sức mạnh của văn hóa Việt.

Những người trẻ ấy đã chứng minh rằng: Khi bạn hiểu và yêu sâu sắc những giá trị truyền thống của quê hương, bạn có thể tạo nên những điều phi thường khiến cả thế giới phải ngả mũ. Ninh Bình không chỉ đẹp trên phim ảnh, qua ống kính máy ảnh, mà còn đẹp lung linh và đầy kiêu hãnh ngay cả trong những khối vuông đơn sơ của một trò chơi máy tính.

Bạn có cảm thấy tự hào khi những địa danh quen thuộc của nước mình được vinh danh toàn cầu theo cách độc đáo này không? Hãy cùng chia sẻ cảm xúc và lên kế hoạch cho một chuyến đi thực tế đến Ninh Bình để tận mắt chiêm ngưỡng những tuyệt tác này nhé!