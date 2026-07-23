Từ căn nhà cũ dột nát đến tổ ấm ba thế hệ đầy ánh sáng: Cuộc cải tạo 150m² khiến ai xem cũng bất ngờ

Có những ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Với gia đình ông Tang, ngoài 70 tuổi, căn nhà cổ nằm giữa khu phố Xiguan là một nơi như thế.

Ông đã sống tại đây suốt hơn 40 năm. Khi con trai lập gia đình, cả nhà từng chuyển đến một căn nhà mới khang trang hơn. Thế nhưng biến cố kinh doanh xảy ra khi nhà hàng của gia đình gặp khó khăn, buộc họ phải bán căn nhà mới để trả nợ. Sáu thành viên trong gia đình lại trở về căn nhà cũ rộng 72m² đã xuống cấp nghiêm trọng.

Không muốn tiếp tục sống trong điều kiện chật chội, ẩm thấp, người con trai đã quyết định dành khoản tiền tiết kiệm cuối cùng để cải tạo ngôi nhà, với mong muốn tạo nên một không gian đủ tốt cho cả ba thế hệ.

Một căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi từng xuống cấp nghiêm trọng

Trước khi cải tạo, ngôi nhà gần như không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt.

Mái nhà nhiều chỗ đã sập, tường bong tróc, nước mưa dột khắp nơi mỗi khi trời mưa. Phần nền thấp khiến tình trạng ẩm mốc diễn ra quanh năm. Không gian bên trong tối tăm vì chỉ có cửa ra vào và cửa sổ ở hai đầu giúp lấy sáng.

Với chiều dài hơn 19m, phần giữa căn nhà gần như chìm trong bóng tối, không khí bí bách, lưu thông kém.

Đây cũng là bài toán đầu tiên mà kiến trúc sư Xie Yingkai phải giải quyết.

Nâng nền, chống thấm và "mở khóa" ánh sáng cho cả ngôi nhà

Thay vì chỉ sửa chữa bề mặt, nhóm thiết kế bắt đầu từ kết cấu.

Lối vào được nâng cao khoảng 45cm, trong khi nền nhà được hạ xuống khoảng 30cm để vừa đảm bảo khả năng chống ngập, chống thấm vừa giữ được chiều cao sử dụng bên trong. Toàn bộ tường cũng được gia cố và xử lý chống ẩm.

Điểm thay đổi quan trọng nhất nằm ở phần mái.

Kiến trúc sư chia tách mái dốc cũ thành hai phần, đồng thời bổ sung một mái vòm cong chạy dọc từ đầu đến cuối ngôi nhà.

Phần mái mới này hoạt động như một giếng trời kết hợp hệ thống thông gió tự nhiên, giúp ánh sáng len sâu vào khu vực trung tâm – nơi trước đây gần như tối hoàn toàn.

Cùng với đó là hệ cửa sổ mới, cầu thang, gác lửng và các ô gạch kính mờ, giúp toàn bộ ngôi nhà luôn thông thoáng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Giữ lại linh hồn của khu phố Xiguan bằng những viên gạch

Một trong những điểm đặc biệt nhất của công trình là cách kiến trúc sư bảo tồn ký ức của khu phố cổ.

Ông lựa chọn thiết kế riêng loại gạch màu xám lấy cảm hứng từ mái ngói truyền thống của Xiguan.

Khác với ngói cổ thông thường, những viên gạch mới có kích thước nhỏ, thon dài với mặt cắt hình tam giác, vừa tạo hiệu ứng thị giác hiện đại vừa giúp thoát nước tốt hơn.

Điều thú vị là loại gạch này không chỉ xuất hiện trên mái.

Chúng còn được sử dụng xuyên suốt trong nội thất, từ trần nhà, sàn, ghế dài cho tới các lối đi.

Bề mặt nhẵn, độ bền cao giúp người lớn tuổi có thể đi lại hoặc ngồi nghỉ dễ dàng.

