Từ cà phê 30.000 đồng lên 70.000 đồng, từ quần áo bình dân sang đồ thương hiệu: Lạm phát lối sống thường bắt đầu từ những thay đổi chi tiêu rất nhỏ

Có một nghịch lý khá phổ biến: Khi thu nhập còn 10-12 triệu đồng, nhiều người vẫn có thể xoay xở đủ tiền ăn, tiền nhà, thỉnh thoảng đi chơi và thậm chí còn để dành được một khoản nhỏ. Nhưng vài năm sau, khi thu nhập tăng lên 20-25 triệu đồng, cảm giác thiếu tiền lại xuất hiện thường xuyên hơn.

Không hẳn vì giá cả tăng gấp đôi. Phần còn lại thường đến từ một thứ rất khó nhận ra: mức sống cũng âm thầm được nâng lên cùng thu nhập.

Đó chính là lạm phát lối sống.

Lạm phát lối sống hiếm khi bắt đầu bằng một quyết định lớn

Ít người vừa được tăng lương đã lập tức mua xe sang hay chuyển vào một căn hộ đắt gấp ba. Phần lớn sự thay đổi diễn ra rất từ từ.

Trước đây, một ly cà phê 30.000 đồng là đủ. Sau này, bạn bắt đầu quen với quán đẹp hơn, cà phê 60.000-70.000 đồng. Ban đầu chỉ là cuối tuần, rồi thành vài buổi mỗi tuần.

Trước đây, một chiếc áo 300.000-400.000 đồng vẫn mặc đẹp. Sau vài năm đi làm, bạn bắt đầu cho rằng quần áo phải “có thương hiệu một chút”, mỗi món tăng lên 1-2 triệu đồng.

Trước đây, nếu địa điểm cách 2 km bạn có thể đi xe máy hoặc đi bộ. Sau này, chỉ cần trời hơi nóng, hơi mưa hay đơn giản là “ngại”, một chuyến xe công nghệ 50.000-100.000 đồng lập tức trở thành lựa chọn quen thuộc.

Không khoản nào trong số đó đủ lớn để khiến bạn giật mình. Nhưng khi hàng chục khoản chi nhỏ cùng tăng lên, tổng chi tiêu hàng tháng có thể thay đổi hoàn toàn.

Ví dụ, một người từng chi khoảng 900.000 đồng mỗi tháng cho cà phê nếu uống một ly 30.000 đồng/ngày. Khi thói quen chuyển sang mức 70.000 đồng, khoản này thành khoảng 2,1 triệu đồng. Chỉ riêng một thay đổi rất nhỏ đã khiến chi tiêu tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi tháng, tương đương hơn 14 triệu đồng mỗi năm.

Và cà phê thường không phải thứ duy nhất tăng giá trong cuộc sống.

Khi “thỉnh thoảng” dần biến thành “mặc định”

Điểm đáng chú ý nhất của lạm phát lối sống không nằm ở việc mua món đồ đắt tiền, mà nằm ở cách con người rất nhanh thích nghi với tiện nghi mới.

Một bữa tối 500.000 đồng ban đầu là dịp đặc biệt. Sau vài tháng, nó trở thành cuộc hẹn cuối tuần bình thường.

Một chuyến nghỉ dưỡng khách sạn 4 sao ban đầu là phần thưởng sau một năm làm việc. Sau vài lần trải nghiệm, bạn bắt đầu thấy khách sạn bình dân “không còn thoải mái”.

Một chiếc điện thoại 10 triệu đồng từng được coi là đủ tốt. Khi thu nhập tăng, tiêu chuẩn cũng tăng lên 20-30 triệu đồng vì suy nghĩ: “Mình làm việc vất vả thì cũng nên dùng đồ tốt.”

Bản thân việc nâng chất lượng sống không sai. Vấn đề chỉ xuất hiện khi mỗi lần thu nhập tăng, gần như toàn bộ phần tăng thêm đều được chuyển thành một tiêu chuẩn sống mới.

Lúc đó, mức sống không còn linh hoạt nữa.

Bạn có thể từng sống ổn với 12 triệu đồng mỗi tháng, nhưng sau vài năm lại cảm thấy 20 triệu đồng cũng khó đủ. Không phải vì nhu cầu cơ bản thay đổi quá nhiều, mà bởi hàng loạt thứ từng được xem là “muốn” đã âm thầm chuyển thành “cần”.

