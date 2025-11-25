Từ cậu bé vùng núi mê sân khấu hội chợ đến Á quân 2 Tiếng hát Việt Toàn Cầu

Sinh ra ở xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), Uông Thái Sơn lớn lên trong một gia đình công nhân mỏ, không có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ từng đi xuất khẩu lao động rồi trở về với cuộc sống giản dị nơi vùng núi, nơi tưởng như chẳng có điểm giao với âm nhạc. Nhưng chính trong nhịp sống yên bình ấy, ước mơ đứng trên sân khấu lại nhen nhóm trong Sơn từ khi còn rất nhỏ.

Những lần xã có đoàn văn công hay hội chợ lưu diễn, Sơn luôn là đứa trẻ đến sớm nhất, nhìn sân khấu bằng đôi mắt háo hức. Cậu bé say mê đứng dưới ánh đèn ấy dần tin rằng một ngày nào đó, mình cũng có thể cất tiếng hát trước khán giả. Sơn tham gia hầu hết các cuộc thi cấp huyện, từng đạt giải ba Tiếng hát thanh niên Quỳ Hợp, giải nhất Tài năng học sinh huyện đoàn. Sự ủng hộ của bà con khiến bố mẹ – vốn lo ngại về tương lai bấp bênh của nghệ thuật – dần ủng hộ con đường Sơn lựa chọn.

Bước ngoặt đến khi Sơn mạnh dạn thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đỗ ngay lần đầu, trở thành học trò của Tiến sĩ, NSND Đỗ Quốc Hưng – Giám đốc Học viện. Những ngày đầu học chuyên nghiệp là chuỗi bỡ ngỡ, từ cách xử lý thanh nhạc đến việc tiếp cận tác phẩm. Nhưng nhờ sự tận tâm của thầy, Sơn dần hoàn thiện kỹ thuật và phong thái biểu diễn.

Tên tuổi của Sơn được chú ý nhiều hơn khi tham gia Tiếng hát Việt Toàn Cầu – cuộc thi do Unicorn Toàn Cầu và 5G Network tổ chức, quy tụ hàng trăm thí sinh từ hai miền Nam – Bắc và các bạn trẻ gốc Việt ở nước ngoài. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất, Sơn lần lượt vượt qua các vòng sơ khảo, bán kết và chung kết để góp mặt trong top 17 gương mặt xuất sắc, chia theo ba dòng nhạc: dân gian, trữ tình bolero và pop rock.

Thuộc đội dân gian, Sơn gây ấn tượng với giọng hát dày, giàu nội lực. Tuy vậy, ban giám khảo gồm nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Giang Hồng Ngọc và nhạc sĩ Sĩ Luân lại nhận xét Sơn “còn an toàn, thiếu bứt phá”. Chính lời góp ý này đã khiến Sơn quyết định thử sức ở dòng dân gian đương đại – thể loại trước đây cậu chưa từng hát chuyên sâu.

Ở vòng cuối cùng, Sơn chọn ca khúc “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn – bản nhạc đã gắn liền với tên tuổi nhiều diva và divo Việt Nam. Việc phối lại theo màu sắc dân gian đương đại pha rock khiến áp lực ở đêm chung kết nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính lựa chọn táo bạo ấy đã giúp Sơn bứt phá.

Với chất giọng ấm, cách xử lý tinh tế và phong thái sân khấu chững chạc, Sơn thuyết phục hội đồng chuyên môn và giành Á quân 2 dòng nhạc dân gian đương đại. Đằng sau tiết mục ấy còn có dấu ấn của ca sĩ Lê Anh Dũng – người âm thầm định hướng và dựng bài cho Sơn trong suốt quá trình thi.

“Giải thưởng này không chỉ dành cho em, mà còn là món quà dành cho những khán giả luôn tin tưởng và yêu thương em,” Sơn xúc động chia sẻ.

Uông Thái Sơn và người thầy đặc biệt – Tiến sĩ, NSND Đỗ Quốc Hưng

Hiện là sinh viên năm thứ tư Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Uông Thái Sơn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp hơn, chỉn chu hơn. Hành trình của cậu bắt đầu từ ánh sáng sân khấu hội chợ vùng núi, và giờ đang đưa Sơn đến những sân khấu ngày càng lớn – nơi giấc mơ thuở bé từng được gieo mầm.