Đặc biệt, một số viên gạch kính được tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng.

Ban ngày, chúng giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong ngôi nhà. Khi màn đêm buông xuống, cả công trình như được điểm xuyết bởi những "ngôi sao" nhỏ lấp lánh.

Sáu người nhưng ai cũng có không gian riêng

Sau cải tạo, tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà được mở rộng lên khoảng 150m² với hai tầng.

Toàn bộ tầng một được dành cho không gian sinh hoạt chung.

Phòng khách trở thành trung tâm kết nối gia đình, hai đầu ngôi nhà lần lượt là cửa hàng nhỏ của người con trai và phòng đàn piano của con dâu.

Điều đáng chú ý là phòng đàn piano được xử lý cách âm hoàn toàn bằng vật liệu chuyên dụng. Khi đóng cửa, căn phòng gần như tách biệt với toàn bộ khu sinh hoạt bên ngoài, tạo điều kiện cho việc luyện tập mà không ảnh hưởng đến các thành viên khác.

Phần kho cũ trước đây cũng được tận dụng để mở một cửa hàng nhỏ hướng ra khu phố, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Một "thế giới riêng" dành cho trẻ nhỏ

Tầng hai là khu vực nghỉ ngơi của sáu thành viên.

Con trai lớn được bố trí căn phòng ở vị trí cao nhất, ngay dưới mái nhà cũ.

Kiến trúc sư tận dụng phần không gian áp mái để tạo nên một "góc đọc sách bầu trời sao". Xung quanh giường là hệ giá sách cao, kết hợp các bậc tủ giống như cầu thang nhỏ để cậu bé có thể tự leo lên khu vực đọc sách yêu thích.

Đây là không gian mà người lớn khó sử dụng nhưng lại phù hợp với trí tưởng tượng và khả năng khám phá của trẻ.

Trong khi đó, cô con gái nhỏ có căn phòng kết nối trực tiếp với phòng ngủ của bố mẹ thông qua một phòng thay đồ lớn.

Thiết kế này giúp bé có thể dễ dàng di chuyển sang phòng bố mẹ khi cần, đồng thời khoảng sàn bên dưới hệ tủ được tận dụng làm kho chứa đồ chơi rộng rãi.

Thiết kế thân thiện với người cao tuổi trong từng chi tiết

Không gian dành cho ông bà cũng được chăm chút kỹ lưỡng.

Phòng ngủ có ban công nhỏ đón gió và ánh sáng tự nhiên. Các tay vịn được khéo léo giấu dưới hệ tủ hoặc dọc theo cầu thang để hỗ trợ việc di chuyển nhưng không làm mất tính thẩm mỹ.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hệ thống chiếu sáng.

Kiến trúc sư sử dụng ánh sáng có nhiệt độ màu khoảng 4.000K trong phòng người lớn tuổi nhằm tạo độ tương phản tốt hơn, phù hợp với thị lực suy giảm theo tuổi tác, thay vì sử dụng ánh sáng vàng quá ấm như nhiều ngôi nhà hiện nay.

Không chỉ sửa một ngôi nhà, mà còn giữ lại ký ức của cả gia đình

Sau quá trình cải tạo, căn nhà cũ từng dột nát đã trở thành không gian sống sáng sủa, thông thoáng và đầy đủ tiện nghi cho sáu thành viên.

Điều đáng quý nhất không nằm ở diện mạo mới, mà ở việc ngôi nhà vẫn giữ được những dấu ấn của khu phố Xiguan xưa, từ mái ngói, màu gạch đến cách tổ chức không gian.

Đó cũng là minh chứng rằng, đôi khi giá trị của một ngôi nhà không nằm ở việc xây mới hoàn toàn, mà ở cách gìn giữ ký ức và thích nghi với cuộc sống hiện đại để nhiều thế hệ có thể tiếp tục sống cùng nhau dưới một mái nhà.