Lạm phát lối sống nguy hiểm nhất khi bạn không còn nhận ra mình đang nâng mức chi tiêu

Một chiếc áo đẹp hơn, một quán cà phê ngon hơn hay một chuyến du lịch thoải mái hơn đều có thể đem lại giá trị thực sự. Nhưng nếu không kiểm soát, chúng tạo ra một hiệu ứng rất dễ gặp: thu nhập tăng nhưng tài sản không tăng tương ứng.

Ví dụ, một người được tăng lương thêm 5 triệu đồng mỗi tháng. Nếu trước đó họ tiết kiệm 3 triệu đồng, về lý thuyết họ có thể nâng mức tiết kiệm lên 6-7 triệu đồng mà vẫn cải thiện chất lượng sống.

Nhưng thực tế thường diễn ra theo chiều ngược lại.

Tiền thuê nhà tăng thêm 1 triệu vì chuyển sang căn đẹp hơn. Ăn uống tăng thêm 1,5 triệu. Cà phê, mua sắm, dịch vụ tiện ích tăng thêm 1 triệu. Du lịch, làm đẹp và các khoản “tự thưởng” tăng thêm phần còn lại.

Kết quả: lương tăng 5 triệu đồng nhưng khoản tiết kiệm gần như đứng yên.

Đây là lý do có những người thu nhập gấp đôi vài năm trước nhưng vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ “dư tiền”.

Cách đơn giản nhất để nhận ra mình có đang rơi vào lạm phát lối sống hay không

Không cần cắt bỏ toàn bộ những điều khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Thay vào đó, hãy thử nhìn lại những khoản đã thay đổi trong 2-3 năm gần đây.

- Ly cà phê của bạn từng giá bao nhiêu?

- Một bộ quần áo từng khiến bạn hài lòng ở mức giá nào?

- Một bữa ăn ngoài trước đây thường hết bao nhiêu tiền?

- Bạn từng ở khách sạn mức nào khi đi du lịch?

- Có bao nhiêu dịch vụ hiện tại bạn đang trả tiền hàng tháng mà vài năm trước hoàn toàn không cần tới?

Nếu thu nhập tăng 30% nhưng nhiều nhóm chi tiêu đã tăng 50-100%, rất có thể mức sống đang chạy nhanh hơn khả năng tích lũy.

Một nguyên tắc khá hữu ích là: mỗi lần thu nhập tăng, đừng nâng toàn bộ mức sống lên ngay lập tức.

Chẳng hạn, nếu lương tăng thêm 5 triệu đồng, có thể cho phép bản thân dùng 1,5-2 triệu đồng để cải thiện cuộc sống, nhưng chuyển phần còn lại sang tiết kiệm, đầu tư hoặc quỹ dự phòng.

Cách này không buộc bạn phải sống như lúc thu nhập thấp, nhưng cũng không khiến mỗi lần tăng lương trở thành một lần tăng chi phí cố định.

Cuộc sống tốt hơn không đồng nghĩa với cuộc sống đắt hơn

Có một giai đoạn, rất nhiều người tin rằng thu nhập cao hơn phải đi cùng căn nhà đẹp hơn, quần áo tốt hơn, điện thoại mới hơn và những chuyến đi đắt tiền hơn.

Nhưng khi đi qua đủ nhiều lần tăng lương, người ta thường nhận ra một điều khác: cảm giác an toàn tài chính cũng là một dạng nâng cấp chất lượng sống.

- Một tài khoản dự phòng đủ sáu tháng chi phí sinh hoạt có thể đem lại sự yên tâm nhiều hơn một chiếc túi mới.

- Một khoản tiết kiệm đều đặn mỗi tháng có thể khiến bạn ngủ ngon hơn việc sở hữu chiếc điện thoại đời mới nhất.

Và khả năng từ chối một công việc không phù hợp vì đã có tiền dự phòng đôi khi còn đáng giá hơn rất nhiều món đồ từng khiến chúng ta nghĩ rằng mình đang “sống tốt hơn”.

Lạm phát lối sống không bắt đầu từ một quyết định lớn. Nó thường bắt đầu bằng hàng chục câu nói rất nhỏ: “Thêm một chút cũng không sao”, “Mình kiếm được tiền mà”, “Món này tốt hơn”, “Thỉnh thoảng thôi”.

Cho đến một ngày, những khoản “thêm một chút” ấy trở thành mức sống tối thiểu mà chúng ta không muốn quay lại.

Vì thế, mục tiêu không phải là giữ ly cà phê mãi ở mức 30.000 đồng hay chỉ mặc quần áo bình dân. Điều quan trọng hơn là mỗi khi nâng một tiêu chuẩn sống, hãy chắc rằng đó là lựa chọn có ý thức – chứ không phải một khoản chi mới âm thầm trở thành mặc định.